Nokian Susanna Kallio ja startup-sarjayrittäjä Pasi Vuorio palkittiin työstään tekoälyn parissa

Suomalaisen koodin edistäjä -tunnustuksella päätettiin tänä vuonna palkita kaksi tekoälyn parissa toimivaa asiantuntijaa. Susanna Kallio työskentelee Nokialla ympäristöarviointimenetelmien ja tekoälyn standardoinnin parissa. Hän on aktiivisesti mukana useissa kansainvälisissä ympäristövaikutusten arviointia edistävissä standardointifoorumeissa. Palkintotuomariston perusteluissa Kalliota kiitellään tärkeästä työstä tekoälyn standardoinnin ja vastuullisuuden edistämisessä.

”Tekoälyn hiilijalanjäljessä ja mitattavuudessa on vielä suuria ongelmia, ja standardityö on omiaan edistämään läpinäkyvyyttä sekä vertailtavuutta”, taustoittaa palkintotuomariston puheenjohtaja, Koodia Suomesta ry:n hallituksen jäsen Ville Nordberg.

Pasi Vuorio toimii monipuolisesti startup-kentällä yrittäjänä ja neuvonantajana. Hänen vasta perustettu yrityksensä ModernPath keskittyy vanhan legacy-koodin modernisointiin ja tekoälyrajapintojen tekemiseen. Lisäksi hän toimii teknologiajohtajana tekoälyautomaatioita asiakaskommunikaation tueksi kehittävässä LastBotissa.

”[Vuorio] on sinnikkäästi ja maanlaajuisesti tuonut esiin tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen hyviä käytänteitä ja opettanut aihetta niin maan kärkituoteyrityksille kuin konsulttitaloillekin”, tuomaristo perustelee.

Valintaan vaikutti myös Vuorion edustamien tekoälystartupien vientipotentiaali.

”Halusimme nostaa esille niin pienempää yritystä, joka toimii kentässä ja jolla on kansainvälistymismahdollisuuksia kuin tekoälyn läpinäkyvyyttä ja vastuullisuuspuolta sekä näiden kehitystarvetta”, kertoo Nordberg.

Tuomaristoon kuuluivat Nordbergin lisäksi edellisvuoden palkinnonsaaja, F-Securen kyberuhkatiedustelupäällikkö Laura Kankaala, Elisan Chief of Software Engineering Jussi Hacklin sekä Kelan IT- ja turvallisuuspalveluista sekä yhteisistä palveluista vastaava johtaja Nina Nissilä.

Suomalaisen koodin edistäjä -palkinnot jaettiin Suomalaisen koodin seuraavat kymmenen vuotta -juhlaseminaarin jatkoilla Original Sokos Hotel Vaakunassa 8.10.2025. Tavallisesti Suomalaisen koodin edistäjä -palkinnonsaaja julkistetaan Suomalaisen koodin päivänä 11.10.