Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi alueen Supercellin toimitilahankkeelle
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontui valtuustokauden toiseen kokoukseensa maanantaina 6. lokakuuta. Jaosto päätti kokouksessaan varata Supercell Oy:lle alueen toimitilahankkeelle Marian sairaala-alueelta. Lisäksi jaosto käsitteli katsauksia maahanmuutosta ja kotoutumisesta.
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti maanantaisessa kokouksessaan varata alueen Marian sairaala-alueelta Supercell Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun toimitilahankkeen suunnittelua ja toteutusta varten. Osoitteessa Mechelininkatu 1 sijaitsevan alueen varaus on voimassa vuoden 2027 loppuun saakka.
Suunnitteilla olevan hankkeen tavoitteena on mahdollistaa, että Supercell pystyy jatkamaan, kehittämään ja kasvattamaan globaalia toimintaansa Helsingistä käsin myös tulevaisuudessa. Samalla Helsingin kaupunki varmistaa startup-ekosysteemin toimintaedellytykset vanhan Marian sairaalan alueella, jossa toimii jo nyt yli 200 startup-yritystä.
Helsingin kaupungin strategisena tavoitteena on muuttaa entinen Marian sairaala-alue kukoistavaksi, Pohjois-Euroopan suurimmaksi kasvuyrityskampukseksi. Alueella toimii jo nyt kaupungin omistamassa rakennuksessa Maria01-startup-yhteisö. Supercellin hanke tukee koko alueelle asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Uutta rakennusta suunnitellaan vanhan Marian sairaalan eteläpuolelle Mechelininkadun ja Baanan väliselle alueelle.
Elinkeinojaosto käsitteli katsauksia maahanmuutosta ja kotoutumisesta
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi lisäksi tiedoksi katsauksen Helsingin työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton toimintaohjelman sekä kaupungin kotouttamisohjelman toteutuksesta vuosina 2021–2025 sekä uuden ohjelmakauden valmistelusta.
Onnistunut maahanmuutto ja kotoutuminen ovat ratkaisevia Helsingin elinvoimalle. Katsauksessa todetaan, että edellisen strategiakauden ohjelmien tavoitteet on onnistuttu saavuttamaan suurelta osin. Uudella strategiakaudella kasvun, osaamisen ja elinvoiman tavoitteisiin perustuen laaditaan erillinen maahanmuuton ja kotoutumisen kehitysohjelma.
Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen elinkeinojaoston asiakirjat -sivulla.
