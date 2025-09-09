Potilasvakuutuskeskus

Korvaus potilasvahingosta tuo potilaalle oikeutta

7.10.2025 06:11:00 EEST | Potilasvakuutuskeskus | Tiedote

Jaa

Valtaosa korvattavista potilasvahingoista on lieviä, ja vahingoista maksettavat korvaukset ovat satoja tai korkeintaan muutamia tuhansia euroja. Monelle potilaalle korvaus ei kuitenkaan ole pelkästään taloudellinen asia, vaan kyse on oikeudenmukaisuudesta.

Henkilö käyttää vastuskuminauhaa jalkalihasten harjoittamiseen fysioterapeutin avustamana.
Potilasvakuutusjärjestelmä korvaa pääasiassa vahingon aiheuttamia todellisia kuluja ja ansionmenetystä. Lisäksi haittakorvauksia maksetaan vammoista, jotka heikentävät toimintakykyä tai elämänlaatua. Andrey Popov Mostphotos

Jos hoito ei suju odotusten mukaisesti, kyseessä voi olla potilasvahinko. Potilasvahinkoilmoitus tehdään Potilasvakuutuskeskukselle, joka ratkaisee potilasasiakirjojen sekä potilaan ja asiantuntijoiden lausuntojen perusteella, milloin kyseessä on lain edellytykset täyttävä, korvattava potilasvahinko. Vahinkoasian käsittely on potilaalle maksuton. Ilmoituksia potilasvahingosta tehdään Suomessa vuosittain noin 9 000, ja niistä korvattavia on noin 2 500.

Potilasvakuutusjärjestelmä korvaa pääasiassa vahingon aiheuttamia todellisia kuluja ja ansionmenetystä. Lisäksi haittakorvauksia maksetaan vammoista, jotka heikentävät toimintakykyä tai elämänlaatua.

Suurin osa potilasvahingoista – yli 90 prosenttia – on lieviä. Niistä korvaukset ovat usein alle 2 000 euroa, ja ne liittyvät esimerkiksi tilapäiseen haittaan tai ylimääräisistä hoitokäynneistä aiheutuneisiin kuluihin.

– Korvauksilla ei rikastu, mutta ne auttavat elämään vahingon seurausten kanssa. Rahaakin merkittävämpää potilaalle on usein se, että hän kokee saavansa oikeutta, kun ulkopuolinen asiantuntija tunnustaa hoitovirheen tapahtuneen, Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Minna Plit-Turunen sanoo.

Kuolemaan johtaneissa vahingoissa korvaukset maksetaan omaisille. Hautauskulujen lisäksi voidaan maksaa elatuksen menetyksestä perhe-eläkettä, sen sijaan potilasvakuutuslaki ei tunne omaisille maksettavia haittakorvauksia.

- Mikään rahasumma ei voi korvata sitä menetystä, joka vakavasta potilasvahingosta aiheutuu. On silti tärkeää, että vahinkotilanteista tehdään meille ilmoitus, sillä käsittelyprosessi on terveydenhuollolle mahdollisuus oppia ja muuttaa toimintatapojaan. Järjestelmän tarkoitus on myös parantaa potilasturvallisuutta, Plit-Turunen painottaa.

Avainsanat

potilasvahinkokorvauksetpotilasvakuutusturvallisuuspotilasturvallisuus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Henkilö käyttää vastuskuminauhaa jalkalihasten harjoittamiseen fysioterapeutin avustamana.
Potilasvakuutusjärjestelmä korvaa pääasiassa vahingon aiheuttamia todellisia kuluja ja ansionmenetystä. Lisäksi haittakorvauksia maksetaan vammoista, jotka heikentävät toimintakykyä tai elämänlaatua.
Andrey Popov Mostphotos
Lataa
Minna Plit-Turunen, Potilasvakuutuskeskuksen johtaja
Rahaakin merkittävämpää potilaalle on usein se, että hän kokee saavansa oikeutta, kun ulkopuolinen asiantuntija tunnustaa hoitovirheen tapahtuneen, Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Minna Plit-Turunen sanoo.
Eeva Murtolahti Potilasvakuutuskeskus
Lataa

Linkit

Potilasvakuutuskeskus lyhyesti

Potilasvakuutuskeskus (PVK) käsittelee kaikki Suomessa annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilasvahinkoilmoitukset. PVK ratkaisee potilasvahinkoja koskevan lainsäädännön perusteella, onko kyseessä korvattava potilasvahinko, ja maksaa korvaukseen oikeutetulle lain mukaiset korvaukset. PVK toimii potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten turvana ja tuottaa potilasvahingoista tietoa terveydenhuollon ja vakuutusyhtiöiden toiminnan sekä potilasturvallisuustyön tueksi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Potilasvakuutuskeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye