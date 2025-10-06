Konserni- ja tilajaosto teki esityksen Tilapalvelut-liikelaitoksen talousarviosta 2026

Espoon kaupunki - Esbo stad

Kaupunki investoi edelleen voimakkaasti kasvuun ja peruskorjauksiin. Investointitaso on korkea ja nettoinvestoinnit ovat yli 400 milj. euroa vuonna 2026. Kaupunki investoi kaikkiaan 2,9 mrd. eurolla seuraavan 10 vuoden aikana. Lisäksi vuokratiloihin käytetään yli 400 milj. euroa. Lisäpanostuksia on tehty erityisesti peruskorjauskorjausohjelmaan, elinvoimaan ja digikehittämiseen.

Konserni- ja tilajaosto (Tilapalvelut-liikelaitoksen johtokunta) teki vuoden 2026 talousarviota, vuosien 2027–2028 taloussuunnitelmaa ja vuosien 2026–2035 investointiohjelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Jaosto täydensi pohjaesitystä seuraavasti:

  • Valtuusto päätti 9.12.2024 vuoden 2025 talousarvion hyväksynnän yhteydessä 13 julkisen päiväkodin lisäämisestä investointiohjelmaan siten, että ne olisivat valmiita viimeistään vuonna 2035. Päätös perustui yhteiseen tilannekuvaan päiväkotipaikkojen tarpeellisuudesta eri suuralueilla. Päiväkotikohteita tarvitaan tilannekuvan mukaan suuralueille seuraavasti: 1 kpl Leppävaaraan, 3 kpl Tapiolaan, 2 kpl Matinkylä-Olariin, 5 kpl Espoonlahteen, 1 kpl Kauklahteen 1 kpl Pohjois-Espooseen. Konserni- ja tilajaosto edellyttää, että valtuuston aiemmasta päätöksestä pidetään kiinni investointiohjelman valmistelussa ja kohteille varataan rahoitus. Näiden lisäksi Espooseen tarvitaan valtuuston aiempien linjausten mukaisesti myös yksityisiä päiväkotikohteita.
  • Konserni- ja tilajaosto edellyttää, että sisäisten vuokrien alennus ei saa kasvattaa kaupungin rakennusten korjausvelkaa.
  • Jaosto edellyttää, että Lahnuksen koulun tarvittaviin korjauksiin varataan riittävä rahoitus joko investointiohjelmasta tai vuosikorjausrahoista.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 28.10.2025. Valtuusto päättää vuoden 2026 talousarviosta sekä vuosien 2027–2028 taloussuunnitelmasta 4.12.2025.

Länsimetro Oy:n ja Omnian tulostavoitteet 2026 

Konserni- ja tilajaosto käsitteli valtuustolle esitettäviä konserniyhteisöiden vuoden 2026 tulostavoitteita Länsimetro Oy:n sekä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian osalta. Muiden konserniyhteisöiden tavoitteet käsiteltiin jaoston kokouksessa 29.9.2025. Tavoitteet asetetaan taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Konserniyhteisöjen tulostavoitteet 2026 esityslistalla liiteaineistona.  

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Konserni- ja tilajaoston esityslistat ja pöytäkirjat

