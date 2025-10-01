Y-Säätiö rakennutti lokakuussa 128 uutta kotia Helsinkiin ja Tampereelle
Helsinkiin ja Tampereelle valmistui lokakuun alussa 128 uutta Y-Säätiön omistamaa M2-Kotien vuokra-asuntoa. Ne täydentävät kaupunkien M2-Kotien asuntokantaa ja tarjoavat uusia kohtuuhintaisia koteja eri elämäntilanteisiin. Koko vuoden aikana Y-Säätiö on rakennuttanut kasvukeskuksiin yhteensä 234 asuntoa.
Y-Säätiö omistaa 19 200 vuokra-asuntoa, joista M2-Koteja on noin 11 700 asuntoa ja erityisryhmille suunnattuja Y-Koteja 7 450 asuntoa. Uudistuotanto keskittyy erityisesti pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Muissa kasvukeskuksissa rakennuskohteet sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien varrelle ja keskeisten palveluiden läheisyyteen. Y-Säätiön tavoitteena on aloittaa vuosittain noin 200 uuden asunnon rakennuttaminen.
“Kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille on jatkuvasti kysyntää. Helsingin Kannelmäkeen lokakuussa valmistuneen kiinteistön 69 asuntoa vuokrattiin täyteen jo ennen valmistumista. Haluamme varmistaa, että koteja valmistuu sinne, missä ihmiset asuvat ja elävät arkeaan”, kertoo Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski.
Kiinteistökantaa kehitetään pitkäjänteisesti
Y-Säätiö panostaa olemassa olevan asuntokannan korjaamiseen. Remonttien avulla parannetaan asumisviihtyvyyttä ja pidennetään kiinteistöjen elinkaarta. Hyvä esimerkki tästä on Porvoon Viertotiellä 4–8 marraskuussa valmistuva julkisivuremontti, jossa on uusittu julkisivujen pintoja ja rakennettu uudet lasitetut parvekkeet.
Y-Säätiö kehittää kiinteistökantaansa myös myymällä kiinteistöjä. Lokakuun alussa Y-Säätiö myi kaksi M2-Kotien rajoituksesta vapautunutta kiinteistöä Hämeenlinnasta ja Kouvolasta Sijoitusasunnot.com Group Oy:lle. Kiinteistöjen vuokralaisten vuokrasopimukset siirtyvät uudelle vuokranantajalle.
Kiinteistöjen myynnit ovat yksi keino turvata pitkällä aikavälillä asuntokannan kohtuuhintaisuus ja mahdollistaa uusien M2-Kotien asuntojen rakentaminen. Näin asuntokanta pysyy ajantasaisena ja vastaa asukkaiden tarpeita.
Vastuullista rakennuttamista ja tulevaisuuden tavoitteita
Uusien kotien rakennuttaminen jatkuu määrätietoisesti myös tulevina vuosina. Vuonna 2026 valmistuu yhteensä 281 uutta M2-Kotien asuntoa Espooseen, Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun.
Uudisrakentamisessa panostetaan ympäristön kestävyyttä tukeviin prosesseihin ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Asuntotuotanto rahoitetaan korkotuki- ja joukkovelkakirjalainoilla sekä säätiön omalla rahoituksella.
“Rakennutamme koteja, jotka ovat paitsi kohtuuhintaisia myös vastuullisesti toteutettuja. Haluamme varmistaa, että asukkaat voivat elää arkeaan kestävissä kodeissa ja viihtyisissä ympäristöissä”, painottaa Ojankoski.
Y-Säätiö on Suomen suurin valtakunnallinen ja yleishyödyllinen vuokranantaja sekä asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjä.
Edistämme yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ympäri maata. Omistamme yli 19 000 asuntoa lähes 60 paikkakunnalla.
Yleishyödyllisenä toimijana panostamme asukkaidemme hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan sekä ratkomme asunnottomuutta tietoa ja tutkimusta tuottamalla.
