Oma Häme ja Kanta-Hämeen kunnat ottavat käyttöön yhteisen vuokrasopimusmallin
Sopimusmalli koskee sote-kiinteistöjä ja paloasemia.
Oma Häme ja Kanta-Hämeen kunnat ovat neuvotelleet yhdessä uudesta vuokrasopimusmallista, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitiloja. Tavoitteena on ollut luoda ratkaisu, joka on sekä kunnille että hyvinvointialueelle läpinäkyvä ja tasapuolinen.
Vuokrasopimuksista on neuvoteltu syksystä 2024 saakka. Useampi kunta kokee prosessin olleen pitkä, mutta neuvotteluiden sujuneen hyvässä hengessä ja yhteistyöhakuisesti.
– Lähtöasetelma, jossa vuokranantaja (kunnat) ja vuokralainen (Oma Häme) ovat äärimmäisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, loi prosessiin jännitteen. Neuvotteluihin on mahtunut mukaan lukuisia yksityiskohtia, jotka on saatu taklattua, toteaa Riihimäen kaupunginjohtaja Jouni Eho.
– Sopimusneuvottelut ovat alueellamme jo päätösvaiheessa, toisin kuin monella muulla alueella. Se helpottaa Kanta-Hämeen kuntien talouden ja toiminnan suunnittelua tulevalla suunnittelukaudella, painottaa Humppilan kunnanjohtaja Minna Ylikännö.
Uudessa mallissa vuokrasopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia, ja niissä on kahdentoista kuukauden irtisanomisaika. Oma Häme maksaa kaikki toimitiloista syntyvät kustannukset ja tuoton toimitilan tasearvolle. Uusi malli koskee kaikkia Kanta-Hämeen kuntia ja pääosaa tiloista, joita Oma Häme kunnilta vuokraa. Mallia ei sovelleta ARA- kohteisiin, eikä siirtyneisiin sopimuksiin.
– Hyvä, että Kanta-Hämeessä tämä prosessi onnistuttiin näinkin sujuvasti läpi viemään ja samat pelisäännöt koskivat kaikkia, kommentoi Lopen kunnanjohtaja Mikko Salmela.
Vuokrasopimukset voimaan vuoden 2026 alussa
Vuokrasopimusmallin piiriin kuuluu maakunnassa melkein 200 kohdetta. Kohteet on luokiteltu kolmeen kategoriaan: käyttöoikeuskohteisiin, osa-vuokrakohteisiin ja toteumapohjaisiin vuokrakohteisiin.
Toteumapohjainen vuokra muodostuu kahdesta osasta: pääoma- ja ylläpitovuokrasta. Pääomavuokra kattaa kiinteistön omistajalle aiheutuvat pääomakulut, jotka määräytyvät poistotason ja tasearvon perusteella. Ylläpitovuokra puolestaan perustuu toteutuneisiin kustannuksiin, kuten hallinto-, käyttö-, huolto- ja kunnossapitokuluihin. Tämä vuokra täsmäytetään vuosittain toteutuneisiin kustannuksiin, mikä poistaa kunnille riskin kustannustason muutoksista.
Aluehallitus hyväksyi vuokrasopimukset 6. lokakuuta. Kunnat ovat käsitelleet sopimukset omien aikataulujensa mukaisesti. Vuokrasopimukset astuvat voimaan 1.1.2026.
Koko maakuntaa koskeva yhteinen malli on hieno saavutus – samanlaista tilannetta ei ole kovinkaan monella alueella, muistuttavat Janakkalan kunnanjohtaja Riikka Moilanen ja Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi.
– On arvokasta, että Kanta-Hämeessä on haettu ratkaisut hyvässä hengessä ja ennen kaikkea yhteistyöllä. Valtakunnalliset esimerkit kertovat, ettei tämä ole itsestäänselvyys, vaan myös yhteisen tahdon tulosta. Tästä haluan osaltani Oma Hämettä ja kuntien neuvottelijoita kiittää, sanoo Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen.
Yhteinen vuokrasopimusmalli luo hyvän pohjan yhteistyölle ja selkeyttää sopimusten hallintaa. Sopimuksen myötä kiinteistöihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet jaetaan vuokralaisen ja vuokranantajan kesken, jonka puitteissa voidaan sopia esimerkiksi peruskorjaus ja perusparannusinvestoinneista.
