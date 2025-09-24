FVR tuo tutkimusmaailman nykyaikaan – uusi Osana-portaali ja uudistettu verkkosivusto nyt käytössä

Uuden portaalin tavoitteena on helpottaa vapaaehtoisten osallistumista rokotetutkimuksiin ja parantaa asioinnin sujuvuutta. Samalla uudistettu verkkosivusto palvelee entistä laajempaa yleisöä tarjoten selkeää tietoa tutkimuksista ja vapaaehtoistyön merkityksestä.

“Halusimme luoda kokonaisuuden, joka tekee vapaaehtoisten osallistumisen tutkimuksiimme mahdollisimman helpoksi, käteväksi, ja turvalliseksi. Osallistujat ja vapaaehtoiset ovat tutkimustemme ydin, ja heidän tarpeensa ohjasivat kehitystyötä alusta asti,” kertoo Laura Blagoev, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, FVR.

Osana – vapaaehtoisen uusi työkalu

Osana tuo kaikki tutkimukseen liittyvät tiedot yhteen paikkaan: ilmoittautumiset, ajanvaraukset ja viestimuistutukset kulkevat jatkossa portaalin kautta. Näin turhat sähköpostiketjut ja puhelut vähenevät, ja vapaaehtoiset voivat hallita osallistumistaan joustavasti.

Keskeiset hyödyt:

Helppo ajanvaraus ja muutokset suoraan portaalissa

Kaikki tutkimustiedot yhdessä paikassa – menneet ja käynnissä olevat tutkimukset

Henkilökohtainen tutkimuspolku kokonaisuudessaan nähtävillä – muistutukset ja päivitykset tutkimuksen etenemisestä

Tiedot uusista ja tulevista tutkimuksista

Osanaan tullaan lisäämään uusia, vapaaehtoisen tutkimuspolkua entisestään sujuvoittavia ominaisuuksia kehitystyön seuraavissa vaiheissa.

Osana ja verkkosivusto yhdessä uudelle tasolle

Uusi verkkosivusto (fvr.fi) on selkeämpi, informatiivisempi ja tarjolla kahdella kielellä – suomeksi ja englanniksi – palvellen vapaaehtoisia, alan ammattilaisia, ja yhteistyökumppaneita.

Rekisteröityminen ja aikataulu

Osanaan rekisteröityminen tapahtuu osoitteessa osana.fvr.fi. Portaali on jo käytössä, ja sen käyttö tullaan edellyttämään kaikilta vapaaehtoisilta, jotka haluavat jatkaa mukana vapaaehtoiskannassa.

Miksi tämä on tärkeää?

FVR on yksi ensimmäisistä rokotetutkimuksia tekevistä organisaatioista, joka tarjoaa vapaaehtoisille kattavan digitaalisen asiointikanavan. Hanke on osa FVR:n strategiaa parantaa tutkimusten tehokkuutta, turvallisuutta ja osallistujakokemusta.

“Osana on merkittävä askel kohti tulevaisuuden tutkimustoimintaa. Tutkimustemme laatu on jo korkeatasoista, ja nyt digitalisoimme osallistumiskokemuksen. Osana on osa digitaalisen strategiamme laajempaa toimeenpano-ohjelmaa. Haluamme olla tutkimustoiminnassamme digitaalisuuden edelläkävijä ja sitä kautta antaa kaikille asiakkaillemme ja sidosryhmillemme hyödyt uudesta asiakaskokemuksesta. ” sanoo Harri Leiviskä, CFO, FVR.

Lisätietoja medialle:



Laura Blagoev

Markkinointi- ja viestintäjohtaja, FVR – Suomen rokotetutkimus

Sähköposti: laura.blagoev@fvr.fi