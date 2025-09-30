Tasavallan presidentin kanslia

Presidentti Stubb ja pääministeri Orpo vierailevat Washington D.C:ssä

6.10.2025 21:09:13 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 65/2025
6.10.2025

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo tekevät työvierailun Yhdysvaltoihin 9.–10. lokakuuta 2025 ja tapaavat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin.

Torstaina 9. lokakuuta Valkoisessa talossa järjestettävässä tapaamisessa keskustelunaiheina ovat Suomen ja Yhdysvaltain kahdenväliset suhteet, kaupallistaloudellinen yhteistyö ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. 

Presidentti Stubbin ohjelmassa on lisäksi tapaamisia muiden poliittisten toimijoiden ja Yhdysvaltain hallinnon edustajien kanssa.

Muut kielet

