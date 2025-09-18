Vapriikki

Syyslomalla Vapriikki on avoinna joka päivä

7.10.2025 08:59:55 EEST | Vapriikki | Tiedote

Jaa

Satoi tai paistoi, syysloma on onnistunut museossa! Vapriikista löytyy hauskaa tekemistä koko perheelle joka päivä, myös maanantaina! Syyslomaviikolla 13.–17.10. Vapriikkiin voi tutustua erilaisten teemapäivien kautta, ja joka arkipäivänä on luvassa ohjelmaa eri näyttelyihin.

Kaksi lasta katselee vitriinissä olevaa supersankaripatsasta Vapriikin näyttelyssä.
Syyslomalla voi tutustua vaikka Vapriikin Supersankarit-näyttelyyn. Saarni Säilynoja

Muinaismaanantaina sukelletaan menneisyyden ihmisten elämään Muinais-DNA-näyttelyn hengessä. Maanantaina pääsee muun muassa kirjoittamaan riimuja riimukivipajassa ja kokeilemaan aitoja Pirkanmaalta löytyneitä kivikauden esineitä. Miltä on näyttänyt ja tuntunut kivikautinen kirves tai ruukku? Turnaustiistaina kisaillaan Jääkiekkomuseossa ja Pelimuseossa. Tule tuunaamaan oma kiekko suosikkijoukkueesi värein tai testaamaan erilaisia pelejä Pelimuseoon!

Superkeskiviikkona on luvassa kivaa ohjelmaa Supersankarit-näyttelyyn liittyen. Koko perheelle sopivien opastusten lisäksi keskiviikkona pääsee askartelemaan omat supersankarinaamiot naamiopajassa. Topaasitorstaina tutustutaan Kivigallerian kimallukseen ja luonnon ihmeisiin Luonnontieteellisessä museossa. Miten tunnistaa rubiini? Löytyykö meteoriitteja Suomesta? Näihin kysymyksiin ja muihinkin saat vastauksen Kivigallerian kosketeltavien kivien pisteeltä. Torstain lastenkierroksella lähdetään karhun matkassa karhunkierrokselle. Mitä kaikkea syötävää talvea varten varautuvalle karhulle metsästä löytyy?

 Postiperjantaina seikkaillaan Postimuseossa. Postiteemaista syysohjelmaa on luvassa koko perheelle. Kaikki syyslomaviikon ohjelmat sisältyvät normaaliin pääsymaksuun. Alle 7-vuotiaat vierailevat museossa maksutta.

Avainsanat

vapriikkisyyslomanäyttelytteemapäivätperheille

Yhteyshenkilöt

Tähtitalvikki PoikajärviViestintäasiantuntija

Puh:050 321 1189

Kuvat

Kaksi lasta katselee vitriinissä olevaa supersankaripatsasta Vapriikin näyttelyssä.
Syyslomalla voi tutustua vaikka Vapriikin Supersankarit-näyttelyyn.
Saarni Säilynoja
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vapriikki

Rakennusperinnön vaalija saa tunnustusta ainutlaatuisesta tutkimusmenetelmästä18.9.2025 13:30:00 EEST | Tiedote

Pirkanmaan kulttuuriympäristöpalkinto 2025 julkistetaan torstaina 18.9.2025 klo 13.30 museokeskus Vapriikin auditoriossa. Pirkanmaan maakuntamuseon myöntämän Pirkanmaan kulttuuriympäristöpalkinnon saa tänä vuonna professori Olli-Paavo Koponen Tampereen yliopistosta. Palkinto julkistetaan torstaina 18.9.2025 museokeskus Vapriikissa pidettävässä seminaarissa Säilyttämisen voima – Rakennusperintö tulevaisuuden tekijänä. Seminaari on ennakkovarattu täyteen.

Vapriikin syksyn luennot vievät sankaritarinoiden juurille12.9.2025 14:10:01 EEST | Tiedote

Ilmaisluennot alkavat! Vapriikin syksyn keskiviikkoluentosarjassa sukelletaan supersankarien maailmaan antiikista nykypäivään. Luentosarja tarkastelee sekä kansainvälisiä että paikallisia sankarihahmoja kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta. Luennot järjestetään Vapriikin auditoriossa klo 18 keskiviikkoiltaisin 17.9.–8.10. Luentojen kesto on noin tunti, ja niille on vapaa pääsy. Ennen luentoa järjestetään klo 17 opastettu kierros Supersankarit-näyttelyyn pääsylipun lunastaneille.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye