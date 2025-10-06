Varsinais-Suomen hyvinvointialue, VarhaVarsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varha aloittaa Someron sairaalaosaston yhteistoimintaneuvottelut

6.10.2025 16:12:18 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Someron sairaalaosaston palvelut on tarkoitus siirtää Salon sairaalaan 1.1.2026 alkaen. Muutokseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut alkavat Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha) 7. lokakuuta. Neuvottelujen piirissä on kaikkiaan noin 40 tehtävää.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa yläkulmassa on Tyksin logo.

Neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvotteluista annettiin 30. syyskuuta. Työpaikkakokous pidettiin ennen neuvotteluesityksen antoa 25. syyskuuta.

Suunniteltu muutos koskee Someron sairaalaosaston henkilöstöä ja tukipalvelujen henkilöstöä. Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään suunnitellun muutoksen mahdollisia henkilöstövaikutuksia.

Neuvottelujen tarkoituksena ei ole henkilöstön vähentäminen, vaan toimeenpanna työn sijoittuminen uusiin paikkoihin. Muutossuunnitelmat koskevat noin 40 tehtävää. Tämä johtuu siitä, että Varhan palveluverkkoa uudistetaan ja toimipaikkoihin tulee runsaasti muutoksia. 

Neuvottelut käynnistyvät 7. lokakuuta, ja ne kestävät vähintään kuusi viikkoa.

Tyks-sairaalapalvelulautakunta tekee linjauksen Someron sairaalaosaston siirrosta yhteistoimintamenettelyjen jälkeen. Aluevaltuusto käsittelee ja hyväksyy laaditut taloussuunnitelmat 3.12.2025. Mikäli suunnitelmat hyväksytään, suunnitellut toimenpiteet toteutuvat 1.1.2026 alkaen.

Toi­min­nan uu­dis­ta­mi­nen kos­kee koko hy­vin­voin­tia­luet­ta

Someron sairaalaosaston palvelujen siirto Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) Salon sairaalaan on osa Varhan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa vuosille 2024–2026. Varsinais-Suomen aluehallitus hyväksyi 22. syyskuuta ohjelman päivityksen, jonka yhtenä toimenpidekokonaisuutena on vuodeosastopalveluiden vähentäminen.

Varhan tavoitteena on saavuttaa 800 000 euron kokonaissäästö, josta 200 000 euroa suunnataan kotisairaalatoimintaan.

– Kasvavan kotisairaalatoiminnan sekä uudistuvan Salon sairaalan osastojen avulla turvataan palvelujen saatavuus myös Someron asukkaille. Yleislääketieteen palvelualueen Itäiselle alueella avataan enemmän osastopaikkoja kuin Somerolla sulkeutuu, Tyks yleislääketieteen ylilääkäri Paula Viikari sanoo.

Neuvottelut ovat osa Varhan eteneviä yhteistoimintaneuvotteluja, joiden piirissä on eri vaiheissa koko henkilöstö. Muutoksilla tavoitellaan kaikkiaan 28,4 miljoonan euron säästöjä vuosien 2025 ja 2026 aikana. Muutosta tehdään pitkäjänteisesti ja vaiheittain.

Varhan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivityksestä on kerrottu tarkemmin 22.9.2025 julkaistussa tiedotteessa: Alue­hal­li­tus päät­ti tuottavuus-​ ja ta­lou­del­li­suus­oh­jel­mas­ta | Varha

