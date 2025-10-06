Minja Koskela: Elina Valtosen on ryhdyttävä toimiin ja otettava kantaa suomalaisaktivistien puolesta
Global Movement to Gaza -aktivistiliikkeen Suomen jaosto kertoi eilen olevansa huolissaan pidätettyjen suomalaisaktivistien tilanteesta. Heidän mukaansa pidätetyiltä on evätty muun muassa välttämättömiä lääkkeitä ja puhdas vesi, eikä heillä ole ollut mahdollisuutta pitää yhteyttä kotiin. Lisäksi heidän oikeuttaan tavata asianajajia on rajoitettu merkittävästi.
– Ihmettelen kovasti sitä, ettei Suomen ulkopoliittinen johto ole kommentoinut suomalaisten aktivistien tilannetta millään tavalla, Koskela sanoo.
Mediatietojen mukaan mukaan ruotsalaisaktivisteja ollaan vapauttamassa tänään. Avustuslaivueen ruotsalaisaktivistien oikeusavustaja on kertonut aikovansa valittaa YK:lle siitä, miten Israel on kohdellut kiinni ottamiaan aktivisteja. Myös Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard on kommentoinut pitävänsä väitteitä Israelin viranomaisten väkivaltaisesta kohtelusta Greta Thunbergia kohtaan vakavina ja hän korosti,että Ruotsi tekee työtä saadakseen kansalaisensa nopeasti kotiin.
– Samaan aikaan emme tiedä suomalaisten aktivistien tilanteesta juuri mitään.Ulkoministeri Elina Valtonen – odotamme toimia myös Suomen ulkoministeriöltä sekä ministerin kannanottoa suomalaisten aktivistien puolesta. Se on vähintä, mitä tässä tilanteessa voidaan tehdä, Koskela painottaa.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
