Finlands Akademis nya utlysning för klinisk forskning öppnar våren 2026
Från och med våren 2026 kommer Finlands Akademi att stödja klinisk forskning med en enda övergripande finansieringsmöjlighet. Den första förnyade utlysningen för klinisk forskning kommer att öppnas under vårvintern 2026. Den tidigare bidragsformen för anställning som klinisk forskare är inte längre med i vinterutlysningen 2026.
Från och med 2025 har Akademin tilldelats 10 miljoner euro i öronmärkt ytterligare finansiering för att årligen stärka den kliniska forskningen. Dessutom har Akademin i ett par årtionden finansierat anställningar som klinisk forskare med cirka 2,5 miljoner euro per år.
Akademin har beslutat att slå samman utlysningen för klinisk forskning och utlysningen för kliniska forskare. De viktigaste målsättningarna med båda utlysningarna bibehålls i den kombinerade utlysningen.
Det reformerade instrumentet syftar således till att stärka den kliniska forskningen och uppmuntra läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med kliniskt patientarbete att bedriva forskning på deltid. Syftet är också att främja karriärer inom klinisk forskning och att uppmuntra deltidsanställda kliniska forskare som ligger i början av sin karriär att forska.
Finansieringen är också avsedd att stärka samarbetet mellan välfärdsområden och andra organisationer samt att ta fram ny forskningskunskap för social- och hälsovård, sjukdomsbehandling, -diagnostik och -prevention eller affärsverksamhet. För att uppnå målen med utlysningen krävs flervetenskapligt samarbete. I utlysningen förutsätts därför att ansökan inlämnas av ett konsortium med minst tre partner, och en klinisk patientarbetare på deltid måste vara en av partnerna. Ett stort antal intressenter har deltagit i arbetet med att definiera utlysningens mål under våren och sommaren.
I fortsättningen planerar Akademin att öppna utlysningen vartannat år, med en budget på 25 miljoner euro åt gången.
Närmare information om utlysningen publiceras på Akademins webbplats i mars 2026.
Mer information
- ledande vetenskapsrådgivare Aki Salo, fornamn.efternamn(at)aka.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finlands Akademi
Finlands Akademis vinterutlysning är öppen 15.10–12.11.202524.9.2025 12:01:02 EEST | Tiedote
Utlysningstexterna för Finlands Akademis vinterutlysning 2026 har lagts ut på Akademins webbplats på svenska, engelska och finska. Bedömningsanvisningarna- och blanketterna finns endast på engelska. I oktober öppnar Akademin även en ny utlysning inom akademiprogrammet för idrottsforskning (ACTIVE).
Nytt verktyg för att granska statistik över Finlands Akademis vinterutlysning17.9.2025 14:30:14 EEST | Tiedote
Nyckelstatistik om Finlands Akademis forskningsfinansiering samlas i så kallade datakartor. Akademin har nu publicerat en datakarta med statistik över vinterutlysningen 2025 som fungerar som ett verktyg för att granska ansökningar och beviljade medel inom bidragsformerna akademiprojektbidrag och bidrag för anställning som akademiforskare.
Finansiering beviljas för strategisk forskning som stöder ekonomisk tillväxt och framtidens arbetsliv9.9.2025 10:48:53 EEST | Tiedote
Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, har beviljat totalt 29 miljoner euro för forskning som ska stödja ekonomisk tillväxt och framtidens arbetsliv. De tio konsortier eller projekthelheter som finansieras bedriver långsiktig forskning för att hitta lösningar på viktiga samhällsutmaningar.
Tidigare utlysning inom akademiprogrammet för idrottsforskning19.6.2025 09:05:13 EEST | Tiedote
Finlands Akademi har tidigarelagt den årliga finansieringsutlysningen inom akademiprogrammet för idrottsforskning ACTIVE. Utlysningen ska enligt planerna öppna i oktober 2025 och stänga i november. ACTIVE främjar forskningens kvalitet, förnyelse och genomslag inom fysisk aktivitet, motion och idrott.
Rådet för strategisk forskning beslutade om fortsatt finansiering inom RSF-programmen YOUNG och SHIELD17.6.2025 12:25:15 EEST | Tiedote
Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, beviljade den 16 juni 2025 fortsatt finansiering till nio konsortier och två programdirektörer inom följande RSF-program.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme