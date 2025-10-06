Konserni- ja tilajaosto teki esityksen Tilapalvelut-liikelaitoksen talousarviosta 2026

Kaupunki investoi edelleen voimakkaasti kasvuun ja peruskorjauksiin. Investointitaso on korkea ja nettoinvestoinnit ovat yli 400 milj. euroa vuonna 2026. Kaupunki investoi kaikkiaan 2,9 mrd. eurolla seuraavan 10 vuoden aikana. Lisäksi vuokratiloihin käytetään yli 400 milj. euroa. Lisäpanostuksia on tehty erityisesti peruskorjauskorjausohjelmaan, elinvoimaan ja digikehittämiseen.