– Vuokrasopimusten tapaisista asioista on mahdollista päästä sopuun, jos paikallishallinnon molemmat toimijat eli kunta ja hyvinvointialue aidosti ja avoimesti käyvät läpi ja ymmärtävät toisen osapuolen intressit. Kunnan täytyy ymmärtää hyvinvointialueen rajoitteet, tärkeimpänä lainanottovaltuusmenettely. Hyvinvointialueen täytyy taas hahmottaa kunnan alaskirjausriskit ja elinkeinopoliittiset intressit. Hyviä kompromisseja syntyy, kun kumpikaan ei hae selkävoittoa, toteaa hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petrus Kukkonenrahoitus- ja investointijohtajaPuh:0504617820petrus.kukkonen@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Aluevaltuusto hahmotteli yhteistä näkemystä strategiasta syysseminaarissaan2.10.2025 08:10:00 EEST | Tiedote
Aluevaltuusto kokoontui 26. syyskuuta strategiaseminaariin Hämeenlinnan Raatihuoneelle. Päivän tavoitteena oli edistää vuosien 2026–2029 strategian valmistelua. Nykyinen strategia on laadittu hyvinvointialueen perustamisvaiheessa, ja uusi strategia tulee suuntautumaan voimakkaammin tulevaisuuteen. Aluevaltuutetut työskentelivät päivän aikana pienryhmissä ja hyödynsivät Topaasia-menetelmää, jonka avulla pyrittiin lisäämään tasa-arvoista keskustelua ja luottamusta. Menetelmä sai kiitosta vilkkaasta ja rakentavasta keskustelusta, joka nosti esiin valtuutettujen näkemyksiä tärkeimmistä strategian painotuksista. Aluevaltuuston puheenjohtaja Juha Isosuo (kok.) tiivisti päivän antia: – Viime valtuustokausi oli aivan ymmärrettävästi organisaation ja toimintojen rakentamisen aikaa. Nyt strategiaa voidaan tehdä enemmän sisältö edellä ja kumppanuudet paremmin huomioiden. Strategiatyöskentely oli avointa ja rakentavaa. Työskentelytapa oli innostava, joka myös nosti kärkiasiat esille. Uuden strat
Oma Hämeen toimintaympäristössä on havaittu häiriöitä1.10.2025 14:30:41 EEST | Uutinen
Chatit ja digitaalinen rokotusajanvaraukset eivät toimi, puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet.
Aluevaltuusto käsitteli talousasioita ja keskusteli vilkkaasti valtuustoaloitteiden vastauksista1.10.2025 10:07:27 EEST | Uutinen
Kanta-Hämeen aluevaltuusto kokoontui tiistai-iltana Riihimäelle syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Reilu kaksi tuntia kestäneessä kokouksessa käsiteltiin muun muassa hyvinvointialueen taloustilannetta, tehtiin henkilövalintoja sekä hyväksyttiin vastauksia useisiin valtuustoaloitteisiin. Uramon koululla pidetyssä kokouksessa keskustelua herättivät erityisesti sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusvaatimukset sekä vaihdevuosioireiden hoitaminen perusterveydenhuollossa. Voit katsoa kokouksen tallenteen tästä. Ensimmäisenä aluevaltuusto käsitteli hyvinvointialueen osavuosikatsausta, joka esittelee palveluiden tilaa sekä talouden ja toiminnan kehitystä. Katsaus kuuluu toimittaa aluevaltuustolle säännöllisesti. Tammi-kesäkuuta koskeva katsaus osoittaa, että hyvinvointialueen kolmas toimintavuosi on alkanut positiivisesti: talous on kehittynyt suotuisasti ja palveluiden saatavuus on parantunut. Tammi–kesäkuun tilikauden tulos oli 28,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun vuotta aiemmin sama ajanja
Oma Häme ja Riihimäen kaupunki allekirjoittivat kiinteistösopimuksen30.9.2025 12:43:14 EEST | Tiedote
Sopimus koskee Riihimäen sairaalan tonttia, paloasemaa ja Riihikotia.
Vammaispalvelujen taloudellisen tuen ja muiden määrärahasidonnaisten palvelujen ohje on päivitetty30.9.2025 11:18:00 EEST | Tiedote
Uusi soveltamisohje otetaan käyttöön 1. lokakuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme