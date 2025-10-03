Basam Books

Stefanie Stahlin bestseller "Sisäinen lapsesi kaipaa kotia" nyt suomeksi

6.10.2025 14:55:42 EEST | Basam Books | Tiedote

Stefanie Stahlin kirja "Sisäinen lapsesi kaipaa kotia", jonka Anne Leu on kääntänyt, käsittelee tunne-elämän solmujen avaamista ja ihmissuhdeongelmien ratkaisemista. Kirja on ollut bestseller Saksassa ja käännetty yli 30 kielelle. 

Rakkautta ja hyväksyntää kaipaavat kaikki. Parhaassa tapauksessa ihmiselle kehittyy lapsuuden aikana perusturvallisuuden tunne, joka kantaa aikuisenakin läpi elämän. Kipeät kokemukset ja haavat ovat kuitenkin valitettavan monelle todellisuutta, joka vaikuttaa salakavalasti koko tunne-elämään ja rasittaa ihmissuhteita monin eri tavoin.

Saksalainen psykologi, psykoterapeutti ja kirjailija Stefanie Stahl (s. 1963) on kehittänyt uudenlaisen tavan työstää tunne-elämän solmukohtia: kun oman “sisäisen lapsensa“ kanssa pääsee sinuiksi ja ystävystyy, sisäisiin ristiriitoihin, ihmissuhdeongelmiin ja lähes kaikkeen muuhunkin avautuu arvaamattomia ratkaisumahdollisuuksia.

Vuonna 2015 ilmestynyt kirja on ollut Saksassa alusta alkaen myyntitilastojen kärjessä ja se on käännetty yli 30 kielelle.

Tietoa julkaisijasta

Basam Books on riippumaton helsinkiläinen yleiskustantamo. Meidät tunnetaan erityisesti laadukkaan hyvinvointi- ja työelämäkirjallisuuden, kaunokirjallisten klassikoiden sekä runouden kustantajana.

