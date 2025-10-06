Lupaavia tutkimustuloksia infrapunasaunan hyödyistä urheilijoille

Palautuminen on avain suorituskykyyn

Nykyurheilussa kilpailu on kovaa ja otteluita voi olla useita viikossa, jolloin palautumisaika jää lyhyeksi. Riittämätön palautuminen laskee suorituskykyä ja lisää loukkaantumis- ja ylikuormitusriskiä.

Perinteisesti palautumista on tuettu esimerkiksi hieronnalla ja kylmähoidoilla, mutta viime vuosina kiinnostus kuumamenetelmiin on kasvanut. Suomessa suositaan suomalaista saunaa, mutta kansainvälisesti myös infrapunasaunat ovat yleistyneet. Niissä lämpötila on matalampi ja lämpö siirtyy säteilyn, ei kuuman ilman liikkeen tai vesihöyryn tiivistymisen, välityksellä.

Infrapunasauna nopeutti palautumista

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksessa mies- ja naisjoukkueurheilijat käyttivät infrapunasaunaa harjoituksen jälkeen joko kertaluontoisesti tai kuuden viikon harjoittelujakson aikana. Tutkimukseen osallistui koripalloilijoita, futsalin pelaajia, jääkiekkoilijoita sekä amerikkalaisen jalkapallon pelaajia.

Tulokset osoittivat, että infrapunasauna-altistus hillitsi hyppysuoritusten heikkenemistä, vähensi lihaskivun tunnetta sekä lisäsi koettua palautumista. Säännöllisesti käytettynä infrapunasauna paransi hyppysuorituksia lisäpainoilla sekä ensimmäisten metrien maksimaalista juoksunopeutta enemmän kuin pelkkä harjoittelu.

Vaikka infrapunasauna lisäsi aluksi naisurheilijoiden fysiologisia stressireaktioita, kuten yönaikaista sykettä ja kortisolitasoja, nämä vaikutukset tasoittuivat säännöllisen käytön myötä.

Lupaava menetelmä tiiviiden ottelurupeamien tueksi

“Infrapunasauna voi olla joukkueille käyttökelpoinen ja turvallinen keino edistää palautumista etenkin tiiviiden ottelurupeamien aikana”, arvioi väitöskirjatutkija Essi Ahokas.

Lyhytkestoisen infrapunasauna-altistuksen myönteiset vaikutukset pitkäaikaisessa suorituskyvyn kehittymisessä eivät näyttäisi johtuvan suorista fysiologisista muutoksista lihaksissa, vaan todennäköisemmin paremmasta harjoittelun laadusta.

"Infrapunasauna auttoi urheilijoita palautumaan nopeammin, ja näin he pystyivät jatkamaan harjoittelua tehokkaammin”, Ahokas kertoo.

“Infrapunasauna voi tarjota joukkueurheilijoille uuden ja lupaavan välineen palautumiseen, suorituskyvyn ylläpitämiseen ja mahdollisesti myös sen kehittämiseen.”

Kuumamenetelmien vaikutuksista tiedetään kuitenkin vielä rajallisesti. Esimerkiksi pidempien ja kuumempien saunajaksojen merkitystä erityisen kuormittavien harjoitusten jälkeen tulisi tutkia tarkemmin.

LitM Essi Ahokkaan liikuntafysiologian väitöskirjan "Post-Exercise Infrared Sauna as a Recovery Modality for Team-Sport Athletes" tarkastetaan perjantaina 17.10.2025 klo 12.00 Jyväskylän yliopistossa Liikunta-rakennuksen luentosalissa L304. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Iñigo Mujika (University of the Basque Country, Espanja) ja kustoksena yliopistonlehtori Johanna Ihalainen (Jyväskylän yliopisto).

Väitöstilaisuutta voi seurata verkossa tästä linkistä.

Väitöskirja on luettavissa JYX-arkistossa.

Lisätietoja:

Essi Ahokas

Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

essi.k.ahokas@jyu.fi, +358503417034