KKO ei muuttanut hovioikeuden tuomiota törkeitä huumausainerikoksia koskevassa Katiska 2 -asiassa

9.10.2025 09:06:30 EEST | Korkein oikeus / Högsta domstolen | Tiedote

Korkein oikeus (KKO) hylkäsi syyttäjän valituksen kahdelle vastaajalle tuomittujen rangaistusten korottamisesta.

Käräjäoikeus oli tuominnut toisen vastaajan törkeistä huumausainerikoksista 2 vuoden vankeusrangaistukseen ja toisen vastaajan muun ohella törkeistä huumausainerikoksista 6 vuoden 3 kuukauden vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeus oli ottanut rangaistusta alentavana huomioon ns. Katiska 1 -asiassa vastaajille tuomitut ehdottomat vankeusrangaistukset. Hovioikeus ei muuttanut toiselle vastaajalle tuomittua 2 vuoden vankeusrangaistusta, mutta korotti toiselle vastaajalle tuomitun rangaistuksen 6 vuoden 5 kuukauden vankeusrangaistukseksi.

Syyttäjä vaati korkeimmassa oikeudessa, että mainituille vastaajille tuomittuja rangaistuksia korotetaan, koska nyt kysymyksessä olevia rikoksia ei olisi voitu käsitellä Katiska 1 -asian yhteydessä eikä siinä annettuja rangaistuksia siten voitu ottaa alentavana huomioon. Korkeimmassa oikeudessa oli ratkaistavana kysymys siitä, tuliko aikaisempi Katiska 1 -asiassa tuomittu vankeusrangaistus ottaa vastaajille rangaistusta määrättäessä huomioon rangaistusta alentavana.

Vastaajat olivat syyllistyneet nyt kysymyksessä oleviin rikoksiin sen jälkeen, kun he olivat vapautuneet tutkintavankeudesta aikaisemman Katiska 1 -asian pääkäsittelyn aikana. Rikosten tekeminen oli jatkunut pääkäsittelyn jälkeen, mutta päättynyt ennen kuin käräjäoikeus oli Katiska 1 -asiassa antamallaan tuomiolla tuominnut heidät ehdottomiin vankeusrangaistuksiin. Korkein oikeus katsoi ennakkopäätöksessään, että aikaisemman tuomion huomioon ottamisen kannalta ratkaisevana oli pidettävä aikaisemman tuomion antamishetkeä. Se, että rikos oli tehty aikaisemman oikeudenkäynnin pääkäsittelyn jälkeen, ei antanut aihetta poiketa siitä pääsäännöstä, että aikaisempi tuomio otetaan uutta rangaistusta määrättäessä kohtuullistavana huomioon.

Molemmat vastaajat oli aikaisempi tuomio huomioon ottaen tuomittu yhteensä 13 vuoden enimmäisrangaistukseen, eikä heille tuomittuja rangaistuksia siten voitu korottaa. Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden tuomion lopputulosta.

Asian diaarinumero KKO:ssa: R2024/131

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä.

Muut kielet

