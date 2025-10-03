Valtatien 1 Isokylän tunneli Salossa suljetaan huoltotyön takia 7.-8.10.2025 illan ja yön ajaksi
Salossa Isokylän tunnelissa tehdään ilta- ja yötyönä molempien tunneliputkien huoltotöitä tiistai-illan 7.10. klo 18 ja keskiviikkoaamun 8.10. klo 6 välisenä aikana. Työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tunneli suljetaan liikenteeltä huoltotyön ajaksi. Valtatien 1 liikenne ohjataan huoltotyön ajaksi maastoon viitoitetulle varareitille.
Valtatie 1 suljetaan liikenteeltä töiden ajaksi Märynummen (numero 13) ja Pappilan (numero 15) eritasoliittymien välillä. Liikenne ohjataan maastoon viitoitettavalle varareitille. Isokylän tunnelin varareitti käyttää reittiä maanteitä 224 – 110 – 52. Varareitin pituus on 13 kilometriä.
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Tie Oy huoltaa, uusii ja koekäyttää tunnelin teknisiä järjestelmiä. Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee samanaikaisesti tunnelirakenteiden huolto- ja korjaustöitä. Tunnelin teknisten järjestelmien toimivuus varmistetaan säännöllisillä huoltotöillä.
Lisätietoja:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, p. 0295 022 821
Avainsanat
Tietoja julkaisijasta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.
