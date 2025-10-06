Pääkaupunkiseudun raitioliikenne laajenee - Helsingin ja Vantaan uudet raitiovaunut toimittaa Stadler
Pääkaupunkiseudun uusien raitiovaunujen toimittajaksi on valittu Stadler. Kaupunkiliikenne Oy:n hallitus päätti asiasta 6.10.2025 kokouksessaan. Hankinta on merkittävä koko pääkaupunkiseudulle.
Stadlerin tarjous oli kahdesta saadusta tarjouksesta ainoa tarjouspyynnön mukainen eli se täytti hankinnan vaatimukset. Tarjousneuvotteluihin valittiin kolme tarjoajaa, ja lopullisen tarjouksen jättivät Stadler ja Skoda Transtech.
Nyt valittu vaunutyyppi on elinkaarikustannuksiltaan edullinen ja se edustaa jo käytössä olevaa ja testattua teknologiaa. Hankinnan pakolliset vaatimukset takaavat sen, että vaunu on Helsingin vaativiin olosuhteisiin ja uusille raitiolinjastoille sopiva.
Tarjous vastaa tarjouspyynnön kaikkiin noin 1 600 vaatimukseen uusien raitiovaunujen ominaisuuksista ja suorituskyvystä. Teknistaloudellisten vaatimusten lisäksi vaatimukset liittyivät muun muassa ympäristövaikutuksiin ja matkustuskokemukseen.
”Olemme vakuuttuneita siitä, että nyt valittu vaunutyyppi on Helsingin vaativiin olosuhteisiin paras mahdollinen”, toteaa Kaupunkiliikenteen hallituksen puheenjohtaja Eetu Kinnunen.
Raitiovaunuja tarvitaan uusille raitiolinjoille, kuten Länsiratikoille ja Vantaan ratikalle, ja hankinta mahdollistaa koko pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun. Lisäksi vaunuja hankitaan lähes 50-vuotiaiden nivelraitiovaunujen korvaajiksi. Hankinnalla lisätään kantakaupungin raitiovaunuliikenteen luotettavuutta, liikennöitävyyttä ja turvallisuutta.
Nyt päätetyssä hankinnassa tilataan 30 uutta yksisuuntaista kaupunkiraitiovaunua, 33 kaksisuuntaista pikaraitiovaunua sekä näiden elinkaaren tuki 30 vuodeksi. Lisäksi päätös sisältää option hankkia 120 raitiovaunua.
Valittu kalustotoimittaja Stadler on sveitsiläinen raideliikennekaluston valmistaja. Yhtiö on aiemmin toimittanut Suomeen FLIRT-junia ja DR19-vetureita. Vuonna 1942 perustettu Stadler valmistaa junia, metroja ja raitiovaunuja seitsemässä maassa.
Raitiovaunut valmistetaan Puolan Siedlcessä. Suomessa takuuajanhuollosta ja tukipalvelusopimuksesta vastaa Stadler Service Finland Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. Lisätietoja Stadlerista: www.stadlerrail.com
Hankinta käynnistettiin vuonna 2021 markkinavuoropuhelulla eri kalustotoimittajien kanssa. Hankinta toteutettiin neuvottelumenettelynä alustavan tarjouksen jättäneiden toimittajien kanssa.
Hankinnan lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin Kaupunkiliikenteen hallituksen hyväksynnän jälkeen 11.04.2025. Lopullisten tarjousten jättämisen määräaikaan 18.7. mennessä tarjoukset saatiin kahdelta toimittajalta.
Hankintapäätöksestä on mahdollista valittaa, ja lopullinen hankintasopimus kalustotoimittajan kanssa voidaan solmia aikaisintaan 14 vuorokauden odotusajan jälkeen.
Yhteyshenkilöt
Antti NousiainenKaupunkiliikenne Oy, omaisuudenhallintayksikön johtajaPuh:040 579 6074antti.nousiainen@kaupunkiliikenne.fi
Eetu KinnunenKaupunkiliikenne Oy, hallituksen puheenjohtajaPuh:050 545 3173eetu@eetukinnunen.fi
Kuvat
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
