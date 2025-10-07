Kela kokeilee korotonta lääkeluottoa pienituloisille – tavoitteena turvata lääkehoidon jatkuvuus
Kela käynnistää syksyllä 2025 kokeilun, jossa pienituloiset asiakkaat voivat hakea Kelasta korotonta luottoa suurten lääkekustannusten kattamiseen.
Pienituloisilla asiakkailla on jatkossa mahdollisuus saada Kelasta lainaa lääkekustannusten vuosiomavastuun eli niin sanotun lääkekaton maksamiseen. Tarkoituksena on varmistaa, että asiakkaat saavat tarvitsemansa lääkkeet ajallaan eikä lääkehoito keskeydy asiakkaan taloudellisen tilanteen vuoksi. Kyseessä on kokeilu, joka alkaa 27.10.2025.
Lääkeluotto auttaa, kun vuosiomavastuu täyttyy nopeasti
Vuonna 2025 lääkekustannusten vuosiomavastuu on 633,17 euroa. Lääkeluotto on tarkoitettu niille pienituloisille asiakkaille, jotka eivät saa toimeentulotukea ja joilla lääkkeiden vuosiomavastuu täyttyy joko yhdellä ostokerralla tai yhden kalenterikuukauden aikana. Luottoa myönnetään vuosiomavastuun verran.
Asiakas maksaa lääkeluoton takaisin Kelalle 12 kuukauden aikana. Luotosta ei peritä korkoa. Käytännössä lääkeluotto helpottaa asiakkaan taloudellista tilannetta, kun lääkekustannukset jakautuvat useammalle kuukaudelle sen sijaan, että suuri osa lääkekuluista kohdistuisi lyhyelle ajalle.
Vuonna 2024 lääkekorvausten vuosiomavastuu täyttyi 7,9 %:lla kaikista lääkekorvauksia saaneista henkilöistä. Heistä 3 %:lla vuosiomavastuu täyttyi yhdellä lääkkeiden ostokerralla. Asiakkaista, joiden vuosiomavastuu täyttyi kertaostolla, 80 % osti vain yhtä lääkeainetta. Lisäksi 93 %:lla niistä henkilöistä, joilla vuosiomavastuu täyttyi kertaostolla vuonna 2024, se oli täyttynyt kertaostolla myös edellisenä vuonna. Tämä viittaa siihen, että lääkkeiden vuosiomavastuu täyttyy samoilla henkilöillä vuosittain.
Lääkeluottoa haetaan OmaKelassa ennen lääkkeen ostamista
Lääkeluotto täytyy hakea OmaKelassa tai asioimalla Kelan palvelupisteessä ennen lääkkeen ostamista. Hakemukseen liitetään selvitys tarvittavista lääkkeistä, esimerkiksi potilasohje tai reseptien yhteenveto, jonka voi tulostaa OmaKannasta. Asiakas ilmoittaa hakemuksessa, missä kuussa hänen täytyy ostaa lääkkeet. Luottoa voi hakea aikaisintaan kaksi kuukautta ennen niiden ostamista. Huoltaja voi hakea lääkeluottoa myös lapsen lääkekustannusten vuosiomavastuuta varten.
Kela arvioi hakemuksen perusteella, onko asiakkaan vuosiomavastuu täyttymässä. Arvio perustuu lääkemääräyksiin, jotka asiakas toimittaa hakemuksen liitteenä.
Kun lääkeluotto myönnetään, Kela siirtää luoton asiakkaan tilille. Asiakas maksaa luoton takaisin Kelalle vuoden kuluessa.
Kokeilu tuottaa tietoa ja tukee päätöksentekoa
Kokeilun taustalla on pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelma, jossa linjattiin muun muassa lääkekaton jakamisesta osiin ja sosiaalisen luototuksen siirtämisestä Kelan vastuulle. Valtion vuoden 2025 täydentävässä talousarviossa kokeiluun myönnettiin 2,5 miljoonaa euroa.
Arvion mukaan kokeilun aikana lääkeluottoja myönnetään noin 5 000 kappaletta. Kokeilun tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, mitä luoton antaminen edellyttää Kelan tietojärjestelmiltä ja asiakaspalvelulta. Kokeiluun sisältyy erillinen tutkimus, jossa arvioidaan kokeilun vaikutuksia lääkehoidon toteutumiseen ja asiakaskokemukseen.
