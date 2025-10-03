Lapin laajat metsävarat ja niiden kasvun kehitys mahdollistavat monipuolisen metsäsektorin toiminnan

”Metsäsektorin merkitys Lapissa on puolitoistakertainen maan keskiarvoon verrattuna. Maakunnan hyvät metsävarat ja niiden kasvun kehitys mahdollistavat monipuolisen metsätalouden. Lisäksi valtion metsien suuri osuus ja mittavat suojelualueet tukevat luontomatkailua ja metsien monikäyttöä”, sanoo Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Paula Horne.

Yhteisö- ja ansiotuloveroja Lapin metsätalous ja puuta jalostava teollisuus maksoivat vuonna 2022 yhteensä 38 miljoonaa euroa. Niiden palveluksessa työskenteli yli 2 800 ihmistä.

Verkkopalvelun ”Rahaa ja työtä metsistä” ovat toteuttaneet Tapio ja Pellervon taloustutkimus PTT Metsämiesten Säätiön rahoituksella. Palvelu on Tapion verkkosivuilla: https://tapio.fi/rahaa-ja-tyota-metsista/

Käyttäjä voi selata metsätietoa seutukuntia myöten

”Palvelu nostaa esiin metsien talouskäytön monia vaikutuksia yhteiskuntaan. Metsäalan eri toimijat pystyvät sen ansiosta paremmin kertomaan metsien talouskäytön vaikutuksista valtakunnallisesti ja alueellisesti”, sanoo metsätalouden kestävyysasiantuntija Tommi Tenhola Tapiosta.

Palvelu on tarkoitettu metsäalan toimijoille, päättäjille, opettajille ja kaikille metsäasioista kiinnostuneille. Siihen on koottu metsätalouden ja -teollisuuden tärkeimpiä tunnuslukuja ja tilastoja koko maan, maakuntien ja seutukuntien tasolla. Käyttäjä voi itse valikoida esitettäviä tietoja ja vertailla esimerkiksi maakuntia toisiinsa.

Mukana on tietoja muun muassa tuotannon arvosta ja tuotoksesta, arvonlisäyksestä, työllisten määrästä ja palkansaajakorvauksista. Koko Suomen ja maakuntien tasolla mukana ovat myös yhteisö- ja ansiotuloverot.

Palveluun on lisäksi koostettu valmiita Powerpoint-esityksiä ja infografiikoita metsien talouskäytön merkityksestä kaikissa maakunnissa. Esitykset ovat vapaasti ladattavissa ja käytettävissä. Palvelun tiedot päivitetään seuraavan kerran alkuvuodesta 2026.

Lisätietoja

metsätalouden kestävyysasiantuntija Tommi Tenhola, Tapio, tommi.tenhola(a)tapio.fi, puh. 0400 981 652

tutkimusjohtaja Paula Horne, Pellervon taloustutkimus PTT, paula.horne@ptt.fi, puh. 040 592 6820

Maakuntien ladattavat infograafit ja powerpointit: https://tapio.fi/projektit/rahaa-ja-tyota-metsista-tuoreimmat-tiedot-omalta-alueeltasi/ladattavat-aineistot/

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi