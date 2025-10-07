Kempower jatkaa hajautetun sähköautolataamisen johtajana laajentamalla dynaamisen tehonjaon 12 latauspisteeseen MORE Plugs -ratkaisulla
Sähköautojen hajautetun lataustekniikan edelläkävijä Kempower toi ensimmäisenä markkinoille dynaamisen tehonjaon kahdeksan latauspisteen kautta jo vuonna 2019. Nyt Kempower on laajentanut tehonjaon kahteentoista latauspisteeseen, mikä kertoo yhtiön vahvasta panostuksesta tuotekehitykseen ja sitoutumisesta markkinoiden kasvuun yhdessä asiakkaiden kanssa.
Kempowerin MORE Plugs -latausratkaisu koostuu 600 kW:n Kempower-tehoyksiköstä kytkettynä jopa 12 latauspisteeseen, Kempower-satelliitteihin tai muihin DC-pikalatauspistokkeeseen, mikä nostaa tehonjaon joustavuutta ja skaalautuvuutta.
MORE Plugs -latausratkaisu maksimoi latausjärjestelmässä samanaikaisesti tapahtuvien latausten määrän. Järjestelmä tuottaa enemmän energiaa ja palvelee useampaa sähköautoa samanaikaisesti, mikä nostaa latausaseman käyttöastetta ja parantaa niin asemien kuin kuljetuskaluston sijoitetun pääoman tuottoa.
Mahdollistamalla useamman ajoneuvon lataamisen samanaikaisesti MORE Plugs -ratkaisu lyhentää sähköajoneuvojen kuljettajien odotusaikoja sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä ja tuottavuutta julkisilla latauspaikoilla.
”MORE Plugs-ratkaisulla tarjoamme latausasemaoperaattoreille mahdollisuuden tuottavuuden nostoon asemien käyttöastetta kasvattamalla. Ratkaisu perustuu samaan luotettavaan teknologiaan, johon asiakkaamme ovat voineet luottaa jo vuosien ajan. Tämä on yksi askel eteenpäin kehityksessämme, joka jatkuu edelleen”, sanoo Kempowerin markkinointijohtaja Jussi Vanhanen.
Kempower esitteli huhtikuussa 2025 MORE Power, MORE Plugs, MORE Data -konseptin kertomalla klassisen dynaamisen latausratkaisun päivityksestä ja tehon nostosta megawattitasolle. Ensimmäisessä vaiheessa yhtiö aloitti kesäkuussa MORE Power -latausratkaisujen toimitukset 2 x 600 kW Kempowerin tehoyksiköllä. Sen myötä yhtiöstä tuli ensimmäinen sähköautojen latauslaitevalmistaja, jolla on valmius toimittaa 1,2 MW lataustehoa dynaamisesti jaettuna. MORE Plugs edustaa konseptin toista vaihetta ja MORE Data on tulossa vuonna 2026.
Kempowerin MORE Plugs -ratkaisu jopa 12 latauspisteellä:
-
MORE Plugs nostaa käyttöastetta lataamalla useampia sähköautoja samanaikaisesti
-
MORE Plugs vähentää latausjonoja ja odotusaikoja
-
MORE Plugs parantaa sijoitetun pääoman tuottoa.
Lisätietoja: MORE. Osoitteessa https://kempower.com/more/
Kempower media
Sari Hörkkö, viestintäpäällikkö, Kempower
sari.horkko@kempower.com
+358 29 0021900
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssa. kempower.com
Paula SavonenViestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
