Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö kasvussa
Pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistoalueilla oli syyskuun 2025 lopussa tyhjää toimistotilaa 750 000 neliömetriä. Keskimääräinen vajaakäyttöaste oli 17,1 prosenttia. Vajaakäyttö väheni merkittävästi Aviapoliksessa ja nousi Sörnäisissä. Myös Grade A -toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste kasvoi ja on noin 9,8 prosenttia.
Helsinki Research Forum on julkaissut arvionsa pääkaupunkiseudun keskeisten toimistoalueiden vajaakäyttöasteista. Toimistoalueilla oli syyskuun 2025 lopussa noin 750 000 neliömetriä tyhjillään eli noin 27 500 neliötä enemmän kuin edellisen kvartaalin lopussa. Keskimääräinen vajaakäyttöaste oli 17,1 prosenttia, jossa kasvua 0,7 prosenttiyksikköä edellisen kvartaalin loppuun verrattuna. Grade A -tilan vajaakäyttöaste oli 9,8 prosenttia. Tilakanta kvartaalin lopussa oli noin 4,4 miljoonaa neliömetriä.
Vajaakäyttöaste väheni merkittävästi Aviapoliksessa (-1,33 prosenttiyksikköä), jossa nettokäyttöönotto oli 2500 neliömetriä positiivinen. Merkittävin negatiivinen muutos nähtiin Sörnäisissä, jossa vajaakäyttö lisääntyi 4,88 prosenttiyksikköä. Tilakannassa ei tapahtunut kvartaalin aikana merkittäviä muutoksia.
Grade A -toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste on noin 9,8 prosenttia. Edelliseen kvartaaliin verrattuna vajaakäyttöaste kasvoi reilun prosenttiyksikön. Grade A -tilakanta käsittää noin 21 prosenttia kaikesta tarkastelun alla olevasta toimistokannasta. Määrä kuitenkin vaihtelee alueittain: ydinkeskustassa Grade A edustaa 44 prosenttia tilakannasta, kun taas valtaosassa alueita Grade A:n osuus on alle 20 prosenttia. Tämä on huomioitava tietoja tulkittaessa, sillä useimmilla osamarkkina-alueilla tieto perustuu vain muutamaan kohteeseen.
Helsinki Research Forumin tuottama tieto julkaistaan osamarkkinatasolla Raklin verkkosivuilla. Kesäkuun päivityksen yhteydessä Helsinki Research Forumin aiempien tutkimusten tuloksia päivitettiin sekä vajaakäyttö- että tilakantatietojen osalta. Tiedot on päivitetty kohdekohtaiseen tietokantaan, joka toimitetaan pyydettäessä. Tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen miika.kotaniemi(at)rakli.fi.
Helsinki Research Forum on kiinteistöalan asiantuntijayritysten tutkimusfoorumi, jonka tavoitteena on parantaa Helsingin toimistomarkkinoista julkaistavan tiedon laatua ja läpinäkyvyyttä. Yhteistyössä ovat mukana tällä hetkellä CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, Colliers ja KTI Kiinteistötieto. Rakli toimii Research Forumin kumppanina ja tarjoaa tekniset puitteet toiminnalle.
Miika Kotaniemi
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry on maamme kattavin ja vaikuttavin ammattimaisten kiinteistönomistajien ja rakennuttajien järjestö. Valvomme jäsentemme etua, osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä teemme työtä kestävän elinympäristön puolesta. Tarjoamme myös tutkittua tietoa vastuullisen päätöksenteon tueksi sekä kehitämme toimialaa ja jäsentemme osaamista.
