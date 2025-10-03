Työmarkkinatori-tapahtuma tuo työllisyyspalvelut lähelle – seuraava tapahtuma Kaustisella
Keski-Pohjanmaan työllisyysalue ja sen yhteistyökumppanit järjestivät ensimmäisen Työmarkkinatori-tapahtuman Kokkolassa 21.5. Tapahtuma sai erittäin positiivisen vastaanoton, ja nyt konsepti tuodaan Kaustiselle. Tavoitteena on tavoittaa entistä laajemmin alueen työnhakijat ja työllisyyden parissa toimivat tahot. Työmarkkintatori-tapahtuma järjestetään Kaustisen asiointipisteellä tiistaina 21.10.
Työmarkkinatori-tapahtuma tarjoaa työnhakijoille mahdollisuuden tutustua työllisyyspalveluihin, avoimiin työpaikkoihin ja alueen toimijoihin rennossa ja helposti lähestyttävässä ympäristössä. Ohjelmassa on muun muassa CV-paja, onnenpyörä sekä henkilökohtaista neuvontaa työnhakuun liittyvissä asioissa. Tapahtumassa ovat mukana Keski-Pohjanmaan työllisyyspalvelut sekä useita muita alueen toimijoita. Kaustisen kunta tarjoaa tapahtumavieraille pullakahvit.
"Olemme todella iloisia siitä, että voimme jatkaa Työmarkkinatorin järjestämistä Kaustisella. Kokkolassa tapahtuma sai hyvän vastaanoton, ja nyt haluamme tuoda sen myös muualle työllisyysalueelle, jotta voimme tavoittaa laajemmin asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on avainasemassa, kun haluamme tehdä palveluista helposti lähestyttäviä ja tarjota konkreettista tukea työnhakijoille. Tapahtuma tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden tutustua palveluihin ja löytää juuri itselle sopivia ratkaisuja." kertoo työllisyyspalveluiden palvelupäällikkö Virpi Takamaa Kokkolan kaupungilta.
Tapahtuman järjestävät Keski-Pohjanmaan työllisyyspalvelut ja Kaustisen kunta. Mukana toimintaansa esittelemässä ovat myös mm. Kaustisen seutukunta, Kaustisen yrittäjät ry, Vetelin Duunipaja ja Nuorten paja, DigiSoite, Kpedu, Nuorten ystävät, AIMlearning-hanke Centrialta, Osuvakoulutus ja Etsivä nuorisotyö.
Lisätietoja:
Virpi Takamaa
palvelupäällikkö
Kokkolan kaupunki, työllisyyspalvelut
068289878
virpi.takamaa@kokkola.fi
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
