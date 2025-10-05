Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 6.10.2025
Rakennuspalo keskisuuri, Puolukkakatu, Äänekoski
Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Puolukkakadulle Äänekoskelle. Kohteessa sähkölaite todennäköisesti vikaantunut, joka aiheuttanut savunmuodostusta. Tällä hetkellä kohteessa ei palon merkkejä ja pelastuslaitos varmistaa tilannetta. Henkilövahinkoja ei aiheutunut. Kohteessa yksiköitä Äänekosken ja Suolahden paloasemalta.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote5.10.2025 15:29:56 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos raportoi, että Metsä Boardin Äänekosken kartonkitehtaalla havaittiin 5.10.2025 öljyvuoto, joka päästi arviolta 600 litraa kiertovoiteluöljyä tehtaan kanaaliin. Vuoto on pysäytetty, eikä öljyä ole havaittu kuhnamo järvessä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote4.10.2025 12:04:09 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 4.10.2025 Rakennuspalo, keskisuuri, Tikkala, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuureen rakennuspaloon Jyväskylän Tikkalaan. Kohteessa oli erillisessä autotallissa syttynyt henkilöauto palamaan, asuinrakennukseen matkaa 30 metriä. Asukkaat saivat palon sammumaan alkusammutuksella eikä palo päässyt leviämään rakenteisiin. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi palon sammumisen varmistaminen. 1 henkilö altistui savulle ja ensihoito tarkasti hänen kunnon. Pelastuslaitokselta hälytettiin 9 yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Asiakkaat antavat arvoa sille, miten heidät kohdataan ja palvellaan Keski-Suomen hyvinvointialueella3.10.2025 13:41:03 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS (Net Promoter Score) eli suositteluindeksi oli koko hyvinvointialueella 69 eli lähes erinomainen 1.1.-30.9.2025 välisenä aikana. Asiakaspalautteita kertyi hieman yli 48 000. Suurin osa asiakkaista ovat erittäin tyytyväisiä Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluun.
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan seuraava kokous on 8.10.20253.10.2025 12:20:02 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta käsittelee 8.10.2025 kokouksessaan muun muassa omaishoidon tuen myöntämisperusteita.
Keski-Suomi edelläkävijänä: Kotihoidon monituottajamalli – julkisen ja yksityisen palvelutuotannon uudenlaista kumppanuutta3.10.2025 08:35:57 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa kolmen kotihoidon alueen ikääntyneiden kotihoidon yhdessä kolmen palveluntuottaja-kumppaninsa kanssa. Monituottajamalli on jo viiden kuukauden toimintansa aikana osoittautunut toimivaksi ja kustannustehokkaaksikin tavaksi tuottaa kotihoitoa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme