Varhan aluehallituksen 6.10.2025 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.
Kokouksessa tehtävä, tarkastamaton pöytäkirja toimitetaan medialle suomen kielellä. Pöytäkirja julkaistaan Varhan verkkosivuilla kahdella kielellä kun pöytäkirja on tarkastettu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
Niina AlhoAluehallituksen puheenjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 966 569niina.alho@varha.fi
Liitteet
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Ett gemensamt telefonnummer för mun- och tandvården i hela Egentliga Finland3.10.2025 14:18:13 EEST | Pressmeddelande
Invånare i Varhas område har i fortsättningen endast ett telefonnummer (tfn 02 313 5555) för ärenden som gäller mun- och tandvård. Via detta nummer betjänas alla invånare i Egentliga Finland.
Koko Varsinais-Suomessa suun terveydenhuollolle yksi asiointinumero3.10.2025 14:18:13 EEST | Tiedote
Varhan alueella asuvilla on jatkossa asioidessaan suun terveydenhuollossa käytössään vain yksi puhelinnumero (p. 02 313 5555), josta palvellaan kaikkia varsinaissuomalaisia.
Den rörliga jouren kompletterar sjukhustjänsterna i Salo-området30.9.2025 15:30:00 EEST | Pressmeddelande
Salo sjukhusverksamhet förnyas i och med den lagändring som träder i kraft 1.10.2025. I fortsättningen är jouren öppen kl. 8–22 varje dag. Den mobila jourenheten som startar i Salo-området i november 2025 erbjuder en ny typ av tjänster för dem som behöver akut specialistvård.
Liikkuva päivystys täydentää Salon alueen sairaalapalveluita30.9.2025 15:30:00 EEST | Tiedote
Salon sairaalan toiminta uudistuu 1.10.2025 voimaan astuvan lakimuutoksen myötä. Päivystys on jatkossa avoinna kello 8–22 joka päivä. Salon alueella marraskuussa 2025 aloittava liikkuva päivystys tuo uudenlaisen palvelun akuuttia erikoissairaanhoitoa tarvitseville.
Ny regional utbildning hjälper yrkespersoner att identifiera våld mot barn och unga30.9.2025 11:55:17 EEST | Pressmeddelande
Det är oroväckande hur mycket barn och unga upplever otrygghet i sin vardag på grund av närståendevåld i hemmet. Egentliga Finlands välfärdsområde Varha har utvecklat en utbildning som gör det lättare för de olika yrkespersonerna i kommunerna att identifiera och ingripa i våld. Utbildningen piloterades och fick god respons, och målet är att sprida kunskap till hela Varhas område.
