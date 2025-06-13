Turvaurakoitsijat ry mukana FinnSecissä – teknologia, vastuullisuus ja resilienssi turvallisuuden avaintekijöinä 2025
Turvaurakoitsijat ry on mukana FinnSec 2025 -tapahtumassa 8.–9.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa. FinnSec kokoaa turvallisuusteknologian ja -palveluiden ammattilaiset sekä yritysjohdon tutustumaan alan ajankohtaisiin trendeihin ja ratkaisuihin, päivittämään tietonsa ja verkostoitumaan.
Osastollamme 6 a 70 pääset tutustumaan jäsenyritystemme monipuolisiin palveluihin ja ajankohtaisiin turvatekniikan ratkaisuihin. Esittelemme myös uuden työkalun, joka varmistaa, että oviautomatiikkaprojektit toteutetaan alusta loppuun turvallisesti, oikein ja standardien mukaisesti.
Seminaari 8.10.2025: Teknologia, vastuullisuus ja resilienssi – turvallisuuden avaintekijät 2025
Turvallisuusala elää murrosvaihetta, jossa teknologia, vastuullisuus ja yhteiskunnan resilienssi kietoutuvat yhä tiiviimmin yhteen. Tekoäly tuo uusia mahdollisuuksia kameravalvontaan, pilvipalvelut muuttavat toimintamalleja ja kyberturvallisuus haastaa yrityksiä kaikilla tasoilla. Samaan aikaan vastuullisuuden ja huoltovarmuuden merkitys kasvaa – turvallisuus on koko yhteiskunnan selkäranka.
Turvaurakoitsijat ry:n järjestämä FinnSec-seminaari kokoaa yhteen alan asiantuntijat, jotka avaavat ajankohtaisia ilmiöitä tekoälystä hybridiuhkiin ja käytännön ratkaisuista vastuulliseen turvatekniikkaan. Päivän aikana saat tiiviin tilannekuvan ja tulevaisuuden näkymiä, jotka auttavat varautumaan, kehittämään ja tekemään oikeita valintoja niin yrityksen kuin koko yhteiskunnan turvallisuuden kannalta.
📍 Aika ja paikka:
Keskiviikko 8.10.2025 klo 9.30–15.30
Messukeskuksen kongressisiipi, tila 209
Seminaariin ei tarvitse ilmoittautua – voit osallistua vapaasti haluamiisi puheenvuoroihin.
Ohjelma:
|Aika
|Aihe
|Puhuja
|9.30–10.00
|Turvallisuusala tänään ja huomenna
|Jyri Paasonen, Turvallisuus & Riskienhallinta
|10.00–10.30
|Tekoäly kameravalvonnan apuna
|Timo Miettinen, HikVision
|10.30–11.00
|Pilviratkaisut – vahvuudet ja heikkoudet
|Eero Viilo, Salto Systems Oy
|11.00–11.30
|Current Fire Industry Trends & Remote Connectivity
|Paul Pope, Ajax Systems
|11.30–12.00
|Häiriötön sähkönsyöttö turvallisuuden selkärankana
|Aaro Myöhänen, FSM
|12.00–12.30
|Tauko
|12.30–13.00
|Ajankohtaista digihuijauksista
|Niko Saxholm, Finanssiala
|13.00–13.30
|Mobiilitunnisteet kulunvalvonnassa
|Anssi Liski, Schneider Electric
|13.30–14.00
|Kyberturvallisuuden tilannekuva pk-yrityksissä
|Mika Lindberg, Opsec
|14.00–14.30
|Vastuullisuus turvatekniikan palveluntuottajalla
|Mirva Viljakainen, Certego Oy
|14.30–15.00
|Standardien ja toimintojen harmonia – turvallisten ovien ydin
|Juha-Pekka Hirvonen, dormakaba Suomi
|15.00–15.30
|Hybridiuhat ja yhteiskunnan resilienssi
|Heikki Kärkkäinen, Milestone Systems
Yhteyshenkilöt
Ona GardemeisterTurvaurakoitsijat ryPuh:0447333114ona@turvaurakoitsijat.fi
