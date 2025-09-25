Aavasaksan matkailualueen kaava-alueelle rakennetaan valokuituyhteydet
Ylitornion kunta panostaa Aavasaksan alueeseen kehittämällä monella eri tavalla alueen elin- ja vetovoimaa. Yksi merkittävistä askelista on hyvien tietoliikenneyhteyksien rakentaminen alueelle. Kunta on tehnyt Valokuitusen kanssa sopimuksen kaava-alueen valokuituvalmiuden rakentamisesta. Verkon rakentaminen on alkanut syyskuun lopussa, tämänhetkisten arvioiden mukaan se valmistuu loppuvuoden aikana.
Ylitornioon rakentuvalle Aavasaksan matkailualueelle rakennetaan valokuituverkko, jonka rakentamistyöt ovat juuri alkaneet. Kunta ja Valokuitunen ovat tehneet sopimuksen kaava-alueen valokuituvalmiuden rakentamisesta. Sopimus käsittää yhteensä 34 tonttia, joiden välittömään läheisyyteen rakennetaan valokuituyhteyden valmius. Lisäksi Aavasaksan huipulla sijaitsevaan paviljonkiin rakennetaan valokuituyhteys.
- Nopeat tietoliikenneyhteydet ovat erittäin tärkeä osa alueen houkuttelevuutta. Kun matkailijoita on tulevaisuudessa paljon, kiinteä verkko takaa nettiyhteyksien toimintavarmuuden ja osaltaan helpottaa myös mobiiliverkon ruuhkaa, Ylitornion kunnanjohtaja Jarmo Pienimäki kertoo.
- Alueella rakennetaan valokuituverkon runkoverkkoa noin kahden kilometrin verran. Valokuidun tilanneet kiinteistöt saavat yhteydet pian käyttöönsä, muihin kiinteistöihin rakennetaan valmius. Verkkoon liittyminen myöhemmin on helppoa ja nopeaa. Saadakseen valokuidun on sovittava kunnan kanssa rakentamiskustannusten jyvityksestä, kertoo kuntayhteistyöstä vastaava Seppo Alatörmänen Valokuituselta.
Valokuitunen rakentaa verkon avoimella mallilla, mikä tarkoittaa sitä, että asiakas voi tilata valokuidun nettipalvelut omien tarpeidensa mukaisesti avoimen verkon usealta eri toimijalta.
Valokuitusella on ennestään verkkoa Ylitorniolla. Ylitornion kunnan omistamissa Ainiovaaran Kiinteistöjen vuokra-asunnoissa on Valokuitusen valokuituyhteys, myös kunnan 16 kiinteistöä käsittävä toimipaikkaverkko on Valokuitusen rakentama. Kaiken kaikkiaan Valokuitunen on investoinut kunnan yhteyksiin yli 1,5 miljoonaa euroa.
Mikä on valokuituvalmius?
- Valokuituvalmiudella tarkoitetaan mikrokanavaputkituksen rakentamista kaava-alueelle siten, että valokuituliittymän rakentaminen myöhemmin ilman isoja maanrakentamistöitä on mahdollista.
- Kaava-alueelle luodaan Valokuitusen valokuituyhteyden saatavuus, eli varmuus valokuituliittymän saatavuudesta.
- Toimitus sisältää valokuituverkkovalmiuden suunnittelun, rakentamisen sekä tarvittavien sijoituslupien hankkimisen jokaiselle sopimuksessa mainitulle kiinteistölle.
- Mikrokanavaputkitus tuodaan tontin rajan välittömään läheisyyteen siten, että sen jatkaminen edelleen rakennettavaan kiinteistöön voidaan toteuttaa yhtä aikaa esim. sähkösyötön kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Seppo AlatörmänenMunicipality Affairs ManagerValokuitunenPuh:040 684 6871seppo.alatormanen@valokuitunen.fi
Jarmo PienimäkiKunnanjohtajaYlitornion kuntaPuh:040 486 4865jarmo.pienimaki@ylitornio.fi
Kirsi JännesViestintäpäällikköValokuitunen OyPuh:050 564 4645kirsi.jannes@valokuitunen.fi
