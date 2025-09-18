Syyslomalla Vapriikki on avoinna joka päivä

Muinaismaanantaina sukelletaan menneisyyden ihmisten elämään Muinais-DNA-näyttelyn hengessä. Maanantaina pääsee muun muassa kirjoittamaan riimuja riimukivipajassa ja kokeilemaan aitoja Pirkanmaalta löytyneitä kivikauden esineitä. Miltä on näyttänyt ja tuntunut kivikautinen kirves tai ruukku? Turnaustiistaina kisaillaan Jääkiekkomuseossa ja Pelimuseossa. Tule tuunaamaan oma kiekko suosikkijoukkueesi värein tai testaamaan erilaisia pelejä Pelimuseoon!

Superkeskiviikkona on luvassa kivaa ohjelmaa Supersankarit-näyttelyyn liittyen. Koko perheelle sopivien opastusten lisäksi keskiviikkona pääsee askartelemaan omat supersankarinaamiot naamiopajassa. Topaasitorstaina tutustutaan Kivigallerian kimallukseen ja luonnon ihmeisiin Luonnontieteellisessä museossa. Miten tunnistaa rubiini? Löytyykö meteoriitteja Suomesta? Näihin kysymyksiin ja muihinkin saat vastauksen Kivigallerian kosketeltavien kivien pisteeltä. Torstain lastenkierroksella lähdetään karhun matkassa karhunkierrokselle. Mitä kaikkea syötävää talvea varten varautuvalle karhulle metsästä löytyy?

Postiperjantaina seikkaillaan Postimuseossa. Postiteemaista syysohjelmaa on luvassa koko perheelle. Kaikki syyslomaviikon ohjelmat sisältyvät normaaliin pääsymaksuun. Alle 7-vuotiaat vierailevat museossa maksutta.