Suomen Palloliitto

Huuhkajien tiistain mediatilaisuudessa Svanbäck, Skyttä, Lähteenmäki, Terho ja Pohjanpalo

6.10.2025 20:45:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Jaa

Suomi kohtaa MM-karsinnoissa Liettuan Helsingissä (9.10.) ja Hollannin Amsterdamissa (12.10.).

Huuhkajat järjestää tiistaina mediatilaisuuden Kalastajatorpalla (Merisali 2) kello 14.45. Tilaisuudessa haastateltavissa ovat Adrian Svanbäck, Naatan Skyttä, Juho Lähteenmäki, Casper Terho ja Joel Pohjanpalo.

Löydät alta Huuhkajien Liettua-ottelua edeltävän mediaohjelman. Mediatilaisuuksiin osallistuvista joukkueen edustajista tiedotetaan aina ennen tilaisuutta. Liettua-ottelun jälkeisestä mediaohjelmasta tiedotetaan myöhemmin.

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Huuhkajien mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>

Suomi isännöi Liettuaa Helsingin Olympiastadionilla torstaina 9. lokakuuta kello 19.00, minkä jälkeen Huuhkajat kohtaa Hollannin Amsterdamissa Johan Cruijff Arenalla sunnuntaina 12. lokakuuta kello 19.00 Suomen aikaa.

Huuhkajien mediaohjelma

Tiistai 7.10.
11.30 Joukkueen harjoitus, Tapiolan urheilupuisto
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

14.45 Joukkueen tiedotustilaisuus, Kalastajatorppa (Merisali 2)
Svanbäck, Skyttä, Lähteenmäki, Terho, Pohjanpalo

Keskiviikko 8.10.
11.30 Kansainvälinen tiedotustilaisuus, Olympiastadion
Päävalmentaja Jacob Friis ja 1 pelaaja

12.30 Joukkueen harjoitus, Olympiastadion
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

15.00 Joukkueen tiedotustilaisuus, Kalastajatorppa (Merisali 2)
3–4 pelaajaa

Muutokset mahdollisia

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye