Sisäsataman avantouintipaikka aukeaa 4.11.

7.10.2025 12:49:46 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan Sisäsataman suosittu avantouintipaikka aukeaa jälleen 4.11.2025. Kaikille avoin ja maksuton avantouintipaikka on avoinna joka päivä klo 6–21.

Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund

Hietasaarenkadun päässä sijaitsevalla avantouintipaikalla on kaksi lämmitettyä pukukoppia, erikseen naisille ja miehille. Laiturialueella on valot sekä tallentava kameravalvonta.

Avanto pidetään avoimena pumpun avulla. Veteen pääsee tikkaita tai loivempia rappusia pitkin.

- Rappusiin on tilattu lämpöelementit, jotka pitävät ne sulana. Pyrimme saamaan ne asennettua ennen avausta, kertoo avantouintipaikan ylläpidosta vastaavan viheraluetiimin palveluvastaava Jarmo Latvala.

Pukukopit ovat avoinna kaikille ja niistä löytyy penkit ja naulakot. Lisäksi molemmissa kopeissa on neljä säilytyslokeroa, jotka saa lukkoon omalla lukolla.

Kaikille avoin ja maksuton avantouintipaikka avattiin joulukuussa 2023.

Yhteyshenkilöt

palveluvastaava Jarmo Latvala, puh. 040 761 5572, jarmo.latvala@vaasa.fi

Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

