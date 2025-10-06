Kaupunginhallitus: Tuloveroprosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttiin ei muutoksia, muihin kiinteistöveroihin korotuksia

Vakituisen asuinrakennuksen vero pysyisi ennallaan 0,41:ssä ja maapohjan yleinen kiinteistövero myös ennallaan 1,30:ssa. Vuodelle 2026 ehdotetaan rakennusten yleisen kiinteistöveron sekä muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttien korotusta. Rakennusten yleisen kiinteistövero vuodesta 2026 olisi 1,30 prosenttia. Kaupunginhallitus muutti kaupunginjohtajan esitystä muun asuinrakennuksen kiinteistöveron osalta ja esittää valtuustolle, että muun kuin vakituisen asunnon kiinteistövero korotetaan 1,15 prosenttiin (kaupunginjohtajan esitys oli 1,30 prosenttia). Käytännössä korotukset kohdistuvat ennen kaikkea yritysten kiinteistöjen verotukseen. Sen sijaan asuinrakennusten, kuten omakoti- ja kerrostalojen, verotus pysyisi ennallaan.

Vuosien 2026–2028 käyttötalouden meno- ja tulokehyksiä on valmisteltu vuoden 2025 talousarvion sekä ennusteen pohjalta. Espoon väestö kasvaa edelleen voimakkaasti, ja kehyksen laadinnassa on hyödynnetty palvelukohtaisia väestö- ja palvelutarve-ennusteita. Valmistelussa on otettu huomioon yleinen kustannuskehitys, palkkaratkaisut sekä toimialakohtaiset erityiskysymykset, kuten uusien toimitilojen käyttöönotto ja joukkoliikenteen kuntaosuus.

Vuodelle 2026 on varauduttu noin 3,6 prosentin menojen kokonaiskasvuun. Tämä on varsin merkittävä lisäys ottaen huomioon kaupungin heikentyvän tulokehityksen. Menokehyksessä on huomioitu kaupungin erityistarpeet. Tämän vuoksi erityisesti kasvun ja oppimisen toimialalle sekä elinvoiman tulosalueelle on kohdennettu keskimääräistä suurempi määrärahalisäys. Tällä pyritään vastaamaan lisääntyvään palvelutarpeeseen, työttömyyden hoitoon sekä niihin liittyviin kustannuksiin.

Valtuusto päättää veroprosenteista ja talouden raameista 20.10.2025. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2026 talousarvioksi julkaistaan 28.10.2025.

Espoon strategia etenee valtuuston päätettäväksi

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Espoo-tarinan 2025-2029. Valtuusto käsittelee Espoo-tarinaa kokouksessaan 20.10.2025.

Lue lisää: Espoon strategiasta neuvottelutulos – Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki

Mattlidenin koulukeskuksen kaavassa on säilytetty hirsirakennus ja lähiluontoa

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Mattliden - Mattliden asemakaavan ja siihen liittyvän asemakaavan muutoksen. Tavoitteena on mahdollistaa ruotsinkielisen Mattlidenin koulukeskuksen ja sen ympäristöön suunniteltujen kulttuuri- ja liikuntatilojen sekä asuinkerrostalojen toteutuminen.

Lue lisää: Mattlidenin koulukeskuksen kaavassa on säilytetty hirsirakennus ja lähiluontoa

Tapiolan jalkapallostadionin sekä pysäköintilaitoksen rakentamiselle esitetään kaupungin omavelkaista lainan takausta

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää kaupungin omavelkaiset takaukset Tapiolan urheilupuiston jalkapallostadionin rakentamista varten otettavalle lainalle sekä Tapiolan urheilupuiston pysäköintilaitoksen rakentamista varten otettavalle lainalle.

Kiinteistö Oy Tapiolan Stadion on hakenut kaupungin omavelkaista takausta rakentamista varten otettavalle enintään 57,8 milj. euron suuruiselle pankkilainalle. Kiinteistö Oy Tapiolan Urheilupuiston Pysäköinti on hakenut kaupungin omavelkaista takausta rakentamista varten otettavalle enintään 16,2 milj. euron suuruiselle pankkilainalle.

Valtuusto hyväksyi Tapiolan urheilupuiston stadionin ja pysäköintilaitoksen hankesuunnitelman kokouksessaan 24.3.2025.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat