Sisäsataman avantouintipaikka aukeaa 4.11.
Vaasan Sisäsataman suosittu avantouintipaikka aukeaa jälleen 4.11.2025. Kaikille avoin ja maksuton avantouintipaikka on avoinna joka päivä klo 6–21.
Hietasaarenkadun päässä sijaitsevalla avantouintipaikalla on kaksi lämmitettyä pukukoppia, erikseen naisille ja miehille. Laiturialueella on valot sekä tallentava kameravalvonta.
Avanto pidetään avoimena pumpun avulla. Veteen pääsee tikkaita tai loivempia rappusia pitkin.
- Rappusiin on tilattu lämpöelementit, jotka pitävät ne sulana. Pyrimme saamaan ne asennettua ennen avausta, kertoo avantouintipaikan ylläpidosta vastaavan viheraluetiimin palveluvastaava Jarmo Latvala.
Pukukopit ovat avoinna kaikille ja niistä löytyy penkit ja naulakot. Lisäksi molemmissa kopeissa on neljä säilytyslokeroa, jotka saa lukkoon omalla lukolla.
Kaikille avoin ja maksuton avantouintipaikka avattiin joulukuussa 2023.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
palveluvastaava Jarmo Latvala, puh. 040 761 5572, jarmo.latvala@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vinterbadplatsen i Inre hamnen öppnas 4.117.10.2025 12:50:26 EEST | Pressmeddelande
Den populära vinterbadplatsen vid Inre hamnen i Vasa öppnas igen 4.11.2025. Vinterbadplatsen, som är öppen och gratis för alla, är öppen varje dag kl. 6–21.
Tillfälliga avstängningar i korsningen mellan Skolhusgatan och Korsholmsesplanaden från och med 8.107.10.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
I korsningen mellan Skolhusgatan och Korsholmsesplanaden installeras trafikljus, och arbetet påverkar trafiken från och med 8.10.2025. Arbetet utförs i två skeden, vilket innebär att en del av Korsholmsesplanaden tillfälligt stängs av vid två olika tidpunkter. Arbetet påverkar inte trafiken längs Skolhusgatan utan den löper som vanligt.
Koulukadun ja Korsholmanpuistikon risteyksessä tilapäisiä sulkuja 8.10. alkaen7.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Koulukadun ja Korsholmanpuistikon risteykseen rakennetaan liikennevaloja, ja työt vaikuttavat liikenteeseen 8.10.2025 alkaen. Työt tehdään kahdessa vaiheessa, minkä takia osa Korsholmanpuistikosta suljetaan tilapäisesti kahtena ajankohtana. Koulukadun suuntainen liikenne toimii koko töiden ajan.
J O Mallanders omfattande utställning på Kuntsi museum för modern konst – träffa konstnären 11.103.10.2025 13:28:18 EEST | Pressmeddelande
Konstnären, konstkritikern, galleristen och konstsamlaren Jan Olof Mallander är en levande legend inom den finländska konstvärlden. Lördag 11.10 från kl. 12 har allmänheten en unik möjlighet att träffa honom på hans utställning på Kuntsi.
J.O. Mallanderin laaja näyttely Kuntsin modernin taiteen museossa – Taiteilija tavattavissa 11.10.3.10.2025 13:28:14 EEST | Tiedote
Taiteilija, taidekriitikko, galleristi ja taiteen keräilijä Jan Olof Mallander on suomalaisen taidemaailman elävä legenda. Lauantaina 11.10. klo 12 alkaen yleisöllä on ainutlaatuinen mahdollisuus kohdata hänet näyttelyssään Kuntsilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme