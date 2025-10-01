Miten käy suomalaisen television ja elokuvan? Jorma Sairanen ja Kalle Kinnunen avaavat näkymän media-alan kulissien taakse

Miten käy suomalaisen tv- ja elokuvatuotannon leikkausten ja globaalin kilpailun puristuksessa? Miten somen valta ja rahavirrat muovaavat sisältöjä?

Legendaarinen MTV:n kanavajohtaja ja suomalaisen television kulissien takainen vaikuttaja Jorma Sairanen perkaa kirjassaan Daddy Cool – viimeinen luku. Televisiovaikuttajan lopulliset muistelmat suomalaisen tv- ja elokuva-alan kehitystä, ristiriitoja ja tulevaisuutta. Kirjan toinen kirjoittaja on elokuvakriitikko ja valtionpalkittu tietokirjailija Kalle Kinnunen.

Kirja on arvosteluvapaa perjantaina 10.10.

Sairanen on yksi suomalaisen television suurista nimistä. MTV:n kanavajohtajana ja ohjelmapäällikkönä hän oli neljällä vuosikymmenellä mukana rakentamassa suomalaista televisiokulttuuria ja vaikuttamassa siihen, mitä Suomessa katsottiin ja mistä puhuttiin.

Kirja on itsenäinen jatko-osa vuonna 2017 ilmestyneelle Sairasen muistelmateokselle Daddy Cool. Uutuus tarjoaa paitsi päivitetyn katsauksen median murrokseen, myös rehellisen ja viihdyttävän näkymän vallan, rahan ja julkisuuden pyörteisiin.

Uusia nimiä, uusia näkökulmia

Uutuudessa Sairanen piirtää henkilökuvia television ja elokuvan tämän hetken vaikuttajista. Mukana ovat muun muassa Tiina Lymi, Mikko Leppilampi, Dome Karukoski ja Aku Louhimies.

Lisäksi hän pureutuu rakastettuihin ja vihattuihin ohjelmiin, valovoimaisimpiin ja kiistanalaisimpiin esiintyjiin sekä somen valtaan media-alan sisältöihin ja julkkisten urapolkuihin. Keskiössä on myös kysymys rahasta: kuka hallitsee rahan virtoja suomalaisessa viihdeteollisuudessa?

Kirja sopii kaikille, joita kiinnostaa, mihin suuntaan televisio ja elokuva Suomessa ovat menossa.

Selviääkö ala leikkausten, algoritmien ja globaalien jättien puristuksessa?

Tekijöistä

Jorma Sairanen on legendaarinen televisiovaikuttaja, joka on ollut suomalaisen viihteen eturivissä yli 30 vuotta.

Kalle Kinnunen on tietokirjailija ja elokuvakriitikko, jonka teoksiin kuuluu mm. Valkokankaan valtakunta (2021), elämäkerta Jukka Mäkelästä, “Suomen viimeisestä elokuvamogulista”.

