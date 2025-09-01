Terveystuotetukut ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Tutkimus: Yli 55-vuotiaat kuluttajat arvostavat terveystuotteiden laatua, turvallisuutta ja vaikutusten varmuutta
Uunituoreen Erikoiskauppatutkimus 2025 -selvityksen mukaan yli 55-vuotiaat suomalaiset ovat aktiivisia ja harkitsevia terveystuotteiden käyttäjiä. Heidän ostokäyttäytymisensä painottuu vitamiineihin ja kivennäisaineisiin, ja päätöksenteossa korostuvat ennen kaikkea tuotteiden laatu, vaikutusten varmuus ja luotettavuus. Terveystuotteita hankitaan monikanavaisesti, ja tietoa etsitään sekä ammattilaisilta että digitaalisista lähteistä. Tulokset osoittavat myös tarpeen vahvistaa moniammatillista vuoropuhelua ja tunnistaa yksilölliset ravitsemustarpeet ikääntymisen myötä.
Erikoiskaupan liitto ETU ry:n tutkimus kartoitti laajasti yli 55-vuotiaiden suomalaisten näkemyksiä kuluttajina. Lähes 4000 vastaajan aineisto tekee selvityksestä poikkeuksellisen kattavan. Tutkimus selvitti kuluttajien ostokäyttäytymistä ja siihen liittyvää ajattelua eri toimialoilla. Terveystuotteita koskeviin kysymyksiin vastasi yhteensä 656 henkilöä.
Vitamiinit ja kivennäisaineet ylivoimaisia
Tutkimuksen mukaan terveystuotteita ostaneista 55 vuotta täyttäneistä kahdeksan kymmenestä ostaa vitamiineja ja kivennäisaineita. Muita yleisiä tuotteita ovat probiootit (22 %), univalmisteet (19 %), rasvahapot (18 %) ja nivelvalmisteet (18 %).
”Terveystuotteiden laaja käyttö 55+-vuotiaiden keskuudessa osoittaa, että yhä useampi haluaa vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa aktiivisesti. Ravitsemustarpeet muuttuvat iän myötä: vanhemmiten ruokahalu voi heikentyä ja ravintoaineiden saanti jäädä vajaaksi. Vitamiinit, kivennäisaineet ja rasvahapot ovat keskeisiä ravitsemuksen täydentäjiä. On myös hyvä muistaa, että Käypä hoito -suositusten mukaan esimerkiksi kalsiumin ja D-vitamiinin riittävä saanti on olennainen osa osteoporoosin ehkäisyä ja hoitoa – tämä kuvastaa hyvin sitä, miten ravintolisät kytkeytyvät muun muassa rappeumasairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon”, toteaa Terveystuotetukut ry:n toimitusjohtaja Marja Koivisto.
Ostopaikat ja tietolähteet
Tutkimukseen vastanneet hankkivat terveystuotteita monikanavaisesti: apteekeista (57 %), päivittäistavarakaupoista ja tavarataloista (50 %), verkkokaupoista (14 %) ja terveyskaupoista (10 %).
Ikäryhmien välillä on havaittavissa eroja, vanhemmilla kuluttajilla (75+) apteekki korostuu selvästi tärkeimpänä ostopaikkana. Nuoremmassa, yli 55-vuotiaiden, ryhmässä päivittäistavarakaupat ja verkkokaupat ovat suhteellisesti suuremmassa roolissa.
Tietoa haetaan erityisesti apteekkien neuvonnasta (41 %), terveyslehdistä (20 %) ja hakukoneista (17 %).
”Ikääntyneet kuluttajat hankkivat terveystuotteita yhä monikanavaisemmin. Apteekit säilyttävät vahvan roolinsa erityisesti vanhimmissa ikäryhmissä, kun taas nuoremmat ikääntyneet hyödyntävät aktiivisesti myös päivittäistavarakauppoja, verkkokauppoja ja terveystuotekauppoja. Tiedonhaku tapahtuu sekä perinteisten että digitaalisten kanavien kautta, mikä korostaa luotettavan ja monikanavaisen viestinnän merkitystä terveystuotealalla. On tärkeää muistaa, että terveystuoteala on erittäin säänneltyä, ostaminen on yhtä turvallista niin apteekeista kuin terveystuotekaupoista”, sanoo Koivisto.
