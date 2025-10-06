Tieteelle tuntematon hyönteissuku löytyi maapallon ”viimeiseltä rajaseudulta”
Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön ja Lontoon luonnontieteellisen museon tutkijat ovat löytäneet Etelä-Amerikasta tieteelle uuden hyönteissuvun. Uusi Amazoboea-suku löytyi läntisen Amazonian sademetsien latvustoista, alueelta, jota kutsutaan usein maapallon viimeiseksi rajaseuduksi. Amazoboea-suvun ainoa tunnettu laji Amazoboea selva sai nimensä tutkijan uskollisen ystävän, Selva-koiran, mukaan.
Amazonian sademetsien latvustoja kutsutaan usein maapallon ”viimeiseksi rajaseuduksi”, sillä niiden luonnon monimuotoisuudesta tiedetään vasta hyvin vähän ja ne poikkeavat lajistoltaan sademetsän alemmista kerroksista.
Latvustotutkimus sai alkunsa 1980-luvulla, kun amerikkainen hyönteistutkija Terry L. Erwin (1940-2020) ymmärsi korkealla latvustossa elävien eliölajistojen olevan äärimmäisen lajirikkaita ja tuntemattomia. Amazonian sademetsien korkeimmat puut ulottavat latvustonsa jopa yli 60 metrin korkeuteen, mikä tekee niiden tutkimuksesta haastavaa.
Turun yliopiston Amazonia-tutkijat ovat kartoittaneet Amazonian ja trooppisten Andien luonnon monimuotoisuutta jo kymmenien vuosien ajan. He nimeävät vuosittain esimerkiksi lukuisia tieteelle tuntemattomia eläinlajeja erityisesti läntisen Amazonian sademetsistä, jotka lukeutuvat luonnoltaan maapallon monimuotoisimpiin alueisiin.
Nyt tutkijat ovat löytäneet Amazonian latvustoista tieteelle aiemmin tuntemattoman hyönteisuvun, jonka he nimesivät Amazoboeaksi.
– Olemme keskittyneet tutkimuksissamme erityisesti sademetsien alempiin osiin, sillä niitä on helpompi tutkia kuin latvustoja. Uudessa tutkimuksessa tieteelle kuvattu hyönteissuku, Amazoboea, löytyi kuitenkin latvustoista kerätyistä näytteistä. Se poikkeaa selvästi kaikista muista tähän mennessä kuvatuista hyönteissuvuista ja kertoo osaltaan latvustossa elävän lajiston erikoisuudesta. Tieteelle tuntemattomien hyönteissukujen löytyminen on erittäin harvinaista. Olen tutkinut Amazonian hyönteisiä jo vuodesta 1998 lähtien ja löytänyt sieltä satoja tieteelle tuntemattomia lajeja, mutta Amazoboea on vasta seitsemäs tieteelle kuvaamani hyönteissuku, biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari E. Sääksjärvi Turun yliopistosta kertoo.
Nyt löytynyt tieteelle uusi hyönteissuku kuuluu loispistiäisiin. Ne säätelevät muiden eliölajien kantoja loisimalla hyönteis- ja hämähäkkilajien nuoruusvaiheissa. Loispistiäiset sijaitsevat korkealla luonnon ravintoverkoissa, mikä tekee niistä erityisen alttiita luonnon köyhtymiselle. Niiden alapuolella tapahtuvat muutokset verkostoissa heijastuvat kasautuen loispistiäisten uhanalaisuuteen. Tästä johtuen loispistiäiset soveltuvat myös biodiversiteetti-indikaattoreiksi.
– Latvustossa elämiseen erikoistuneet loispistiäiset jäävät usein keräämättä perinteisillä aineistonkeruumenetelmillä ja lukeutuvat näin alueen biodiversiteetin näkymättömään osaan. Kutsumme tätä luonnon monimuotoisuuden tuntematonta osaa pimeäksi biodiversiteetiksi. Sen suojelu on erityisen haastavaa, sillä siihen lukeutuvista lajeista tiedetään vasta vähän. On näyttöä siitä, että latvustossa elävät hyönteiset laskeutuvat maata kohti metsän aukkopaikoissa, jolloin perinteiset maan päällä olevat pyydykset voivat kerätä muutamia yksilöitä, väitöskirjatutkija Emil Österman Turun yliopistosta ja SusTra-tohtorikoulutuspilotista kertoo.
Sademetsien luonnon monimuotoisuuden tehokas suojelu edellyttää tarkkaa ymmärrystä luonnon monimuotoisuuden jakautumisesta eri alueiden sisällä ja välillä.
– Jatkamme kenttätutkimuksia Amazoniassa, sillä luonnon köyhtyminen etenee siellä nopeasti. Amazoniasta on viimeisen 40 vuoden aikana tuhoutunut jo noin viidennes. Uudet lajilöydöt auttavat meitä ymmärtämään sademetsien toimintaa paremmin, mikä helpottaa myös niiden suojelua. Minulle nyt julkaistu tutkimus on myös henkilökohtaisesti tärkeä, sillä sain nimetä Amazoboea-suvun ainoan tunnetun lajin iloisen ja uskollisen Selva-koiramme mukaan. Selva tarkoittaa espanjaksi sademetsää, Sääksjärvi iloitsee.
Tutkimuksen tulokset julkaistiin kansainvälisessä ZooKeys-tiedelehdessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilari SääksjärviProfessoriTurun yliopisto, biodiversiteettiyksikköPuh:+358 40 546 0976ileesa@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/ilari-saaksjarvi
Emil ÖstermanväitöskirjatutkijaTurun yliopisto, biodiversiteettiyksikkö ja SusTra-tohtorikoulutuspilottiemil.m.osterman@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/emil-osterman
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Turun yliopistossa iloittiin professori Shimon Sakaguchin Nobel-palkinnosta6.10.2025 16:36:37 EEST | Tiedote
Lääketieteen vuoden 2025 Nobel-palkinnon saaja professori Shimon Sakaguchi on Turun yliopiston tutkimusta profiloivan IMMUNOCAPs-hankkeen vieraileva professori. Uutinen Sakaguchin palkinnosta otettiin Turussa vastaan riemuiten.
Food & Fun Festival saapuu Turkuun – Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskus kokoaa huippukokit, tutkimuksen ja kumppanit2.10.2025 15:18:46 EEST | Tiedote
Turun yliopiston Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskus järjestää 9.10.2025 kaksi tilaisuutta Aistikattilassa osana yhteistyötä Food & Fun Festivalin kanssa.
Mauno Koivisto -luennon keskiössä ilmastokriisi: ratkaisu edellyttää kansalaisten luottamusta2.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Jokavuotisen Mauno Koivisto -luennon teemana on ilmastonmuutos ja sen haasteet.
Väitös: Elämäntavat muokkaavat suoli-aivoakselin aineenvaihduntaa1.10.2025 10:34:13 EEST | Tiedote
TtM Hany Ahmed tutki, miten elämäntavat vaikuttavat ihmiskehon aineenvaihduntatuotteisiin. Tutkimus osoittaa, että eri tekijät, kuten alkoholin käyttö ja ravinto, muokkaavat yksilöllisesti elimistön aineenvaihduntaa ja erityisesti niin sanotun suoli-aivoakselin kannalta keskeisiä yhdisteitä, jotka voivat vaikuttaa myös mielenterveyteen.
Kiusaaminen aktivoi aivojen hälytys- ja stressijärjestelmän29.9.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Kiusaamisen kokeminen aktivoi aivojen laaja-alaisia tunne- ja stressijärjestelmiä sekä nuorilla että aikuisilla, osoittaa tuore tutkimus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme