Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiasta yksimielisyys

Hyvinvointialueen uuden strategian keskeiset tavoitteet ovat arvoa tuottava palvelu ja hoito kaiken ikäisille, Suomen paras hyvinvointitiimi, resurssien vaikuttava käyttö ja Pohjoismaiden huippuluokkaa oleva turvallisuus ja laatu.

Strategian pohjalla on laajaa osallistamista. Asukkaiden strategiakyselyyn antamissa vastauksissa näkyi huoli kireän taloustilanteen vaikutuksesta palveluiden saatavuuteen ja toive lähipalveluiden säilyttämiseksi. Henkilöstön vastauksissa näkyy sitoutuminen ja vahva halu tehdä asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa työtä mutta myös väsymys organisaation jatkuvaan muutokseen. Sidosryhmät toivovat vastuksissaan aiempaa strategisempaa ja tiiviimpää yhteistyötä.

Strategian sisältöön on vaikuttanut paljon myös Pohjanmaan asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta kuvaava Miten Pohjanmaa voi -raportti. Siitä on nostettu strategiaan erityisiä ikäryhmäkohtaisia painopistealueita. Lapsille, nuorille ja perheille strateginen arvolupaus on tarjota tukea turvalliseen ja onnelliseen elämän alkuun. Työikäisille luvataan tukea omasta itsestä ja läheisistä huolta pitämiseen. Ikäihmisten arvolupaus on arvokas elämän loppuvaihe. Kaikille ikäryhmille luvataan tarjota vaikuttavia palveluita, tarvittavaa turvaverkkoa, saavutettavia digi- ja lähipalveluita sekä elämänlaatua tukevia palveluita.

Hyvinvointialueen arvolause kuuluu: Työskentelemme yhdessä turvallisuutta luoden, vastuullisesti, luottamusta vahvistaen ja ihmiseltä ihmiselle.

Strategiaan liittyy myös sen toimeenpanoa seuraavat mittarit ja niihin liittyvät toimenpiteet. Strategian hyväksymisen jälkeen päivitetään muut ohjausdokumentit sen mukaisesti. Näihin kuuluu muun muassa palvelustrategia ja henkilöstöohjelma.

– Haluan kiittää hyvinvointialueen asukkaita, henkilökuntaa ja sidosryhmiä kaikista strategiatyöhön annetuista ajatuksista. Kiitos valtuustolle sitoutumisesta ja aktiivisesta paneutumisesta strategiatyöhön. Sen avulla meillä on selkeä yhteinen suunta, mihin kehitämme hyvinvointialuettamme, sanoo strategia- ja kehitysjohtaja Suvi Einola-Mikkola.