Korvaus potilasvahingosta tuo potilaalle oikeutta

Jos hoito ei suju odotusten mukaisesti, kyseessä voi olla potilasvahinko. Potilasvahinkoilmoitus tehdään Potilasvakuutuskeskukselle, joka ratkaisee potilasasiakirjojen sekä potilaan ja asiantuntijoiden lausuntojen perusteella, milloin kyseessä on lain edellytykset täyttävä, korvattava potilasvahinko. Vahinkoasian käsittely on potilaalle maksuton. Ilmoituksia potilasvahingosta tehdään Suomessa vuosittain noin 9 000, ja niistä korvattavia on noin 2 500.

Potilasvakuutusjärjestelmä korvaa pääasiassa vahingon aiheuttamia todellisia kuluja ja ansionmenetystä. Lisäksi haittakorvauksia maksetaan vammoista, jotka heikentävät toimintakykyä tai elämänlaatua.

Suurin osa potilasvahingoista – yli 90 prosenttia – on lieviä. Niistä korvaukset ovat usein alle 2 000 euroa, ja ne liittyvät esimerkiksi tilapäiseen haittaan tai ylimääräisistä hoitokäynneistä aiheutuneisiin kuluihin.

– Korvauksilla ei rikastu, mutta ne auttavat elämään vahingon seurausten kanssa. Rahaakin merkittävämpää potilaalle on usein se, että hän kokee saavansa oikeutta, kun ulkopuolinen asiantuntija tunnustaa hoitovirheen tapahtuneen, Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Minna Plit-Turunen sanoo.

Kuolemaan johtaneissa vahingoissa korvaukset maksetaan omaisille. Hautauskulujen lisäksi voidaan maksaa elatuksen menetyksestä perhe-eläkettä, sen sijaan potilasvakuutuslaki ei tunne omaisille maksettavia haittakorvauksia.

- Mikään rahasumma ei voi korvata sitä menetystä, joka vakavasta potilasvahingosta aiheutuu. On silti tärkeää, että vahinkotilanteista tehdään meille ilmoitus, sillä käsittelyprosessi on terveydenhuollolle mahdollisuus oppia ja muuttaa toimintatapojaan. Järjestelmän tarkoitus on myös parantaa potilasturvallisuutta, Plit-Turunen painottaa.