Arctic Lights Comic Con tuo maailmanluokan tähdet ja fanikulttuurin Helsinkiin – lipunmyynti alkaa 8.10.
Suomen suurin popkulttuuritapahtuma Arctic Lights Comic Con järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 16.–17.5.2026. Kansainvälisen mittaluokan tapahtuma kokoaa yhteen pelien, cosplayn, sarjakuvien, animen, K-popin ja fanikulttuurin ystävät sekä elokuva- sarjakuva- ja pelimaailman kansainväliset tähdet. Tapahtuman Blind Bird -liput tulevat myyntiin 8.10.2025 klo 10 Ticketmasterin kanavissa.
Toukokuinen Arctic Lights Comic Con tuo Helsinkiin runsaslukuisen joukon kansainvälisiä elokuva- ja tv-tähtiä, sarjakuvataiteilijoita, ääninäyttelijöitä, cosplay-taiteilijoita, sisällöntuottajia ja vaikuttajia. Comic Conin kävijöillä on mahdollisuus tavata fanittamiaan tähtiä ja samanhenkisiä faneja, osallistua aktiviteetteihin sekä seurata laajaa lavaohjelmaa. Tapahtumassa järjestetään myös cosplayn Suomen mestaruuskilpailut.
Arctic Lights Comic Conin Blind Bird -lipunmyynti käynnistyy 8.10.2025 Ticketmasterin kanavissa. Blind Bird -liput tarjoavat popkulttuurin ystäville mahdollisuuden hankkia pääsyliput edulliseen ennakkohintaan. Valittavana on viikonloppu- ja päivälippujen lisäksi pieni erä Fast Pass -lippuja, jotka oikeuttavat fast track -jonoon sisäänkäynneille, Starlight Stage -päälavalle sekä tähtivieraiden ja vaikuttajien tapaamisiin Starlight Zone- ja Creators Zone -alueilla. Blind Bird -liput ovat myynnissä 8.10.–2.11. niin kauan kuin niitä riittää. Normaalihintainen lipunmyynti alkaa 3.11.2025.
– Comic Conit ovat paitsi viihdetapahtumia myös yhteisöjä, jotka kokoavat samanhenkiset fanit yhteen. Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden kohdata omat esikuvat ja jakaa oma intohimo muiden kanssa, kertoo tapahtuman tuottaja Ida Kuningas.
– Blind Bird -liput tarjoavat nopeimmille mahdollisuuden varmistaa paikkansa vuoden odotetuimmassa fanitapahtumassa. Luvassa on elämyksiä ja visuaalista ilotulitusta kaikenikäisille, ja tapahtuma suunnitellaan myös perheystävälliseksi kokonaisuudeksi.
Arctic Lights Comic Conin Blind Bird -lippuhinnat:
Viikonloppulippu 60 €
Päivälippu 35 €
Yhden päivän Fastpass -lippu 120 €
Hintoihin lisätään Ticketmasterin palvelumaksu.
Arctic Lights Comic Con -tapahtuman tuoreimmat uutiset löydät tapahtuman verkkosivuilta, sekä sosiaalisen median kanavilta:
Verkkosivu: www.arcticlightscomiccon.com
Facebook: https://www.facebook.com/arcticlightscomiccon
Instagram: www.instagram.com/arcticlightscomiccon/
Lisätiedot: Minna Korpimies, Marketing & Communications Specialist, puh.050 387 7325, ext-minna.korpimies@messukeskus.com
