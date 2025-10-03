Kainuun ELY-keskus käynnisti LUMO-ohjelman laadinnan luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen
Kainuun ELY-keskuksen käynnistämän luonnon monimuotoisuuden toimeenpanosuunnitelman eli LUMO-ohjelman tavoitteena on parantaa Kainuun luonnon tilaa ja turvata sen monimuotoisuus tuleville sukupolville. Ohjelman avulla etsitään konkreettisia, paikallisesti vaikuttavia ratkaisuja. Kainuun ELY-keskus on avannut tätä varten muun muassa avoimen verkkokyselyn kainuulaisille.
Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa elämän koko kirjoa – lajien sisäistä perinnöllistä vaihtelua, lajien runsautta ja elinympäristöjen moninaisuutta. Kainuussa monimuotoisuus näkyy muun muassa laajoina metsä- ja suoalueina, kirkasvetisinä järvinä ja jylhinä vaaroina. Alueella esiintyy myös harvinaisia lajeja, joiden ainoat esiintymät Suomessa löytyvät juuri täältä.
Monimuotoinen luonto ylläpitää luonnon tasapainoa ja sopeutumiskykyä. Se mahdollistaa elintärkeitä palveluja, kuten ilman ja veden puhdistumisen, hiilen sitoutumisen sekä pölytyksen. Lisäksi se tarjoaa meille arvokkaita kokemuksia virkistyksen, oppimisen ja luonnossa liikkumisen muodossa.
Luontokato vaatii yhteisiä ratkaisuja
Luontokato – luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen – on yksi aikamme suurimmista haasteista, ja se koskettaa myös Kainuuta. Muun muassa ilmastonmuutos, maankäytön muutokset sekä elinympäristöjen pirstoutuminen ovat uhkia, joiden torjuminen edellyttää yhteistä tahtoa ja yhteistyötä.
Maakunnalliset LUMO-ohjelmat ovat uusi työkalu luontokadon pysäyttämiseksi. Niiden avulla etsitään konkreettisia, paikallisesti vaikuttavia ratkaisuja luonnon tilan parantamiseksi.
Kainuun LUMO-ohjelman ensivaiheessa tunnistetaan maakunnan merkittävimmät monimuotoisuuskeskittymät ja niiden väliset yhteydet. Tämän pohjalta määritetään tavoitteet monimuotoisuuden edistämiselle ja turvaamiselle sekä toimenpiteet, joiden avulla luonnon monimuotoisuuden väheneminen pysäytetään.
Ohjelma laaditaan ELY-keskuksen johdolla, mutta tiiviissä yhteistyössä maakunnan keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Kaikki toimenpiteet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja yhteiseen haluun suojella Kainuun ainutlaatuista luontoa.
“Toiveena on, että LUMO-ohjelma ja sen laadinta miellettäisiin kainuulaisten yhteiseksi projektiksi ja tahtotilaksi. Meillä on monta syytä tuntea ylpeyttä ja suojeluhalua kaunista luontoamme kohtaan”, toteaa ohjelmatyötä koordinoiva Titta Jylhänkangas Kainuun ELY-keskuksesta.
Tuo oma äänesi kuuluviin - vastaa kyselyyn!
Kainuun ELY-keskus kutsuu kaikki alueen asukkaat, maanomistajat, järjestöt, yritykset ja luonnon ystävät vastaamaan avoimeen verkkokyselyyn. Kyselyssä kerätään näkemyksiä Kainuun luonnon monimuotoisuudesta, sen tilasta, haasteista ja edistämiskeinoista.
Vastaaminen vie noin 5–10 minuuttia, ja vastaukset ovat anonyymejä. Voit kirjoittaa vapaasti omista kokemuksistasi, havainnoistasi ja toiveistasi. Jokainen vastaus on arvokas ja auttaa suuntaamaan LUMO-ohjelman toimenpiteitä oikeisiin asioihin.
Kysely on avoinna 30.11.2025 asti.
Vastaa kyselyyn osoitteessa: https://forms.office.com/e/s5522Dr5im
Titta Jylhänkangas, luonnonsuojeluasiantuntija, Kainuun ELY-keskus
puh. 0295 023 068, titta.jylhankangas@ely-keskus.fi
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät palvelut Kainuun alueelle tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
