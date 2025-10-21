Nelonen Media

Vesta muistelee elämäänsä ennen kaiken muuttanutta levytyssopimusta: "Elin sossun toimeentulotuella"

21.10.2025 10:38:31 EEST | Nelonen Media | Tiedote

Jaa

Perjantain Vain elämää -jaksossa vietetään Vestan päivää. Jaksossa muusikko muistelee hetkeä, jolloin hän allekirjoitti uransa mullistaneen levytyssopimuksen.

Petri Aho

Emma-palkittu Vesta puhuu Vain elämää -jaksossaan elämästään ennen musiikillista läpimurtoaan. Hän julkaisi ensimmäisen omakustannekappaleensa vuonna 2014, ja sen myötä hän solmi yhteistyösopimuksen VILD Mucisin kanssa. Ennen musiikkiuran läpilyöntiä Vesta eli niukasti.

Olin työkkärissä, ja elin sossun toimeentulotuella. Minulla oli oma henkilö, jolle minun piti raportoida työnhausta. Hänelle sanoin, että minusta tulee artisti ja että hänen pitää luottaa minuun sen suhteen, että hankin levytyssopimuksen, Vesta kertoo.

Keväällä 2017 Vesta solmi levytyssopimuksen Warner Music Finlandin alla toimivan Etenee Recordsin kanssa. Sopimuksen ajankohta oli suorastaan täydellinen.

Sain (Työ- ja elinkeinotoimistolta) kirjeen, jossa kerrottiin, että minun pitää tiettyyn päivään mennessä ilmoittaa työpaikkani tai miten asian kanssa jatketaan. Päivää ennen viimeistä päivämäärää allekirjoitin levytyssopimuksen Etenee Recordsin kanssa, hän sanoo.

Oli hieno hetki, kun soitin työkkärin mammalle ja sanoin, että minulla on levytyssopimus. Hänestä kuuli, että hän hymyili puhelimessa. Hän uskoi minuun, Vesta jatkaa.

Vain elämää -artistit ovat häkeltyneitä kollegansa tarinasta.

Sairasta! Käärijä huudahtaa.

Aika kova juttu, Johannes Brotherus sanoo.

Vain elämää nähdään Nelosella perjantaisin klo 20. Ruutu+-tilaajat voivat katsoa seuraavan perjantain jakson viikkoa etukäteen.

Ohjelman kuvia voit ladata täältä.

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä sf.nm-ovp.nelonenmedia.fi, anna hyväksyntä sivun yläosasta.
Ennakkobiisi julki! Mikki Kausteelta vaikuttava tulkinta Vestan painavasta tekstistä – "Käsikarvani sementoituivat pystyyn"

Vain elämää -kauden jaksojärjestys:

5.9. Saapuminen Satulinnaan

12.9. Käärijän päivä

19.9. Jonna Tervomaan päivä

26.9. Pelle Miljoonan päivä

3.10. VIIVIn päivä

10.10. Lauri Haavin päivä

17.10. Mikki Kausteen päivä

24.10. Vestan päivä

31.10. Johannes Brotheruksen päivä

7.11. Kunniavieras Remu Aaltosen päivä

14.11. Kunniavieras Pepe Willbergin päivä

21.11. Kunniavieras Marion Rungin päivä

28.11. MIELI-päivä

5.12. Kaikki biisit 1/2 

12.12. Kaikki biisit 2/2 

19.12. Joulusikermä (kooste aikaisemmilta kausilta)

Avainsanat

ruutunelonenvain elämäävesta

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Petri Aho
Lataa

Linkit

Nelonen Media

Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, GrooveFM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.

Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.

Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media

KUTSU: Tervetuloa Elisa Viihteen alkuperäissarjojen Munkkivuori ja Pasilan myrkky – uusien kausien pressitilaisuuteen ke 5.11. klo 1213.10.2025 10:00:00 EEST | Kutsu

Elisa Viihteen alkuperäissarjat Munkkivuori ja Pasilan myrkky palaavat uusilla kausilla jatkamaan kotimaisten draamojen menestystarinaa. Toinen vie katsojat ratkomaan 80-luvulla tapahtunutta katoamista, toinen keskelle rikosdraaman jännitteitä ja moraalisia raja-alueita. Molemmissa sarjoissa nähdään suomalaisen draaman kirkkaimpia kasvoja. Mukana ovat mm. Krista Kosonen, Eero Ritala, Hannu-Pekka Björkman, Seidi Haarla ja Miro Lopperi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye