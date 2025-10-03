Euroopan laajuinen muutos verkkopankkimaksamisessa – tämä kaikki muuttuu tällä viikolla
- 9.10.2025. alkaen pankit tarkistavat, että verkkopankkimaksuissa maksunsaajan nimi ja tilinumero vastaavat toisiaan. Verkkopankki ilmoittaa, jos tiedot eivät täsmää tai ne melkein täsmäävät.
- Verkkopankin vastaisuudessa antamista huomautuksista ei tule huolestua. Maksunsaajan tarkistamisen tavoitteena on parantaa maksamisen turvallisuutta ja ehkäistä petoksia sekä väärille tileille tehtyjä maksuja. Huomautuksissa ei ole kyse huijauksista.
- Laskuttajien tulee varmistaa, että maksajat tietävät yrityksen virallisen nimen, jotta maksutiedot täsmäävät pankin rekisterissä.
- Muutos perustuu 9.10. voimaan tulevaan EU:n pikamaksuasetukseen, jonka tavoitteena on nopeuttaa maksamista koko euroalueella. Jatkossa euroalueella pankkiasiakkaalla on oltava mahdollisuus lähettää rahaa pikasiirtona kymmenessä sekunnissa tililtä toiselle ajankohdasta riippumatta.
Lokakuun 9. päivästä 2025 alkaen verkkopankkimaksamiseen tulee merkittävä muutos, kun voimaan tulevan EU:n pikamaksuasetuksen myötä maksajan pankki alkaa ilmoittaa tilisiirron yhteydessä, jos maksunsaajan nimi ei vastaa maksajan kirjoittamaa nimeä.
”Jatkossa pankki vertaa maksuun syötettyä maksunsaajan nimeä ja tilinumeroa saajan pankissa oleviin tietoihin. Jos nimet eivät täsmää, verkkopankki ilmoittaa siitä maksajalle. Maksun voi edelleen tehdä, mutta vastuu tilisiirrosta siirtyy tällöin maksajalle”, tiivistää Finanssiala ry:n (FA) maksuliikeasiantuntija Miia Zitting.
Pikamaksuasetuksen myötä verkkopankki kertoo myös, jos maksajan ilmoittama vastaanottajan nimi melkein täsmää tilinomistajan nimen kanssa.
”Jos verkkopankkimaksuun laitettu maksunsaajan nimi on lähes sama kuin tilinomistajan nimi, pankki kertoo tilinomistajaksi virallisesti merkityn nimen”, Zitting kertoo.
Käytännön toteutustapa vaihtelee pankeittain, ja joissakin pankeissa maksunsaajan tarkistus voidaan ottaa käyttöön jo ennen lokakuun alun takarajaa.
”Kyseessä on valtava, koko euroalueen käsittävä muutos verkkopankkimaksamisessa. Asiakkaalle muutos ei näyttäydy kovin suurena, mutta teknisessä mielessä tämä on pankeille iso ponnistus. Oman vaikeuskertoimensa tuo se, että muutoksen toimeenpanoon ei ole annettu kovin pitkää aikaa”, Zitting kertoo.
Maksaminen nopeutuu ja turvallisuus paranee - varmista tiedot kuitenkin tarvittaessa maksunsaajalta
Zittingin mukaan muutoksen tarkoituksena on parantaa maksujen turvallisuutta ja nopeutta.
”Pikamaksuasetuksen ytimessä on maksamisen nopeutuminen. Jatkossa euroalueella pankkiasiakkaalla on oltava mahdollisuus lähettää rahaa pikasiirtona kymmenessä sekunnissa tililtä toiselle”, Zitting taustoittaa.
”Lisäksi maksunsaajan tarkistamisella pyritään estämään maksujen päätyminen väärälle vastaanottajalle ja torjumaan petoksia, joissa asiakasta huijataan lähettämään maksu väärälle tilille”, Zitting jatkaa.
Jos verkkopankki ilmoittaa, että maksunsaajan nimi ei täsmää, on Zittingin mukaan syytä olla tarkkana.
”Mikäli et tiedä syytä nimien eroavaisuuteen, kannattaa olla yhteydessä maksunsaajaan – esimerkiksi laskun lähettäjään – ja varmistaa tiedot. Varmista asia tarvittaessa siis nimenomaan suoraan maksunsaajalta, älä pankilta”, Zitting painottaa.
Pikamaksuasetuksen myötä euroalueella pankkiasiakkailla on mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa euromääräisiä pikasiirtoja kymmenessä sekunnissa, vuorokaudenajasta riippumatta. Pikasiirtojen tulee olla mahdollisia viimeistään 9.10.2025 alkaen euroalueella ja muihin EU- ja ETA-maihin viimeistään 9.7.2027.
Laskuttaja, ota tämä huomioon
Laskuttajien on tärkeää huolehtia siitä, että laskun maksajat tietävät yrityksen virallisen nimen, joka on merkitty tilinomistajaksi pankissa.
”Maksajan tiedossa oleva yrityksen markkinointinimi saattaa joskus poiketa voimakkaasti saajan pankin tiedoista löytyvästä yrityksen nimestä. Silloin maksajalle kerrotaan pankin tekemän tarkistuksen tuloksena, että tiedot eivät vastaa maksajan antamia tietoja. Tämä voi aiheuttaa maksajalle tarpeetonta hämmennystä”, Zitting varoittaa.
Zitting korostaa, että verkkopankin vastaisuudessa antamista herjoista ei tule huolestua, eikä niissä ole kyse huijauksista.
”Maksajien tulee olla tarkkana huijausten kanssa, mutta näiden verkkopankin huomautusten suhteen voi olla rauhallisin mielin. Aluksi muutos saattaa hämmentää, mutta kannattaa tarkastella asian valoisaa puolta. Kyseessä on maksamisen turvallisuuden parantamiseen tähtäävä muutos”, Zitting sanoo.
Yhteyshenkilöt
Miia ZittingMaksuliikeasiantuntijaPuh:+358 20 793 4244miia.zitting@finanssiala.fi
Jussi KarhunenMediapäällikköPuh:+358 20 793 4297jussi.karhunen@finanssiala.fi
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI
020 793 4240
http://www.finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry
”Yrittäjän hankkeille löytyy rahoitusta, kunhan liiketoiminnan perusta on kestävä” – Suomen pk-yritysten lainansaanti on tutkimusten mukaan hyvällä tasolla3.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Rahoituksen saatavuus ei ole suurimpien ongelmien joukossa, kun pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä on kysytty kasvun esteistä. Yleinen taloustilanne koetaan tämän hetken suurimmaksi haasteeksi yrityksen kasvun ja kehittämisen kannalta. Yritysrahoituksen haasteet ovat Suomessa yleisesti ottaen suhteellisen vähäisiä, myös Euroopan mittakaavassa tarkasteltuna. Erilaisia rahoituksen pullonkauloja on kuitenkin olemassa, ja ne koskevat muun muassa pieniä ja nuoria yrityksiä sekä kasvuhakuisia yrityksiä, jotka yrittävät skaalata toimintaansa teolliseen mittakaavaan. Pankin tehtävä on arvioida lainahakemukset huolellisesti ja varmistaa ennen lainan myöntämistä, että yrityksen kannattavuus, kassavirta ja vakavaraisuus ovat riittävällä tasolla. Näin varmistetaan sekä yrityksen että pankin näkökulmasta vastuullinen luotonanto.
Muistutuskutsu: Talouden pyöreä pöytä: Mikä jumittaa yritysten lainansaannissa? Perjantaina 3. lokakuuta kello 122.10.2025 15:52:28 EEST | Tiedote
Suomi tarvitsee vahvoja, kasvavia yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja ja talouskasvua. Viime aikoina on keskusteltu siitä, että yritysten kasvu tyssää aiempaa useammin vaikeuteen saada rahoitusta. Pankkien mukaan hyville hankkeille löytyy rahoitusta, kunhan liiketoiminnan perusta on kunnossa.
”Vauraampi Eurooppa syntyy, jos kansalaisilla on paremmat mahdollisuudet sijoittaa” – Komissiolta vinkkejä säästö- ja sijoitustileistä myös Suomelle2.10.2025 06:30:00 EEST | Tiedote
EU-komissio on julkaissut suosituksen eurooppalaisesta säästö- ja sijoitustilimallista. Komission tavoitteena on vauhdittaa talouskasvua sujuvoittamalla investointeja ja pääomien liikkuvuutta yli rajojen. Komissio haluaa houkutella kansalaisia sijoittamaan ja painottaa mallissaan sijoittamisen helppoutta, edullisuutta ja verokohtelun selkeyttä. Säästö- ja sijoitustileille tulee mahdollistaa monipuolinen valikoima sijoitustuotteita. Jäsenvaltioiden tulee arvioida toimenpiteiden tehokkuutta ja jakaa hyviä käytäntöjä. Komissio seuraa suositusten toimeenpanoa ja sisällyttää havainnot EU:n säästämis- ja sijoitusunionia koskevan strategian väliarviointiin vuonna 2027. Suomi voi parantaa säästämisen ja sijoittamisen edellytyksiä entisestään esimerkiksi laajentamalla osakesäästötiliä rahastoihin sekä tarkastelemalla kriittisesti osakesäästötilin ylärajaa ja tilien lukumäärärajoitusta. Komission suositus eurooppalaisesta säästö- ja sijoitustilimallista (Savings and Investment Accounts, SIA) kan
Fivalta perusteltu päätös pitää asuntolainakatto ja muuttuva lisäpääomavaatimus ennallaan – FA: Näissä oloissa tuleekin tukea talouden elpymistä30.9.2025 11:52:59 EEST | Tiedote
Finanssiala ry (FA) pitää perusteltuna Finanssivalvonnan (Fiva) päätöstä pitää asuntolainakatto ja pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus ennallaan. Muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy nollatasolla ja muiden kuin ensiasunnon ostajien lainakatto perustasollaan 90 prosentissa. Ensiasunnon hankintaan otettuja lainoja koskeva katto pysyy 95 prosentissa. FA toteaa, että talouskasvun käynnistyminen ja asuntomarkkinoiden elpyminen on ollut odotettua hitaampaa, eikä asuntohinnoissa ole nousupainetta. Näissä oloissa makrovakauspolitiikan viritys on syytä pitää keveänä.
Ei valtiota makuuhuoneeseen – esitys verohallinnon tiedonsaantioikeuksien laajentamiseksi rikkoo sekä yksityisyyden suojaa että tietosuojasääntelyä30.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Hallitus esittää verohallinnon tiedonsaantioikeuksien merkittävää laajennusta. Ehdotuksen muotoilu on niin laaja ja epämääräinen, että se mahdollistaa tietopyynnöt kohdetta yksilöimättä, massaluonteisesti ja toistuvasti, vaikka tiedoilla ei olisi mitään tekemistä verotuksen kanssa. Taustalla on tärkeä tavoite torjua harmaata taloutta, mikä ei kuitenkaan saa sivuuttaa yksityisyyden suojan ja tietosuojasääntelyn vaatimuksia. Esitys on vahvasti ristiriidassa sekä EU:n tietosuoja-asetuksen säännösten että perustuslain takaaman yksityisyyden suojan kanssa. Finanssiala ry:n (FA) mukaan esitysluonnos on niin puutteellinen, että se vaatii perusteellista jatkovalmistelua ja esityksen antamista tulee lykätä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme