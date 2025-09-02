Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö kasvussa

Rakli, Rakennusteollisuus RT ja STUL jatkavat neuvotteluita rakennusalan yleisten sopimusehtojen uudistamiseksi 28.5.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n, Rakennusteollisuus RT ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n toukokuussa 2024 käynnistyneet neuvottelut rakennusalan yleisten sopimusehtojen uudistamiseksi jatkuvat. Rakli, RT ja STUL tiedottavat neuvotteluiden etenemisestä tarpeen mukaan. Uudistuksen tavoiteaikatauluksi on asetettu kolme vuotta. YSE-ehdot, jotka on tarkoitettu rakennusurakoiden sopimussuhteiden hallintaan tilaajien ja urakoitsijoiden välillä, uudistettiin viimeksi vuonna 1998. Neuvotteluryhmässä on käsitelty muun muassa toiminta- ja säädösympäristön muutosten vaikutuksia yleisiin sopimusehtoihin sekä lisä- ja muutostöitä. Tausta-aineistoa neuvotteluprosessiin on kerätty esimerkiksi alan toimijoille suunnatuilla työpajoilla. Neuvottelijoina toimivat Raklin, Rakennusteollisuus RT:n ja STUL ry:n nimeämät henkilöt. Raklin neuvottelijat edustavat asunto-, infra- ja toimitilarakennuttamista ja Rakennusteollisuus RT:n neuvottelijat urakoinnin eri sektoreita, kuten talon