Turvaurakoitsijat ry mukana FinnSecissä – teknologia, vastuullisuus ja resilienssi turvallisuuden avaintekijöinä 2025

Seminaari 8.10.2025: Teknologia, vastuullisuus ja resilienssi – turvallisuuden avaintekijät 2025

Turvallisuusala elää murrosvaihetta, jossa teknologia, vastuullisuus ja yhteiskunnan resilienssi kietoutuvat yhä tiiviimmin yhteen. Tekoäly tuo uusia mahdollisuuksia kameravalvontaan, pilvipalvelut muuttavat toimintamalleja ja kyberturvallisuus haastaa yrityksiä kaikilla tasoilla. Samaan aikaan vastuullisuuden ja huoltovarmuuden merkitys kasvaa – turvallisuus on koko yhteiskunnan selkäranka.

Turvaurakoitsijat ry:n järjestämä FinnSec-seminaari kokoaa yhteen alan asiantuntijat, jotka avaavat ajankohtaisia ilmiöitä tekoälystä hybridiuhkiin ja käytännön ratkaisuista vastuulliseen turvatekniikkaan. Päivän aikana saat tiiviin tilannekuvan ja tulevaisuuden näkymiä, jotka auttavat varautumaan, kehittämään ja tekemään oikeita valintoja niin yrityksen kuin koko yhteiskunnan turvallisuuden kannalta.

📍 Aika ja paikka:

Keskiviikko 8.10.2025 klo 9.30–15.30

Messukeskuksen kongressisiipi, tila 209

Seminaariin ei tarvitse ilmoittautua – voit osallistua vapaasti haluamiisi puheenvuoroihin.

Ohjelma: