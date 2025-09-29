Olympiapurjehdus: Kolme suomalaistiimiä Nacra 17- ja 49er-luokkien MM-kisoihin
Kolme suomalaistiimiä starttaa tiistaina 7. lokakuuta Italian Cagliarissa käynnistyviin 49er-, 49erFX- ja Nacra 17 -luokkien MM-kisoihin. Suomesta osallistuvat Nacra 17 -luokassa Akseli Keskinen ja Katariina Roihu, 49ereissa Juuso Roihu ja Lasse Lindell sekä Aatos ja Onni Kylävainio.
- Takana on ehjä harjoitusjakso kotimaassa, ja kisavalmisteluissa olemme päässeet hyödyntämään Lontoon olympiakonkari Kalle Baskin tietotaitoa, josta on ollut suuri apu. Odotamme kisaviikolta lämmintä säätä, monena päivänä merituulta ja varmasti useita lähtöjä, sanoo 49er-kippari Juuso Roihu.
Nacra 17 -luokan kisaan osallistuu 40 venekuntaa, ja 49ereissa maailmanmestaruudesta kamppailevat yli 80 tiimiä. Myös viime vuoden olympiatiimit palaavat arvokisoihin, mikä lupaa tiukkaa ja jännittävää kilpailua. Kilpailu huipentuu sunnuntaina 12. lokakuuta kunkin luokan kymmenen parhaan mitalilähtöön.
Suomen Purjehdus ja Veneily seuraa MM-kilpailuja Sailing Team Finlandin Facebookissa ja Instagramissa sekä mediatiedottein kilpailujen kohokohdista. Julkaisuvapaita kuvia löytyy maajoukkueen kuvapankista.
MM-kilpailusivut ja tulokset löytyvät tästä. Kilpailukuvat löytyvät tästä.
Yhteyshenkilöt
Johan EkblomSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:0407707251johan.ekblom@spv.fi
Linkit
Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 64 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Purjehdus ja Veneily ry
Veneilyn viikkokatsaus 40/202529.9.2025 19:09:32 EEST | Uutinen
Vicky Vapaavuori ja Jussi Myllymäki voittivat Offshore 3J-luokan Euroopan mestaruuden Vicky Vapaavuori ja Jussi Myllymäki saivat aamupäivällä ajetussa ensimmäisessä kilpailussa erinomaisen lähdön ja karkasivat muilta jo lähtösuoralla. Maalissa ero toiseksi sijoittuneeseen norjalaispariin oli reilu 30 sekuntia. Vuoden 2023 maailmanmestaripari Ingvarsson/Jansson vei kolmannen sijan. Toisen kilpailun lentävä lähtö oli hieman ensimmäistä lähtöä tasaisempi. Vapaavuori ja Myllymäki ajoivat kuitenkin selvään voittoon yli 50 sekunnin erolla toiseksi sijoittuneeseen norjalaispariin Ingvarson/Jansson. Norjalaiset jäivät toisessa kilpailussa kolmanneksi. Vapaavuori ja Myllymäki on hallinnut kautta vakuuttavasti, he nappasivat kesällä myös luokan maailmanmestaruuden. Tämä offshore-kausi jää heidän nimissään historiaan todellisena superkautena.Toni Kade ajoi mestariksi GT15-luokassa - Joni Inkinen pronssimitalille Yhtenä ennakkosuosikkina kilpailuun lähtenyt Toni Kade ajoi Euroopan mestariksi ottam
Veneilyn viikkokatsaus 39/202522.9.2025 16:07:22 EEST | Uutinen
Nooa Laukkanen neljäs Grand Slam -sarjan finaalissa Nooa Laukkanen päätti ILCA 7 -luokan Grand Slam -finaalin neljänteen sijaan Hollannin Almeressa. Alkuviikon pisteet nollattiin viimeisenä kilpailupäivänä, ja purjehtijat kamppailivat puolivälierässä, välierässä ja lopulta kolmen parhaan finaalissa voitosta. Laukkanen oli puolivälierässä kolmas ja jäi välierässä niukasti neljänneksi eli juuri finaalin ulkopuolelle. – Tulin tähän päivään mentaliteetilla, että haen voittoa ja taistelen joka metristä. Tänään se jäi pienestä kiinni, mutta nelossijaan on silti hyvä lopettaa. Olen kokonaisuutena tosi tyytyväinen tähän viikkoon ja koko kauteen. Tästä on hieno jatkaa kohti ensi vuotta entistä nälkäisempänä, Laukkanen sanoo. Grand Slam -finaali oli maailmancupsarjan kutsukilpailu, jossa oli mukana 10 ILCA 7 -purjehtijaa. Finaalin voitti Irlannin Finn Lynch. Tulokset löytyvät täältä. Otto TuoriFormula 18 -luokan SM-mitalistit 2025 Formula 18 -luokan Suomen mestaruuskilpailut purjehdittiin Helsin