Ostopäätöksissä laatu ratkaisee
Ikääntyneet kuluttajat tekevät terveystuotteiden ostopäätöksiä ennen kaikkea laadun ja luottamuksen perusteella. Kun vastaajia pyydettiin arvioimaan eri tekijöiden merkitystä asteikolla 1–5, laatu nousi tärkeimmäksi tekijäksi (ka 4,45), heti perässä luottamus tuotteen vaikutuksiin (ka 4,31) ja luotettava ostopaikka (ka 4,24). Vaikka hinta (ka 3,95) on edelleen merkityksellinen, se ei ole ratkaisevin tekijä.
Kun vastaajilta kysyttiin, mikä yksittäinen tekijä on kaikkein tärkein ostopäätöstä tehdessä, luottamus tuotteen vaikutuksiin nousi kärkeen (23 %), laatu oli toisena (18 %) ja hinta kolmantena (13 %).
”Ikääntyneiden terveystuoteostot perustuvat luottamukseen ja laatuun. Tulokset kertovat pysyvästä trendistä, jossa turvallisuus ja vaikutusten varmuus painavat enemmän kuin hetkelliset muotivirtaukset”, sanoo Koivisto.
Moniammatillinen yhteistyö on tärkeää
Tutkimuksen mukaan lähes puolet (46 %) vastaajista on keskustellut terveystuotteiden käytöstä oman lääkärinsä kanssa. Vuoropuhelu lääkärin kanssa lisääntyy iän myötä. Yli 75-vuotiaista 57 % on keskustellut terveystuotteiden käytöstä lääkärinsä kanssa. Lisäksi 32 % on mittauttanut vitamiini- ja kivennäisaineiden tasoja.
Vastaukset osoittavat Koiviston mukaan sen, että ravintolisien käyttö on luonteva osa kokonaisvaltaista terveydenhoitoa.
”Vitamiini- ja kivennäisaineiden tasojen mittaaminen on tärkeää, jotta tuotteiden käyttö perustuu todelliseen tarpeeseen. Ikääntyessä elimistön ravintoaineiden imeytyminen voi heikentyä ja yksilölliset tarpeet korostuvat. Terveyden tukeminen vaatii yksilöllistä ja moniammatillista yhteistyötä, jossa terveystuotteet voivat olla arvokas osa hyvinvoinnin ylläpitoa.”
Rahankäyttö pysyy tasaisena
Ikääntyneet käyttävät terveystuotteisiin keskimäärin noin 128 euroa vuodessa. Kaupunkimaisuus ja eteläsuomalaisuus nostavat todennäköisyyttä suurempaan rahankäyttöön. Suurin osa arvioi kulutuksensa pysyvän ennallaan (86 %), ja vain pieni osa näkee sen kasvavan tai vähenevän merkittävästi.
”Yli 55-vuotiaiden keskimääräinen vuosikulutus kertoo siitä, että terveystuotteet ovat vakiintunut osa arkea ja omaan hyvinvointiin panostetaan tietoisesti. Kulutuksen pysyvyys puolestaan heijastaa luottamusta terveystuotteista saatuihin hyötyihin”, summaa Koivisto.
Liite: Erikoiskauppa 2025 -ostopolkututkimuksen tiivistelmä.
Erikoiskaupan liitto ETU ry tutki yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa poikkeuksellisen laajasti suomalaisten 55 vuotta täyttäneiden käsityksiä itsestään kuluttajina. Nuorimmat vastaajat olivat 55-vuotiaita, vanhimmat yli 90-vuotiaita. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian, jonka paneelikyselyyn vastasi internetissä heinä-, elo- ja syyskuussa yhteensä 3824 kohderyhmään kuulunutta. Terveystuotteita ostaneita vastaajia tutkimuksessa on 656. Tulokset on vakioitu vastaamaan vakioväestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marja KoivistoToimitusjohtajaTerveystuotetukut ryPuh:+358 40 761 7642marja.koivisto@terveystuotetukut.fiwww.terveystuotetukut.fi
Tietoja julkaisijasta
Terveystuotetukut ry edistää laadukkaiden ja luotettavien terveystuotteiden valmistusta, maahantuontia ja markkinointia. www.terveystuotetukut.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Terveystuotetukut ry
Terveystuotepäivä 2025 – Alan ammattilaiset kohtasivat Helsingissä1.9.2025 08:29:33 EEST | Tiedote
Lauantaina 30.8.2025 järjestetty Terveystuotepäivä kokosi Pikku Finlandiaan lähes 300 terveystuotealan ammattilaista ympäri Suomen. Tapahtuma tarjosi korkeatasoisen seminaarin, kattavat minimessut ja ainutlaatuisen foorumin alan kohtaamisille, uusille oivalluksille ja verkostoitumiselle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme