Valtatien 1 Isokylän tunneli Salossa suljetaan huoltotyön takia 7.-8.10.2025 illan ja yön ajaksi

6.10.2025 14:15:22 EEST | Varsinais-Suomen ELY-keskus | Tiedote

Salossa Isokylän tunnelissa tehdään ilta- ja yötyönä molempien tunneliputkien huoltotöitä tiistai-illan 7.10. klo 18 ja keskiviikkoaamun 8.10. klo 6 välisenä aikana. Työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tunneli suljetaan liikenteeltä huoltotyön ajaksi. Valtatien 1 liikenne ohjataan huoltotyön ajaksi maastoon viitoitetulle varareitille.

Kartalla kuva Isokylän tunnelin varareitti maanteitä 224, 110 ja 52 pitkin.
Isokylän tunnelin varareitti käyttäen maanteitä 224 – 110 – 52.

Valtatie 1 suljetaan liikenteeltä töiden ajaksi Märynummen (numero 13) ja Pappilan (numero 15) eritasoliittymien välillä. Liikenne ohjataan maastoon viitoitettavalle varareitille. Isokylän tunnelin varareitti käyttää reittiä maanteitä 224 – 110 – 52. Varareitin pituus on 13 kilometriä.

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Tie Oy huoltaa, uusii ja koekäyttää tunnelin teknisiä järjestelmiä. Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee samanaikaisesti tunnelirakenteiden huolto- ja korjaustöitä. Tunnelin teknisten järjestelmien toimivuus varmistetaan säännöllisillä huoltotöillä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, p. 0295 022 821

