Päijät-Hämeen maakuntajohtajan virkaan 9 hakijaa

6.10.2025 15:13:55 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote

Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan virkaa haki määräajassa 9 henkilöä.

Tummansinisellä taustalla keltainen teksti: Päijät-Häme. Alhaalla keskellä Päijät-Hämeen liiton logo.
Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan virkaa hakivat:

  • Jaakko Helenius, Kärkölä
  • Sirkku Hildén, Lahti
  • Aija-Maria Jokilammi, Lappträsk
  • Antti Kalliomaa, Lahti
  • Mehdi Khastoo, Lahti
  • Leena Laakkonen-Pöntys, Nokia
  • Juha Nieminen, Helsinki
  • Aki Tiihonen, Lahti
  • Sami Tikkanen, Kotka

Virka tuli avoimeksi, kun edellinen maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol siirtyi valtioneuvoston kansliaan neuvottelevaksi virkamieheksi syyskuun lopulla 2025. 

Juha Hertsi toimii määräaikaisena maakuntajohtajana siihen saakka, kunnes uusi maakuntajohtaja aloittaa virassa.

Valintaryhmä

Maakuntajohtajan viran rekrytoinnista vastaa työryhmä:

Mika Kari pj, Hannu Rahkonen vpj, Heikki Vahto, Teemu Kinnari, Sami Salminen, Satu Jaatinen. Sihteerinä toimii Jari Paakkunainen

Työryhmä tekee esityksen maakuntahallitukselle. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan 3.12.2025.

