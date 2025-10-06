Arctic Lights Comic Con tuo maailmanluokan tähdet ja fanikulttuurin Helsinkiin – lipunmyynti alkaa 8.10.

Studia 2025 julkaisi ohjelmansa – Suomen suurin ura- ja opiskelutapahtuma nostaa esiin jatkuvan oppimisen ja uratarinat 1.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Miten löytää oma suunta muuttuvassa maailmassa? Miten suunnata uraa uudelleen aikuisiällä? Kuinka sanoittaa osaamistaan vakuuttavasti, hyödyntää tekoälyä työnhaussa tai löytää rohkeutta lähteä opiskelemaan ulkomaille? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyy vastauksia Studia 2025 -messujen ohjelmasta, joka on nyt julkaistu. Suomen suurin ura- ja opiskelutapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 25.–26.11.2025 yhteistyössä Suomen Lukiolaisten Liiton kanssa.