"Tekoäly ja johtaminen" - Emeritusprofessori Pauli Juuti varoittaa tekoälyn vaikutuksista
Tekoälyn kasvava käyttö muuttaa organisaatioita ja johtamista, mutta siihen tulee suhtautua kriittisesti. Emeritusprofessori Pauli Juuti korostaa tekoälyn vaikutuksia sekä asiakkaisiin että henkilöstöön ja varoittaa helppojen vastausten vaaroista. Juutin teoksessa käsitellään tekoälyn pitkäaikaisia vaikutuksia työelämässä ja yhteiskunnassa.
Tekoälyn lisääntyvä käyttö muuttaa niin organisaatioita, johtamista kuin ihmisiä itseäänkin. Tekoälyyn ei kuitenkaan pidä suhtautua kritiikittömästi, koska se tuo mukanaan myös haittavaikutuksia. Tästä huolimatta monet organisaatiot ovat siirtämässä entistä enemmän toimintojaan tekoälyn hoidettavaksi. Tekniikkaan uskotaan usein sokeasti, vaikka se aiheuttaa ongelmia asiakkaille ja henkilöstölle. Johto pitää näitä ongelmia vain tilapäisinä.
Pidemmällä tähtäyksellä tekoäly tulee muuttamaan ihmisten ajattelua ja elämää. Ihminen voi aina kysyä tietoja tekoälyltä ja saada oikealta tuntuvia vastauksia. Tekoäly ei kuitenkaan tuota uutta tietoa. On todennäköistä, että helppoihin vastauksiin tottuneet ihmiset eivät jatkossa enää itsekään kykene tuottamaan uutta tietoa ja ajattelemaan kriittisesti.
Pauli Juuti on valtiotieteen tohtori, emeritusprofessori ja tietokirjailija. Hän on ennen eläkkeelle siirtymistään toiminut Johtamistaidon opiston tutkimusjohtajana sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston johtamisen ja organisaatioiden professorina. Hän on kirjoittanut noin 70 työelämään ja johtamiseen liittyvää kirjaa. Hän on myös tunnettu luennoitsija. Hän on konsultoinut ja kehittänyt lukuisia maamme työyhteisöjä.
