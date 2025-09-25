Päijät-Hämeen maakuntajohtajan virkaan 9 hakijaa
Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan virkaa haki määräajassa 9 henkilöä.
Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan virkaa hakivat:
- Jaakko Helenius, Kärkölä
- Sirkku Hildén, Lahti
- Aija-Maria Jokilammi, Lappträsk
- Antti Kalliomaa, Lahti
- Mehdi Khastoo, Lahti
- Leena Laakkonen-Pöntys, Nokia
- Juha Nieminen, Helsinki
- Aki Tiihonen, Lahti
- Sami Tikkanen, Kotka
Virka tuli avoimeksi, kun edellinen maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol siirtyi valtioneuvoston kansliaan neuvottelevaksi virkamieheksi syyskuun lopulla 2025.
Juha Hertsi toimii määräaikaisena maakuntajohtajana siihen saakka, kunnes uusi maakuntajohtaja aloittaa virassa.
Valintaryhmä
Maakuntajohtajan viran rekrytoinnista vastaa työryhmä:
Mika Kari pj, Hannu Rahkonen vpj, Heikki Vahto, Teemu Kinnari, Sami Salminen, Satu Jaatinen. Sihteerinä toimii Jari Paakkunainen.
Työryhmä tekee esityksen maakuntahallitukselle. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan 3.12.2025.
Yhteyshenkilöt
Mika KariPäijät-Hämeen liitto / maakuntahallitusPuh:050 398 5601mika.kari@eduskunta.fi
Jari PaakkunainenHallintojohtaja / Director, AdministrationPäijät-Hämeen liitto
Maakuntahallituksen ja -valtuuston sihteeri
Päijät-Hämeen liitto hakee maakuntajohtajaa16.9.2025 14:53:00 EEST | Tiedote
Niina Pautola-Mol on anonut eroa Päijät-Hämeen maakuntajohtajan virasta. Hänen viimeinen työpäivänsä on 24.9.2025. Päijät-Hämeen liitto hakee uutta maakuntajohtajaa pikaisella aikataululla, hakuaika päättyy 6.10.2025.
