Kymenlaakson hyvinvointialue

Karhulan uusi paloasema parantaa toimintavalmiutta Kymenlaaksossa

7.10.2025 11:32:27 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Karhulan paloasema on valmistunut ja eri toimintojen muutto uusiin tiloihin etenee vaiheittain. Osa toiminnoista on jo päässyt muuttamaan ja viimeistenkin palveluiden muutto on alkanut. Tavoitteena on, että Karhulan uusi paloasema aloittaa toimintansa lokakuun puolivälissä.

Karhulan uusi paloasema

Karhulan paloaseman rakentaminen alkoi maaliskuussa 2024 osoitteessa Tapiontie 66. Paloasema on nyt lähes valmis ja ensimmäiset toiminnot uusissa tiloissa alkoivat syyskuussa 2025.

Karhulan paloasema toimii niin sanottuna tukipaloasemana, joka tarjoaa perustoimintojen lisäksi erikoiskalustoa ja huoltotoimintaa. Pelastustoimen ja ensihoidon lisäksi paloasemalle sijoittuvat Kymenlaakson eteläisen alueen turvallisuuspalvelut ja tukitoimet kuten korjaamo ja ICT-osasto. Lisäksi paloaseman tilannekeskuksessa operoivat eteläisen alueen päivystävä palomestari, asemamestari ja ensihoidon kenttäjohtaja ympäri vuorokauden.

Karhulan paloasema toimii niin sanottuna tukipaloasemana, joka tarjoaa perustoimintojen lisäksi erikoiskalustoa ja huoltotoimintaa.

Tilat rakennettu toiminta edellä

Paloaseman sijainnin valikoitumiseen ovat vaikuttaneet Karhulan alueen riskit, pelastustoimen ja ensihoidon palvelutaso sekä toimintavalmiusajat.

– Suurin plussa on tilat, jotka on rakennettu toiminta edellä. Lisäksi noudatamme puhdas paloasema -periaatetta eli hygieniajärjestelyt paloasemalla ovat tiukat. Tämä tarkoittaa sitä, että pelastustöissä likaantuneet varusteet ja kalusteet pidetään erillään puhtaista tiloista, kertoo tekninen palopäällikkö Jukka Ruuskanen Kymenlaakson pelastuslaitokselta.

Henkilöstöä paloasemalle siirtyy yhteensä noin 70 henkilöä. Päivisin asemalla työskentelee noin 30 henkilöä. Paloasemalle siirtyy henkilöstöä Jylpyn vanhalta paloasemalta, Haminan paloasemalta, Ristinkallion ensihoitoasemalta sekä Malmingin ja Jumalniemen tilapäistiloista. Lisäksi kalustoa siirtyy eri vuokratiloista.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

