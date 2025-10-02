Oma Häme ja Kanta-Hämeen kunnat ottavat käyttöön yhteisen vuokrasopimusmallin

Oma Häme ja Kanta-Hämeen kunnat ovat neuvotelleet yhdessä uudesta vuokrasopimusmallista, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitiloja. Tavoitteena on ollut luoda ratkaisu, joka on sekä kunnille että hyvinvointialueelle läpinäkyvä ja tasapuolinen.

Vuokrasopimuksista on neuvoteltu syksystä 2024 saakka. Useampi kunta kokee prosessin olleen pitkä, mutta neuvotteluiden sujuneen hyvässä hengessä ja yhteistyöhakuisesti.

– Lähtöasetelma, jossa vuokranantaja (kunnat) ja vuokralainen (Oma Häme) ovat äärimmäisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, loi prosessiin jännitteen. Neuvotteluihin on mahtunut mukaan lukuisia yksityiskohtia, jotka on saatu taklattua, toteaa Riihimäen kaupunginjohtaja Jouni Eho.

– Sopimusneuvottelut ovat alueellamme jo päätösvaiheessa, toisin kuin monella muulla alueella. Se helpottaa Kanta-Hämeen kuntien talouden ja toiminnan suunnittelua tulevalla suunnittelukaudella, painottaa Humppilan kunnanjohtaja Minna Ylikännö.

Uudessa mallissa vuokrasopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia, ja niissä on kahdentoista kuukauden irtisanomisaika. Oma Häme maksaa kaikki toimitiloista syntyvät kustannukset ja tuoton toimitilan tasearvolle. Uusi malli koskee kaikkia Kanta-Hämeen kuntia ja pääosaa tiloista, joita Oma Häme kunnilta vuokraa. Mallia ei sovelleta ARA- kohteisiin, eikä siirtyneisiin sopimuksiin.

– Hyvä, että Kanta-Hämeessä tämä prosessi onnistuttiin näinkin sujuvasti läpi viemään ja samat pelisäännöt koskivat kaikkia, kommentoi Lopen kunnanjohtaja Mikko Salmela.

Vuokrasopimukset voimaan vuoden 2026 alussa

Vuokrasopimusmallin piiriin kuuluu maakunnassa melkein 200 kohdetta. Kohteet on luokiteltu kolmeen kategoriaan: käyttöoikeuskohteisiin, osa-vuokrakohteisiin ja toteumapohjaisiin vuokrakohteisiin.

Toteumapohjainen vuokra muodostuu kahdesta osasta: pääoma- ja ylläpitovuokrasta. Pääomavuokra kattaa kiinteistön omistajalle aiheutuvat pääomakulut, jotka määräytyvät poistotason ja tasearvon perusteella. Ylläpitovuokra puolestaan perustuu toteutuneisiin kustannuksiin, kuten hallinto-, käyttö-, huolto- ja kunnossapitokuluihin. Tämä vuokra täsmäytetään vuosittain toteutuneisiin kustannuksiin, mikä poistaa kunnille riskin kustannustason muutoksista.

Aluehallitus hyväksyi vuokrasopimukset 6. lokakuuta. Kunnat ovat käsitelleet sopimukset omien aikataulujensa mukaisesti. Vuokrasopimukset astuvat voimaan 1.1.2026.

Koko maakuntaa koskeva yhteinen malli on hieno saavutus – samanlaista tilannetta ei ole kovinkaan monella alueella, muistuttavat Janakkalan kunnanjohtaja Riikka Moilanen ja Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi.

– On arvokasta, että Kanta-Hämeessä on haettu ratkaisut hyvässä hengessä ja ennen kaikkea yhteistyöllä. Valtakunnalliset esimerkit kertovat, ettei tämä ole itsestäänselvyys, vaan myös yhteisen tahdon tulosta. Tästä haluan osaltani Oma Hämettä ja kuntien neuvottelijoita kiittää, sanoo Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen.

Yhteinen vuokrasopimusmalli luo hyvän pohjan yhteistyölle ja selkeyttää sopimusten hallintaa. Sopimuksen myötä kiinteistöihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet jaetaan vuokralaisen ja vuokranantajan kesken, jonka puitteissa voidaan sopia esimerkiksi peruskorjaus ja perusparannusinvestoinneista.

– Vuokrasopimusten tapaisista asioista on mahdollista päästä sopuun, jos paikallishallinnon molemmat toimijat eli kunta ja hyvinvointialue aidosti ja avoimesti käyvät läpi ja ymmärtävät toisen osapuolen intressit. Kunnan täytyy ymmärtää hyvinvointialueen rajoitteet, tärkeimpänä lainanottovaltuusmenettely. Hyvinvointialueen täytyy taas hahmottaa kunnan alaskirjausriskit ja elinkeinopoliittiset intressit. Hyviä kompromisseja syntyy, kun kumpikaan ei hae selkävoittoa, toteaa hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen.