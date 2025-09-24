Finlands Akademis nya utlysning för klinisk forskning öppnar våren 2026

Från och med 2025 har Akademin tilldelats 10 miljoner euro i öronmärkt ytterligare finansiering för att årligen stärka den kliniska forskningen. Dessutom har Akademin i ett par årtionden finansierat anställningar som klinisk forskare med cirka 2,5 miljoner euro per år.

Akademin har beslutat att slå samman utlysningen för klinisk forskning och utlysningen för kliniska forskare. De viktigaste målsättningarna med båda utlysningarna bibehålls i den kombinerade utlysningen.

Det reformerade instrumentet syftar således till att stärka den kliniska forskningen och uppmuntra läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med kliniskt patientarbete att bedriva forskning på deltid. Syftet är också att främja karriärer inom klinisk forskning och att uppmuntra deltidsanställda kliniska forskare som ligger i början av sin karriär att forska.

Finansieringen är också avsedd att stärka samarbetet mellan välfärdsområden och andra organisationer samt att ta fram ny forskningskunskap för social- och hälsovård, sjukdomsbehandling, -diagnostik och -prevention eller affärsverksamhet. För att uppnå målen med utlysningen krävs flervetenskapligt samarbete. I utlysningen förutsätts därför att ansökan inlämnas av ett konsortium med minst tre partner, och en klinisk patientarbetare på deltid måste vara en av partnerna. Ett stort antal intressenter har deltagit i arbetet med att definiera utlysningens mål under våren och sommaren.

I fortsättningen planerar Akademin att öppna utlysningen vartannat år, med en budget på 25 miljoner euro åt gången.

Närmare information om utlysningen publiceras på Akademins webbplats i mars 2026.