Veneilyn viikkokatsaus 37/20258.9.2025 16:15:20 EEST | Uutinen
Purjehdusliigan juhlakausi huipentui ESF:n juhlaan Suomen Purjehdusliigan kymmenvuotisjuhlakausi huipentui sunnuntaina 7. syyskuuta Maarianhaminassa, jossa Esbo Segelförening (ESF) otti näyttävän kaksoisvoiton SM-finaalissa. Seuran ykkösjoukkue kruunattiin Suomen mestariksi ja kakkosjoukkue nousi hopealle. Pronssille purjehti finaalin isäntäseura Åländska Segelsällskapet 2 (ÅSS). ESF purjehti toistamiseen Purjehdusliigan voittoon kippari Lucas Karlemon johdolla. Finaaliin yltäneet joukkueet kamppailivat kevyissä ja vaihtelevissa olosuhteissa. Ratkaisu siirtyi lopulta sunnuntain viimeisiin lähtöihin, joissa ESF onnistui kääntämään kilpailun edukseen. – Onnistuimme kahdessa viimeisessä lähdössä. Lähtövoitot niistä riittivät juuri ja juuri varmistamaan voiton. Jossain vaiheessa olimme koko kärkikolmikko tasapisteissä. Kaikki pienet erot ja yksittäiset huonot lähdöt olivat ratkaisevia kokonaiskisan kannalta, Lucas Karlemo kertoo kisan jälkeen. Lopputulokset, Purjehdusliigan finaali 2025 Es
Esbo Segelförening juhlii kaksoisvoittoa Purjedusliigassa7.9.2025 21:10:12 EEST | Tiedote
Suomen Purjehdusliigan kymmenvuotisjuhlakausi huipentui sunnuntaina 7. syyskuuta Maarianhaminassa, jossa Esbo Segelförening (ESF) otti näyttävän kaksoisvoiton SM-finaalissa. Seuran ykkösjoukkue kruunattiin Suomen mestariksi ja kakkosjoukkue nousi hopealle. Pronssille purjehti finaalin isäntäseura Åländska Segelsällskapet 2 (ÅSS). ESF purjehti toistamiseen Purjehdusliigan voittoon kippari Lucas Karlemon johdolla. Finaaliin yltäneet joukkueet kamppailivat kevyissä ja vaihtelevissa olosuhteissa. Ratkaisu siirtyi lopulta sunnuntain viimeisiin lähtöihin, joissa ESF onnistui kääntämään kilpailun edukseen. - Onnistuimme kahdessa viimeisessä lähdössä. Lähtövoitot niistä riittivät juuri ja juuri varmistamaan voiton. Jossain vaiheessa olimme koko kärkikolmikko tasapisteissä. Kaikki pienet erot ja yksittäiset huonot lähdöt olivat ratkaisevia kokonaiskisan kannalta, Lucas Karlemo kertoo kisan jälkeen. Samalla jaettiin paikat kansainvälisiin liigoihin: Sailing Champions League 2026 -finaaliin, Yout
Tolv lag kämpar om FM-guld i Seglingsligans final2.9.2025 14:25:59 EEST | Pressmeddelande
Finska Seglingsligans tioårsjubileum avslutas värdigt när finalen avgörs utanför Mariehamn 5.-7. september. Åländska Segelsällskapet står som värd och välkomnar tolv klubblag som gör upp om årets finska mästerskap i klubbsegling. Semifinalerna seglades i Helsingfors och arrangerades av Nyländska Jaktklubben (NJK). De åländska lagen var i toppform: Färjsundets Seglarförening vann den första semifinalen och Åländska Segelsällskapet 2 den andra. På Åland går dessa lag in som förhandsfavoriter, men utmanare finns både bland andra klubbar och inom ÅSS egna led. I finalen deltar tolv lag från hela Finland. NJK har kvalificerat hela tre lag, och de starka och framgångsrika lagen från ESF har minst lika höga förväntningar. Många klubbar går till finalen med överraskningspotential, och ligamästerskapet kan komma att avgöras med mycket små marginaler mellan de jämna lagen. Finska Seglingsligans finallag 2025: Semifinal 1 Färjsundets Seglarförening (FS) Esbo Segelförening (ESF) Esbo Segelförening
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme