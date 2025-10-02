Turun yliopistossa iloittiin professori Shimon Sakaguchin Nobel-palkinnosta
Lääketieteen vuoden 2025 Nobel-palkinnon saaja professori Shimon Sakaguchi on Turun yliopiston tutkimusta profiloivan IMMUNOCAPs-hankkeen vieraileva professori. Uutinen Sakaguchin palkinnosta otettiin Turussa vastaan riemuiten.
Professori Shimon Sakaguchi työskentelee Osakan yliopistossa Japanissa. Hän tutkii immuunijärjestelmän säätelylle tärkeitä molekulaarisia mekanismeja. Tutkimuksessaan hän on keskittynyt erityisesti säätelijä-T-solujen kehitykseen ja ylläpitoon sekä niiden rooliin immuunivälitteisissä sairauksissa.
Tällä hetkellä hän tutkii, kuinka ihmisen säätelijä-T-soluihin vaikuttamalla voidaan kontrolloida erilaisia fysiologisia ja patologisia immuunivasteita. Tätä tarkoitusta varten Sakaguchi on myös perustanut yrityksen kehittämään säätelijä-T-solu -pohjaisia hoitoja immuunivälitteisiin sairauksiin.
Sakaguchilla on tiiviit yhteydet Turun yliopistoon, jossa hän vieraili viimeksi toukokuussa 2025.
– Olen todella iloinen professori Sakaguchin puolesta. Hänen uraauurtava työnsä on ollut oivaltavaa, pitkäjänteistä ja mahdollistanut uusien immunologisten hoitojen kehittämisen, sanoo IMMUNOCAPsin johtaja, professori Riitta Lahesmaa.
Sakaguchin ohella lääketieteen Nobel-palkinnon saavat yhdysvaltalainen Mary E. Brunkow ja Fred Ramsdell. Kaikki ovat tutkineet sitä, miten autoimmuunisairauksia aiheuttavat haitalliset solut saataisiin kuriin.
– Heidän löydöksensä ovat luoneet perustaa uudelle tutkimusalalle ja vauhdittaneet uusien hoitojen kehitystä esimerkiksi syöpään ja autoimmuunisairauksiin, palkintoperusteluissa todetaan.
Lahesmaan johtama IMMUNOCAPs (Capitalising Immunity to Combat Disease) keskittyy immuunijärjestelmän tutkimiseen. Tavoitteena on kehittää menetelmiä immuunivälitteisten sairauksien diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi. IMMUNOCAPs on osa InFLAMES-lippulaivaa ja se kuuluu myös yliopiston Terveys, diagnostiikka ja lääkekehitys -temaattiseen kokonaisuuteen.
Karoliininen instituutti paljasti lääketieteen Nobel-palkinnon voittajat maanantaina puolenpäivän jälkeen.
