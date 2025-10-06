Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen Vallilan teollisuusalueelle ja käsitteli kuntalaisten aloitteita
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 6. lokakuuta kokouksessa osaltaan kaavamuutoksen Vallilan Kuortaneenkadulle sekä käsitteli kunnan jäsenten ja nuorten tekemiä aloitteita.
Asemakaavan muutos Vallilassa koskee tonttia osoitteessa Kuortaneenkatu 4. Tontilla sijaitsee vuonna 2014 rakennettu väliaikaiseksi tarkoitettu yksikerroksinen varastorakennus, joka puretaan.
Kaavaratkaisu mahdollistaa 5–9-kerroksisen toimistorakennuksen rakentamisen tontille. Uutta toimitilakerrosalaa on yhteensä 15 700 k-m². Ensimmäisessä kerroksessa on kadulle avautuvaa liiketilaa ja maan alla pysäköintikellari.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että työpaikkamäärä alueella kasvaa. Lopullisen päätöksen kaavaratkaisusta tekee kaupunginvaltuusto.
Kunnan jäsenten ja nuorten aloitteet etenevät valtuustoon
Kaupunginhallitus käsitteli osaltaan myös kunnan jäsenten ja nuorten tekemiä aloitteita. Tammi- kesäkuussa 2025 valtuuston toimivaltaan kuuluvia kunnan jäsenten aloitteita tehtiin kaksi. Toinen koskee vanhusneuvoston oikeutta osallistua toimielinten kokouksiin ja toinen Hitas-järjestelmän palauttamista käyttöön. Lisäksi tällä aikavälillä on vastattu yhteen jo aiemmin tehtyyn aloitteeseen, joka koskee luonnon monimuotoisuuden turvaamista.
Aloitteet siirtyvät seuraavaksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Lisäksi kaupunginhallitus antoi lausunnot Uudenmaan liiton vuoden 2026 talousarviovalmisteluun sekä oikeusministeriölle asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi asetetun työryhmän mietinnöstä.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi
