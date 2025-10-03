Työmarkkinatori-tapahtuma tuo työllisyyspalvelut lähelle – seuraava tapahtuma Kaustisella

Työmarkkinatori-tapahtuma tarjoaa työnhakijoille mahdollisuuden tutustua työllisyyspalveluihin, avoimiin työpaikkoihin ja alueen toimijoihin rennossa ja helposti lähestyttävässä ympäristössä. Ohjelmassa on muun muassa CV-paja, onnenpyörä sekä henkilökohtaista neuvontaa työnhakuun liittyvissä asioissa. Tapahtumassa ovat mukana Keski-Pohjanmaan työllisyyspalvelut sekä useita muita alueen toimijoita. Kaustisen kunta tarjoaa tapahtumavieraille pullakahvit.

"Olemme todella iloisia siitä, että voimme jatkaa Työmarkkinatorin järjestämistä Kaustisella. Kokkolassa tapahtuma sai hyvän vastaanoton, ja nyt haluamme tuoda sen myös muualle työllisyysalueelle, jotta voimme tavoittaa laajemmin asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on avainasemassa, kun haluamme tehdä palveluista helposti lähestyttäviä ja tarjota konkreettista tukea työnhakijoille. Tapahtuma tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden tutustua palveluihin ja löytää juuri itselle sopivia ratkaisuja." kertoo työllisyyspalveluiden palvelupäällikkö Virpi Takamaa Kokkolan kaupungilta.

Tapahtuman järjestävät Keski-Pohjanmaan työllisyyspalvelut ja Kaustisen kunta. Mukana toimintaansa esittelemässä ovat myös mm. Kaustisen seutukunta, Kaustisen yrittäjät ry, Vetelin Duunipaja ja Nuorten paja, DigiSoite, Kpedu, Nuorten ystävät, AIMlearning-hanke Centrialta, Osuvakoulutus ja Etsivä nuorisotyö.

Lisätietoja:

Virpi Takamaa

palvelupäällikkö

Kokkolan kaupunki, työllisyyspalvelut

068289878

virpi.takamaa@kokkola.fi