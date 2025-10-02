Uusi tutkimus: tässä ovat Suomen parhaat kesätyöpaikat
Duunitori tutki yli 3 000 kesätyöntekijän kokemuksia työpaikoistaan. Katso, mitkä ovat tutkimuksen mukaan Suomen parhaat kesätyöpaikat vuonna 2025.
Työnhakupalvelu Duunitori tutki kesä–elokuussa 2025 kesätyöntekijöiden kokemuksia 45 suomalaisessa kesätyöpaikassa. Tutkimukseen vastasi 3 619 kesätyöntekijää, ja sen toteutti Iro Research.
Hyvä kesäduuni -tutkimuksessa kesätyöntekijät arvioivat kokemustaan kuudella aihealueella: työnhakuvaihe, työtehtävät ja oppiminen, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja palkka, työturvallisuus ja reilu kohtelu sekä yleinen tyytyväisyys kesätyökokemukseen.
Tutkitusti parhaat kesätyöpaikat 2025
Yli 200 kesätyöntekijää työllistävät kesätyöpaikat
-
SSAB
-
Stora Enso
-
Broman Group
-
Metsä Group
-
Alko
50–200 kesätyöntekijää työllistävät kesätyöpaikat
-
Sweco Finland
-
Peab
-
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
-
Borealis Polymers
-
Luonnonvarakeskus
Alle 50 kesätyöntekijää työllistävät kesätyöpaikat
-
Alfa Laval Aalborg
-
Rudus
-
Kojamo
-
Luvata Pori
-
Visma
Korkeakouluopiskelijoiden kesätyöpaikat
-
Alfa Laval Aalborg
-
Rudus
-
Kojamo
-
Sweco Finland
-
Visma
(Tuloksissa on huomioitu vain korkeakouluopiskelijoiden vastaukset.)
Toisen asteen opiskelijoiden kesätyöpaikat
-
Metsä Group
-
Stora Enso
-
Korkeasaaren eläintarhan säätiö
-
Borealis Polymers
-
SSAB
(Tuloksissa on huomioitu vain toisen asteen opiskelijoiden vastaukset.)
Kesätyöpaikkojen järjestys perustuu työpaikkojen keskiarvotuloksiin. Listat on koostettu kesätyöntekijöiden määrän ja vastaajien koulutustaustan mukaan. Sama työpaikka voi siis sijoittua kärkeen useammassa kategoriassa.
Kaikkien listattujen työpaikkojen kesätyökokemuksen keskiarvo on erittäin hyvällä tasolla.
”Parhaimpien kesätyöpaikkojen joukossa on niin tunnettuja brändejä kuin suurelle yleisölle vähemmän tuttuja nimiä. Mukana on useita eri teollisuuden alojen yrityksiä, mutta myös suunnittelu- ja konsultointiyritys, vakuutusyhtiö sekä asuntosijoitusyhtiö. Moni työnantajista nousi kärkeen kahdella eri listalla”, kertoo Duunitorin kesätyötutkimuksesta vastaava Lotta Viljamaa.
Hyvä ilmapiiri saa kesätyöntekijän viihtymään
Tutkimustulosten mukaan työyhteisön hyvä työilmapiiri on tärkein kesätyöntekijän kokonaistyytyväisyyteen ja suositteluhalukkuuteen vaikuttava tekijä. Toiseksi tärkeintä on laadukas johtaminen ja ennen kaikkea mahdollisuus keskustella esihenkilön kanssa mieltä painavista asioista.
Parantamisen varaa työnantajilla on perehdytyksessä ja ohjaamisessa sekä erityisesti palautteenannossa: 14 prosenttia kesätyöntekijöistä ei saanut työstään säännöllistä palautetta.
”Palautteenantoa kannattaa ehdottomasti kehittää työpaikoilla – ei pelkästään kesätyöntekijöiden, vaan kaikkien työntekijöiden kehittymisen vuoksi”, Viljamaa sanoo.
Nuorten on entistä vaikeampi päästä kesätöihin
Marras–kesäkuussa Duunitorilla julkaistiin noin 25 000 kesätyöpaikkailmoitusta. Kesätyöilmoitusten määrä laski noin 11 prosenttia verrattuna edelliseen kesään ja noin 42 prosenttia verrattuna kahden vuoden takaiseen. Samaan aikaan kiinnostus kesätyöpaikkoja kohtaan on kasvanut, ja kesätyöpaikkoja hakevat myös kokeneet osaajat.
”Työllistyminen on etenkin uransa alussa oleville erittäin vaikeaa tällä hetkellä, ja kesätyöpaikoista käy kova kilpailu. Kesätyöllä on yhteiskunnallisesti suuri merkitys, sillä se on nuorille yleisin tapa päästä kiinni työelämään”, Lotta Viljamaa kertoo.
Viljamaa kiittää kaikkia työnantajia, jotka pystyvät epävarmasta taloustilanteesta huolimatta tarjoamaan nuorille työpaikkoja ja onnistumisen kokemuksia.
”Kesätyönantajilla on iso vastuu siinä, millaisen kuvan he antavat nuorille työnhausta ja työelämästä. On myös tärkeää, että kesätyöntekijöiden palautetta kuunnellaan herkällä korvalla. Näin saamme tulevaisuuden osaajien äänen kuuluviin työpaikkojen kehittämisessä”, hän lisää.
Pian kesätyönhaku on taas ajankohtaista: moni työnantaja rekrytoi kesätyöntekijöitä jo ennen joulua, yleensä marraskuusta alkaen. Duunitorilta löytyy kuitenkin jo nyt kesätöitä ensi kesälle.
Kesätyötutkimus on osa Duunitorin Tutkitusti hyvä kesäduuni -ohjelmaa.
Yhteyshenkilöt
Aino SalonenViestintäjohtajaDuunitori OyPuh:+35850 4144 245aino@duunitori.fiduunitori.fi
Aino SalonenViestintäjohtajaDuunitori OyPuh:+35850 4144 245aino@duunitori.fiduunitori.fi
