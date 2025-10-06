Veronika Honkasalo: Kuinka kauan Suomen ulkopoliittinen johto aikoo vaieta suomalaisten vapaaehtoisten tilanteesta?
Kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo kertoo saavansa valtavasti huolestuneita kansalaisviestejä Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen suomalaisten vapaaehtoisten tilanteeseen liittyen. Järkytystä on herättänyt myös se, ettei Suomen ulkopoliittinen johto ole kommentoinut millään lailla Israelin kovia toimia avustuslaivuetta ja sen vapaaehtoisia kohtaan.
– On ymmärrettävää, että ulkoministeriön konsuliasioiden yksikkö hoitaa asiaa matalalla julkisella profiililla. Suomen ulkopoliittisen johdon täysi vaikeneminen asiassa antaa kuitenkin pahimmillaan viestin, ettei Suomen kansalaisten turvallisuus ja oikeudenmukainen kohtelu ole sille prioriteetti, silloin kun kyse on Palestiina-solidaarisuudesta, Honkasalo painottaa.
Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard kommentoi sunnuntaina lyhyesti Guardianin väitteitä Israelin viranomaisten väkivaltaisesta kohtelusta Greta Thunbergia kohtaan. Hän piti väitteitä vakavina ja korosti, että Ruotsi tekee työtä saadakseen kansalaisensa nopeasti kotiin.
– Suomen ulkopoliittinen johto ja Suomen hallitus ei tunnu ymmärtävän, kuinka laajasti Israelin harjoittama kansanmurha järkyttää suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Suomen toimimattomuus koetaan käsittämättömänä. Eurooppalaisten suhtautuminen Israel-Palestiina -konfliktiin ovat laajemmassa muutoksessa. Yhä useampi EU-kansalainen on valmis lakkauttamaan asekaupan Israelin kanssa ja asettamaan maalle pakotteita, Honkasalo toteaa.
Honkasalo on nostanut Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen ja sen vapaaehtoisten tilanteen esille myös kasvokkaisissa tapaamisissa ulkoasiainvaliokunnan ja ulkoministeri Valtosen ja tasavallan presidentti Stubbin kanssa.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
