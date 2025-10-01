Y-Säätiö rakennutti lokakuussa 128 uutta kotia Helsinkiin ja Tampereelle

Y-Säätiö harkitsee uuden vastuullisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen liikkeeseen laskemastaan vuonna 2026 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta 5.9.2025 10:36:12 EEST | Tiedote

Lisätietoa Y-Säätiön harkitsemaan vastuulliseen joukkovelkakirjalainaan: EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.