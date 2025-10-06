Suomen Palloliitto

Pikkuhuuhkajien mediaohjelma Espanjaan

6.10.2025 16:00:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2004 ja myöh. syntyneet) kohtaa Espanjan Castellón de la Planassa EM-karsintojen kolmannessa ottelussaan. Otteluun valmistaudutaan 10.10. pelattavalla epävirallisella maaottelulla Yhdysvaltoja vastaan.

Syyskuussa uudet EM-karsinnat aloittanut Pikkuhuuhkajat (2004 ja myöh. syntyneet) avasi pelit kahdella voitolla. Turussa pelatussa avausottelussa San Marino kaatui ennätyslukemin 7–0, ja vieraissa Kypros niin ikään vakuuttavin lukemin 0–5. Lohkotilanne

Pikkuhuuhkajien taival kohti kesällä 2027 pelattavia Albanian ja Serbian U21-EM-kisoja jatkuu lohkon kärkikamppailulla: Espanja isännöi Suomea 14.10. pelattavassa ottelussa. Espanja-ottelu näkyy suorana Yle Areenassa.  

Otteluun valmistaudutaan niin ikään Espanjassa pelattavalla epävirallisella maaottelulla Yhdysvaltojen U20-joukkuetta vastaan. Tästä ottelusta ei joukkueiden yhteisestä sopimuksesta julkaista videokuvaa.  

Päävalmentaja Mika Lehkosuo nimesi Espanjaan lähtevän joukkueensa mediatilaisuudessa 1.10. Nimettyyn joukkueeseen ei ole tullut muutoksia. 

Pikkuhuuhkajien lokakuun mediaohjelma  

Ke 8.10. klo 16.30–17: Mediatunti (puhelinhaastattelut, Pinatar) 

Pe 10.10. klo 16: Epävirallinen maaottelu, Suomi U21 – Yhdysvallat U20 (Pinatar Arena, suljetut ovet) 

La 11.10. klo 15–15.30: Mediatunti (puhelinhaastattelut, Castellón de la Plana) 

Ma 13.10. klo 16.15–16.45: Mediatunti (puhelinhaastattelut, Castellón de la Plana) 

Ti 14.10. klo 19.30: U21-EM-karsintaottelu, Espanja – Suomi (Estadio Municipal Castalia) 

Haastattelu- ja mediapyynnöissä ottakaa yhteyttä:  
Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja
040 559 0646
niko.tykkylainen(a)palloliitto.fi  

