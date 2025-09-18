Syyslomalla Vapriikki on avoinna joka päivä
Satoi tai paistoi, syysloma on onnistunut museossa! Vapriikista löytyy hauskaa tekemistä koko perheelle joka päivä, myös maanantaina! Syyslomaviikolla 13.–17.10. Vapriikkiin voi tutustua erilaisten teemapäivien kautta, ja joka arkipäivänä on luvassa ohjelmaa eri näyttelyihin.
Muinaismaanantaina sukelletaan menneisyyden ihmisten elämään Muinais-DNA-näyttelyn hengessä. Maanantaina pääsee muun muassa kirjoittamaan riimuja riimukivipajassa ja kokeilemaan aitoja Pirkanmaalta löytyneitä kivikauden esineitä. Miltä on näyttänyt ja tuntunut kivikautinen kirves tai ruukku? Turnaustiistaina kisaillaan Jääkiekkomuseossa ja Pelimuseossa. Tule tuunaamaan oma kiekko suosikkijoukkueesi värein tai testaamaan erilaisia pelejä Pelimuseoon!
Superkeskiviikkona on luvassa kivaa ohjelmaa Supersankarit-näyttelyyn liittyen. Koko perheelle sopivien opastusten lisäksi keskiviikkona pääsee askartelemaan omat supersankarinaamiot naamiopajassa. Topaasitorstaina tutustutaan Kivigallerian kimallukseen ja luonnon ihmeisiin Luonnontieteellisessä museossa. Miten tunnistaa rubiini? Löytyykö meteoriitteja Suomesta? Näihin kysymyksiin ja muihinkin saat vastauksen Kivigallerian kosketeltavien kivien pisteeltä. Torstain lastenkierroksella lähdetään karhun matkassa karhunkierrokselle. Mitä kaikkea syötävää talvea varten varautuvalle karhulle metsästä löytyy?
Postiperjantaina seikkaillaan Postimuseossa. Postiteemaista syysohjelmaa on luvassa koko perheelle. Kaikki syyslomaviikon ohjelmat sisältyvät normaaliin pääsymaksuun. Alle 7-vuotiaat vierailevat museossa maksutta.
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
