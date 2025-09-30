Presidentti Stubb ja pääministeri Orpo vierailevat Washington D.C:ssä

Islands presidentpar på statsbesök till Finland 22.9.2025 15:21:51 EEST | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 63/2025 22.9.2025 Republiken Islands president Halla Tómasdóttir avlägger tillsammans med sin make Björn Skúlason statsbesök i Finland 7–8 oktober 2025. Värd för besöket är republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb. Teman för besöket är de bilaterala relationerna mellan Finlands och Island, nordiskt och annat regionalt samarbete, frågor som rör Arktis samt stödet till Ukraina. President Stubb och fru Innes-Stubb tar emot Islands presidentpar vid en traditionsenlig ceremoni tisdagen den 7 oktober utanför Presidentens slott i Helsingfors. Allmänheten kan följa välkomstceremonin från Salutorget från och med cirka klockan 10. Efter ceremonin följer officiella diskussioner på Presidentens slott. Samtalsämnen är bland annat ländernas bilaterala relationer, arktiska frågor samt Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina. Efter samtalen kommer presidenterna att hålla en gemensam presskonferens. Under tisdagen deltar de