EVA: Liberalismi edustaa suomalaisille suvaitsevaisuutta ja uudistusmielisyyttä – konservatismi perinteiden ja auktoriteettien kunnioitusta

Suomalaisten mielissä liberalismi ja konservatismi muodostavat selkeän vastinparin. Selvä enemmistö suomalaisista katsoo suvaitsevaisuuden (63 %), moniarvoisuuden (62 %) ja uudistusmielisyyden (61 %) edustavan ensisijaisesti liberalismia. Reilun kymmenesosan mielestä nämä arvot edustavat sekä liberalismia että konservatismia, mutta hyvin harvan mielestä konservatismia tai eivät kumpaakaan.

Ensisijaisesti konservatismiin liitetään eri ajattelutavoista perinteiden kunnioittaminen (71 %), auktoriteettien arvostus (65 %), varauksellisuus uutta kohtaan (63 %) ja toisaalta varsin usein myös autoritaarisuus (48 %).

”Liberalismi merkitsee suomalaisille ennen kaikkea avoimuutta ja muutokseen sopeutumista, kun taas konservatismi edustaa järjestyksen ja vakauden arvostamista”, tiivistää analyysin kirjoittaja, EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Kuvio 2: Ajattelu- ja toimintatavat.

Taloudellisissa kysymyksissä suomalaiset näkevät kapitalismin nykyisin pikemminkin konservatismina kuin liberalismina: 42 prosenttia liittää yksityisen omistusoikeuden korostamisen ensisijaisesti konservatismiin, 17 prosenttia molempiin ja vain kahdeksan prosenttia ensisijaisesti liberalismiin.

Vastaavasti usko vapaaseen markkinatalouteen yhdistyy yhtä suurien osuuksien (21 %) mielestä ensisijaisesti konservatismiin ja ensisijaisesti liberalismiin ja vajaan neljäsosan (23 %) mielestä molempiin. Tämä viittaa siihen, että historialliset klassisen liberalismin talousvapauksia korostavat ihanteet ovat jokseenkin erkaantuneet liberalismin käsitteestä suomalaisten mielissä.

"Suomeen saattaa olla rantautumassa aiempaa voimakkaammin anglosaksinen käsitys liberalismista ja konservatismista, jossa talouden vapaus kytkeytyy konservatismiin ja liberalismi tarkoittaa ennen kaikkea arvoliberalismia", toteaa Metelinen.

Näin kysely tehtiin

Tulokset perustuvat 2 070 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 12.-24.3.2025. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).

