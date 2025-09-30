Presidentti Stubb ja pääministeri Orpo vierailevat Washington D.C:ssä
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 65/2025
6.10.2025
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo tekevät työvierailun Yhdysvaltoihin 9.–10. lokakuuta 2025 ja tapaavat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin.
Torstaina 9. lokakuuta Valkoisessa talossa järjestettävässä tapaamisessa keskustelunaiheina ovat Suomen ja Yhdysvaltain kahdenväliset suhteet, kaupallistaloudellinen yhteistyö ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.
Presidentti Stubbin ohjelmassa on lisäksi tapaamisia muiden poliittisten toimijoiden ja Yhdysvaltain hallinnon edustajien kanssa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tasavallan presidentin kanslia
President Stubb inspekterar Flygstaben i Tikkakoski30.9.2025 14:04:10 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 64/2025 30.9.2025 Republikens president Alexander Stubb inspekterar Flygstaben i Tikkakoski i Jyväskylä onsdagen den 1 oktober 2025. Under sitt inspektionsbesök kommer president Stubb att få en översikt över flygvapnets verksamhet. Han kommer också att besöka luftoperationscentret och underrättelsecentret.
Presidentti Stubb tarkastaa Ilmavoimat Tikkakoskella30.9.2025 14:04:10 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 64/2025 30.9.2025 Tasavallan presidentti Alexander Stubb tarkastaa Ilmavoimien esikunnan Tikkakoskella Jyväskylässä keskiviikkona 1. lokakuuta 2025. Presidentti Stubb saa tarkastuskäynnillään tilannekatsauksen Ilmavoimien toimintaan sekä tutustuu ilmaoperaatiokeskukseen ja tiedustelukeskukseen.
President Stubb to inspect the Air Force Command in Jyväskylä30.9.2025 14:04:10 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 64/2025 30 September 2025 President of the Republic on Finland Alexander Stubb will inspect Air Force Command Finland in Tikkakoski, Jyväskylä, on Wednesday 1 October 2025. During his inspection visit, President Stubb will be briefed on the activities of the Air Force Command's operations and visit the Air Operations Centre and the Intelligence Centre.
Islands presidentpar på statsbesök till Finland22.9.2025 15:21:51 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 63/2025 22.9.2025 Republiken Islands president Halla Tómasdóttir avlägger tillsammans med sin make Björn Skúlason statsbesök i Finland 7–8 oktober 2025. Värd för besöket är republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb. Teman för besöket är de bilaterala relationerna mellan Finlands och Island, nordiskt och annat regionalt samarbete, frågor som rör Arktis samt stödet till Ukraina. President Stubb och fru Innes-Stubb tar emot Islands presidentpar vid en traditionsenlig ceremoni tisdagen den 7 oktober utanför Presidentens slott i Helsingfors. Allmänheten kan följa välkomstceremonin från Salutorget från och med cirka klockan 10. Efter ceremonin följer officiella diskussioner på Presidentens slott. Samtalsämnen är bland annat ländernas bilaterala relationer, arktiska frågor samt Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina. Efter samtalen kommer presidenterna att hålla en gemensam presskonferens. Under tisdagen deltar de
Islannin presidenttipari valtiovierailulle Suomeen22.9.2025 15:21:51 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 63/2025 22.9.2025 Islannin tasavallan presidentti Halla Tómasdóttir saapuu yhdessä puolisonsa Björn Skúlasonin kanssa valtiovierailulle Suomeen 7.–8. lokakuuta 2025. Vierailua isännöivät tasavallan presidentti Alexander Stubb ja rouva Suzanne Innes-Stubb. Vierailun teemoina ovat Suomen ja Islannin kahdenväliset suhteet, pohjoismainen ja muu alueellinen yhteistyö, arktisen alueen kysymykset sekä tuki Ukrainalle. Presidentti Stubb ja rouva Innes-Stubb vastaanottavat Islannin presidenttiparin valtiovierailuun kuuluvin seremonioin tiistaina 7. lokakuuta Presidentinlinnan edustalla. Yleisö voi seurata vastaanottoseremoniaa Kauppatorilta noin kello 10 alkaen. Tervetuloseremonian jälkeen Presidentinlinnassa käydään viralliset keskustelut, joiden aiheina ovat muun muassa maiden kahdenväliset suhteet, arktisen alueen kysymykset sekä Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa. Keskustelujen päätyttyä presidentit tapaavat mediaa yhteisessä lehdistötilaisuudessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme