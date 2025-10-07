Koulukadun ja Korsholmanpuistikon risteyksessä tilapäisiä sulkuja 8.10. alkaen
Koulukadun ja Korsholmanpuistikon risteykseen rakennetaan liikennevaloja, ja työt vaikuttavat liikenteeseen 8.10.2025 alkaen. Työt tehdään kahdessa vaiheessa, minkä takia osa Korsholmanpuistikosta suljetaan tilapäisesti kahtena ajankohtana. Koulukadun suuntainen liikenne toimii koko töiden ajan.
Työt kestävät arviolta yhteensä 6 viikkoa eli töitä tehdään 8.10.-19.11.2025. Työtä tehdään kahdessa osassa.
Ensimmäisessä vaiheessa Korsholmanpuistikon Raastuvankadun puoleinen osa suljetaan. Tällöin Koulukadulta ei pääse kääntymään Korsholmanpuistikolle Raastuvankadun suuntaan. Ensimmäinen vaihe kestää 3 viikkoa.
Toisessa vaiheessa Rantakadun suunnasta tuleva liikenne estetään Koulukadulle, jolloin Koulukadulta ei pääse kääntymään Rantakadun suuntaan. Toinen vaihe kestää toiset 3 viikkoa.
Koulukadun suuntainen liikenne toimii koko töiden ajan. Liikenteenohjaajat ohjaavat Koulukadun liikennettä arkipäivisin klo 7.00–15.30, ja muina aikoina liikennettä ohjataan tilapäisillä liikennevaloilla.
Vaikutuksia myös joukkoliikenteeseen
Joukkoliikenteessä linjat 1, 4, 4V, 7, 7K, 12 ajetaan suoraan Raastuvankatua pitkin. Reitit eivät aja Korsholmanpuistikolla ja Koulukadulla.
Näin ollen kyseiset linjat eivät liikennöi mainittujen pysäkkien kautta:
- Hietalahdenkatu 5 / Keskussairaala
- Hietalahdenkatu 2 / Keskussairaala
- Hietalahdenkatu 11
- Hietalahdenkatu 8 / Uimahalli
Linjat 21 ja 30 ajavat normaalia reittiä. Muutokset päivitetään reittioppaaseen työmaan alkaessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka SaariTyömaapäällikkö
Työmaa
Pertti HälliläLiikennepäällikkö
Joukkoliikenne
Linkit
