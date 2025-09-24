FVR tuo tutkimusmaailman nykyaikaan – uusi Osana-portaali ja uudistettu verkkosivusto nyt käytössä
Helsinki, 6.10.2025 – FVR - Suomen rokotetutkimus on ottanut merkittävän askeleen modernien tutkimuspalvelujen kehittämisessä julkaisemalla Osana-nimisen vapaaehtoisportaalin sekä kokonaan uudistetun verkkosivuston, joka on saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Uuden portaalin tavoitteena on helpottaa vapaaehtoisten osallistumista rokotetutkimuksiin ja parantaa asioinnin sujuvuutta. Samalla uudistettu verkkosivusto palvelee entistä laajempaa yleisöä tarjoten selkeää tietoa tutkimuksista ja vapaaehtoistyön merkityksestä.
“Halusimme luoda kokonaisuuden, joka tekee vapaaehtoisten osallistumisen tutkimuksiimme mahdollisimman helpoksi, käteväksi, ja turvalliseksi. Osallistujat ja vapaaehtoiset ovat tutkimustemme ydin, ja heidän tarpeensa ohjasivat kehitystyötä alusta asti,” kertoo Laura Blagoev, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, FVR.
Osana – vapaaehtoisen uusi työkalu
Osana tuo kaikki tutkimukseen liittyvät tiedot yhteen paikkaan: ilmoittautumiset, ajanvaraukset ja viestimuistutukset kulkevat jatkossa portaalin kautta. Näin turhat sähköpostiketjut ja puhelut vähenevät, ja vapaaehtoiset voivat hallita osallistumistaan joustavasti.
Keskeiset hyödyt:
-
Helppo ajanvaraus ja muutokset suoraan portaalissa
-
Kaikki tutkimustiedot yhdessä paikassa – menneet ja käynnissä olevat tutkimukset
-
Henkilökohtainen tutkimuspolku kokonaisuudessaan nähtävillä – muistutukset ja päivitykset tutkimuksen etenemisestä
-
Tiedot uusista ja tulevista tutkimuksista
Osanaan tullaan lisäämään uusia, vapaaehtoisen tutkimuspolkua entisestään sujuvoittavia ominaisuuksia kehitystyön seuraavissa vaiheissa.
Osana ja verkkosivusto yhdessä uudelle tasolle
Uusi verkkosivusto (fvr.fi) on selkeämpi, informatiivisempi ja tarjolla kahdella kielellä – suomeksi ja englanniksi – palvellen vapaaehtoisia, alan ammattilaisia, ja yhteistyökumppaneita.
Rekisteröityminen ja aikataulu
Osanaan rekisteröityminen tapahtuu osoitteessa osana.fvr.fi. Portaali on jo käytössä, ja sen käyttö tullaan edellyttämään kaikilta vapaaehtoisilta, jotka haluavat jatkaa mukana vapaaehtoiskannassa.
Miksi tämä on tärkeää?
FVR on yksi ensimmäisistä rokotetutkimuksia tekevistä organisaatioista, joka tarjoaa vapaaehtoisille kattavan digitaalisen asiointikanavan. Hanke on osa FVR:n strategiaa parantaa tutkimusten tehokkuutta, turvallisuutta ja osallistujakokemusta.
“Osana on merkittävä askel kohti tulevaisuuden tutkimustoimintaa. Tutkimustemme laatu on jo korkeatasoista, ja nyt digitalisoimme osallistumiskokemuksen. Osana on osa digitaalisen strategiamme laajempaa toimeenpano-ohjelmaa. Haluamme olla tutkimustoiminnassamme digitaalisuuden edelläkävijä ja sitä kautta antaa kaikille asiakkaillemme ja sidosryhmillemme hyödyt uudesta asiakaskokemuksesta. ” sanoo Harri Leiviskä, CFO, FVR.
Lisätietoja medialle:
Laura Blagoev
Markkinointi- ja viestintäjohtaja, FVR – Suomen rokotetutkimus
Sähköposti: laura.blagoev@fvr.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Laura BlagoevMarkkinointi- ja viestintäjohtajaFVR - Suomen rokotetutkimuslaura.blagoev@fvr.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta FVR - Suomen rokotetutkimus
Uutta influenssarokotetta tutkitaan ensimmäistä kertaa Suomessa24.9.2025 10:15:45 EEST | Tiedote
Influenssan ennaltaehkäisemiseksi on nyt kehitysvaiheessa rokote, jonka tavoitteena on antaa suoja usealle epidemiakaudelle ilman, että rokotetta pitää uusia joka vuosi. Tällä universaalilla influenssarokotteella pyritään samalla varautumaan tuleviin influenssapandemioihin. Universaalia rokotetta tutkitaan nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Tutkimukseen voivat osallistua terveet 18–59-vuotiaat henkilöt.
Suomalainen, kansallisia rekisteritietoja hyödyntävä tutkimusosaaminen tuottaa kansainvälisesti ainutlaatuista tietoa10.4.2024 14:00:00 EEST | Tiedote
Suomessa toteutetun mittavan FinFluHD-influenssatutkimuksen tulokset julkaistiin vertaisarvioidussa kansainvälisessä tiedejulkaisussa. Tutkimuksessa arvioitiin korkea-annoksisen influenssarokotteen tehokkuutta 65 vuotta täyttäneillä.
Vauvojen RSV-vasta-ainevalmiste sai Euroopan lääkeviraston suosituksen3.10.2022 14:59:48 EEST | Tiedote
Euroopan lääkevirasto on suositellut myyntiluvan myöntämistä Euroopan Unionissa Beyfortus®-nimiselle AstraZenecan ja Sanofin kehittämälle vasta-aineelle (nirsevimabi) RSV-infektioiden ehkäisemiseksi lapsilla. RS-virus on merkittävin pienten lasten vakavien hengitystieinfektioiden aiheuttaja. Näitä ovat erityisesti pienten keuhkoputkien tulehdus ja keuhkokuume, jotka voivat johtaa sairaalahoitoon tai jopa kuolemaan vastasyntyneillä vauvoilla ja pikkulapsilla.
RSV-rokotteista lupaavia tuloksia yli 60-vuotiailla; FVR - suomen rokotetutkimus keskeisesti mukana tutkimuksessa2.9.2022 09:23:16 EEST | Tiedote
RS-virus (respiratory syncytial virus) voi aiheuttaa vakavan, influenssan kaltaisen taudin, jonka oireet vaihtelevat nuhakuumeesta keuhkokuumeeseen ja hengitysvajaukseen. Tauti on yleinen, ja se voi olla vakava erityisesti iäkkäille henkilöille. RSV-hengitystieinfektioita esiintyy epidemioina talviaikaan. Tänä vuonna on saatu lupaavia viitteitä siitä, että tautiin on pian saatavilla tehokkaita rokotteita. Suurista lääkevalmistajista sekä Pfizer, GlaxoSmithKline (GSK) että Janssen ovat saaneet hyviä tuloksia liittyen meneillään oleviin yli 60-vuotiaiden RSV-rokotetutkimuksiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme