Vesta muistelee elämäänsä ennen kaiken muuttanutta levytyssopimusta: "Elin sossun toimeentulotuella"

Emma-palkittu Vesta puhuu Vain elämää -jaksossaan elämästään ennen musiikillista läpimurtoaan. Hän julkaisi ensimmäisen omakustannekappaleensa vuonna 2014, ja sen myötä hän solmi yhteistyösopimuksen VILD Mucisin kanssa. Ennen musiikkiuran läpilyöntiä Vesta eli niukasti.

– Olin työkkärissä, ja elin sossun toimeentulotuella. Minulla oli oma henkilö, jolle minun piti raportoida työnhausta. Hänelle sanoin, että minusta tulee artisti ja että hänen pitää luottaa minuun sen suhteen, että hankin levytyssopimuksen, Vesta kertoo.

Keväällä 2017 Vesta solmi levytyssopimuksen Warner Music Finlandin alla toimivan Etenee Recordsin kanssa. Sopimuksen ajankohta oli suorastaan täydellinen.

– Sain (Työ- ja elinkeinotoimistolta) kirjeen, jossa kerrottiin, että minun pitää tiettyyn päivään mennessä ilmoittaa työpaikkani tai miten asian kanssa jatketaan. Päivää ennen viimeistä päivämäärää allekirjoitin levytyssopimuksen Etenee Recordsin kanssa, hän sanoo.

– Oli hieno hetki, kun soitin työkkärin mammalle ja sanoin, että minulla on levytyssopimus. Hänestä kuuli, että hän hymyili puhelimessa. Hän uskoi minuun, Vesta jatkaa.

Vain elämää -artistit ovat häkeltyneitä kollegansa tarinasta.

– Sairasta! Käärijä huudahtaa.

– Aika kova juttu, Johannes Brotherus sanoo.

