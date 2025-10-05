Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 6.10.2025

Rakennuspalo keskisuuri, Puolukkakatu, Äänekoski

Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Puolukkakadulle Äänekoskelle. Kohteessa sähkölaite todennäköisesti vikaantunut, joka aiheuttanut savunmuodostusta. Tällä hetkellä kohteessa ei palon merkkejä ja pelastuslaitos varmistaa tilannetta. Henkilövahinkoja ei aiheutunut. Kohteessa yksiköitä Äänekosken ja Suolahden paloasemalta.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112