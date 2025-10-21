Vesta muistelee elämäänsä ennen kaiken muuttanutta levytyssopimusta: "Elin sossun toimeentulotuella"
Perjantain Vain elämää -jaksossa vietetään Vestan päivää. Jaksossa muusikko muistelee hetkeä, jolloin hän allekirjoitti uransa mullistaneen levytyssopimuksen.
Emma-palkittu Vesta puhuu Vain elämää -jaksossaan elämästään ennen musiikillista läpimurtoaan. Hän julkaisi ensimmäisen omakustannekappaleensa vuonna 2014, ja sen myötä hän solmi yhteistyösopimuksen VILD Mucisin kanssa. Ennen musiikkiuran läpilyöntiä Vesta eli niukasti.
– Olin työkkärissä, ja elin sossun toimeentulotuella. Minulla oli oma henkilö, jolle minun piti raportoida työnhausta. Hänelle sanoin, että minusta tulee artisti ja että hänen pitää luottaa minuun sen suhteen, että hankin levytyssopimuksen, Vesta kertoo.
Keväällä 2017 Vesta solmi levytyssopimuksen Warner Music Finlandin alla toimivan Etenee Recordsin kanssa. Sopimuksen ajankohta oli suorastaan täydellinen.
– Sain (Työ- ja elinkeinotoimistolta) kirjeen, jossa kerrottiin, että minun pitää tiettyyn päivään mennessä ilmoittaa työpaikkani tai miten asian kanssa jatketaan. Päivää ennen viimeistä päivämäärää allekirjoitin levytyssopimuksen Etenee Recordsin kanssa, hän sanoo.
– Oli hieno hetki, kun soitin työkkärin mammalle ja sanoin, että minulla on levytyssopimus. Hänestä kuuli, että hän hymyili puhelimessa. Hän uskoi minuun, Vesta jatkaa.
Vain elämää -artistit ovat häkeltyneitä kollegansa tarinasta.
– Sairasta! Käärijä huudahtaa.
– Aika kova juttu, Johannes Brotherus sanoo.
Vain elämää nähdään Nelosella perjantaisin klo 20. Ruutu+-tilaajat voivat katsoa seuraavan perjantain jakson viikkoa etukäteen.
Ohjelman kuvia voit ladata täältä.
Vain elämää -kauden jaksojärjestys:
5.9. Saapuminen Satulinnaan
12.9. Käärijän päivä
19.9. Jonna Tervomaan päivä
26.9. Pelle Miljoonan päivä
3.10. VIIVIn päivä
10.10. Lauri Haavin päivä
17.10. Mikki Kausteen päivä
24.10. Vestan päivä
31.10. Johannes Brotheruksen päivä
7.11. Kunniavieras Remu Aaltosen päivä
14.11. Kunniavieras Pepe Willbergin päivä
21.11. Kunniavieras Marion Rungin päivä
28.11. MIELI-päivä
5.12. Kaikki biisit 1/2
12.12. Kaikki biisit 2/2
19.12. Joulusikermä (kooste aikaisemmilta kausilta)
