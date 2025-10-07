Sisäsataman avantouintipaikka aukeaa 4.11.

Koulukadun ja Korsholmanpuistikon risteyksessä tilapäisiä sulkuja 8.10. alkaen 7.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote

Koulukadun ja Korsholmanpuistikon risteykseen rakennetaan liikennevaloja, ja työt vaikuttavat liikenteeseen 8.10.2025 alkaen. Työt tehdään kahdessa vaiheessa, minkä takia osa Korsholmanpuistikosta suljetaan tilapäisesti kahtena ajankohtana. Koulukadun suuntainen liikenne toimii koko töiden ajan.