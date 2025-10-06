Kaupunginhallitus: Tuloveroprosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttiin ei muutoksia, muihin kiinteistöveroihin korotuksia
Kaupunginhallitus esittää vuodelle 2026 tuloveroprosentin pitämistä nykyisellään eli 5,3 prosentissa. Kiinteistöveroprosentteihin esitetään joiltakin osin muutoksia.
Vakituisen asuinrakennuksen vero pysyisi ennallaan 0,41:ssä ja maapohjan yleinen kiinteistövero myös ennallaan 1,30:ssa. Vuodelle 2026 ehdotetaan rakennusten yleisen kiinteistöveron sekä muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttien korotusta. Rakennusten yleisen kiinteistövero vuodesta 2026 olisi 1,30 prosenttia. Kaupunginhallitus muutti kaupunginjohtajan esitystä muun asuinrakennuksen kiinteistöveron osalta ja esittää valtuustolle, että muun kuin vakituisen asunnon kiinteistövero korotetaan 1,15 prosenttiin (kaupunginjohtajan esitys oli 1,30 prosenttia). Käytännössä korotukset kohdistuvat ennen kaikkea yritysten kiinteistöjen verotukseen. Sen sijaan asuinrakennusten, kuten omakoti- ja kerrostalojen, verotus pysyisi ennallaan.
Vuosien 2026–2028 käyttötalouden meno- ja tulokehyksiä on valmisteltu vuoden 2025 talousarvion sekä ennusteen pohjalta. Espoon väestö kasvaa edelleen voimakkaasti, ja kehyksen laadinnassa on hyödynnetty palvelukohtaisia väestö- ja palvelutarve-ennusteita. Valmistelussa on otettu huomioon yleinen kustannuskehitys, palkkaratkaisut sekä toimialakohtaiset erityiskysymykset, kuten uusien toimitilojen käyttöönotto ja joukkoliikenteen kuntaosuus.
Vuodelle 2026 on varauduttu noin 3,6 prosentin menojen kokonaiskasvuun. Tämä on varsin merkittävä lisäys ottaen huomioon kaupungin heikentyvän tulokehityksen. Menokehyksessä on huomioitu kaupungin erityistarpeet. Tämän vuoksi erityisesti kasvun ja oppimisen toimialalle sekä elinvoiman tulosalueelle on kohdennettu keskimääräistä suurempi määrärahalisäys. Tällä pyritään vastaamaan lisääntyvään palvelutarpeeseen, työttömyyden hoitoon sekä niihin liittyviin kustannuksiin.
Valtuusto päättää veroprosenteista ja talouden raameista 20.10.2025. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2026 talousarvioksi julkaistaan 28.10.2025.
Espoon strategia etenee valtuuston päätettäväksi
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Espoo-tarinan 2025-2029. Valtuusto käsittelee Espoo-tarinaa kokouksessaan 20.10.2025.
Lue lisää: Espoon strategiasta neuvottelutulos – Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki
Mattlidenin koulukeskuksen kaavassa on säilytetty hirsirakennus ja lähiluontoa
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Mattliden - Mattliden asemakaavan ja siihen liittyvän asemakaavan muutoksen. Tavoitteena on mahdollistaa ruotsinkielisen Mattlidenin koulukeskuksen ja sen ympäristöön suunniteltujen kulttuuri- ja liikuntatilojen sekä asuinkerrostalojen toteutuminen.
Lue lisää: Mattlidenin koulukeskuksen kaavassa on säilytetty hirsirakennus ja lähiluontoa
Tapiolan jalkapallostadionin sekä pysäköintilaitoksen rakentamiselle esitetään kaupungin omavelkaista lainan takausta
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää kaupungin omavelkaiset takaukset Tapiolan urheilupuiston jalkapallostadionin rakentamista varten otettavalle lainalle sekä Tapiolan urheilupuiston pysäköintilaitoksen rakentamista varten otettavalle lainalle.
Kiinteistö Oy Tapiolan Stadion on hakenut kaupungin omavelkaista takausta rakentamista varten otettavalle enintään 57,8 milj. euron suuruiselle pankkilainalle. Kiinteistö Oy Tapiolan Urheilupuiston Pysäköinti on hakenut kaupungin omavelkaista takausta rakentamista varten otettavalle enintään 16,2 milj. euron suuruiselle pankkilainalle.
Valtuusto hyväksyi Tapiolan urheilupuiston stadionin ja pysäköintilaitoksen hankesuunnitelman kokouksessaan 24.3.2025.
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Konserni- ja tilajaosto teki esityksen Tilapalvelut-liikelaitoksen talousarviosta 20266.10.2025 18:17:38 EEST | Tiedote
Kaupunki investoi edelleen voimakkaasti kasvuun ja peruskorjauksiin. Investointitaso on korkea ja nettoinvestoinnit ovat yli 400 milj. euroa vuonna 2026. Kaupunki investoi kaikkiaan 2,9 mrd. eurolla seuraavan 10 vuoden aikana. Lisäksi vuokratiloihin käytetään yli 400 milj. euroa. Lisäpanostuksia on tehty erityisesti peruskorjauskorjausohjelmaan, elinvoimaan ja digikehittämiseen.
Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Laaksolahteen varaus tenniskeskuksen laajennusta varten6.10.2025 13:08:03 EEST | Tiedote
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti varata Laaksolahden urheilupuistosta alueen tenniskeskuksen laajentamista varten. Keilaniemen asuntotonttien asemakaavan muuttamisen ja kauppakirjojen aikatauluihin tehtävät muutokset jaosto palautti uudelleen valmisteltavaksi.
I planen för Mattlidens skolcentrum har timmerbyggnaden och den omgivande naturen bevarats2.10.2025 14:46:19 EEST | Pressmeddelande
Den 6 oktober behandlar Esbo stadsstyrelse detaljplanen för Mattliden och den tillhörande detaljplaneändringen. Målet är att göra det möjligt att förverkliga de kultur- och idrottslokaler samt flervåningsbostadshus som planerats i Mattlidens svenskspråkiga skolcentrum och dess omgivning.
Mattlidenin koulukeskuksen kaavassa on säilytetty hirsirakennus ja lähiluontoa2.10.2025 14:46:19 EEST | Tiedote
Espoon kaupunginhallitus käsittelee 6.10. Mattlidenin asemakaavaa ja siihen liittyvää asemakaavan muutosta. Tavoitteena on mahdollistaa ruotsinkielisen Mattlidenin koulukeskuksen ja sen ympäristöön suunniteltujen kulttuuri- ja liikuntatilojen sekä asuinkerrostalojen toteutuminen.
Årets gatuarbete i Esbo är Esbo stadsbanas områdesentreprenad 1, Kilo station2.10.2025 14:00:05 EEST | Pressmeddelande
Esbo stadsbanas områdesentreprenad 1, Kilo station belönades som Årets gatuarbete i Esbo 2025. Syftet med tävlingen är att öka god praxis för att minimera de olägenheter som gatuarbeten orsakar stadsborna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme