Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun muodostamalle konsernille nimitettiin neuvottelukunta

Vaasan yliopiston ja ammattikorkeakoulun muodostaman korkeakoulukonsernin neuvottelukunnan tehtävänä on seurata korkeakoulukonsernin rakentamista ja kehittämistä, yhteistyön tiivistämistä sekä käsitellä kansalliseen korkeakoulupolitiikkaan liittyviä asioita Vaasan korkeakoulukonsernin kehittämisen näkökulmasta. Neuvottelukunta ei ole päätöksentekoelin, ja sen nimittämisestä vastaa Vaasan yliopiston hallitus.

– Vaasan yliopisto, ammattikorkeakoulu ja kaupunki ovat nyt läheisempiä kuin koskaan. Neuvottelukunnan avulla vahvistamme edelleen yhteistyötä korkeakoulujen, kaupungin ja alueen yritysten välillä Vaasan seudun vientiteollisuuden ja palveluiden vahvistamiseksi. Suomen korkeakoulukentässä tapahtuu suuria muutoksia ja tärkeä tehtävämme on vahvistaa Vaasan korkeakoulujen asemaa kansallisesti, sanoo neuvottelukunnan puheenjohtajana, kansanedustaja Matias Mäkynen.

Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtaja Mari Kiviniemi pitää neuvottelukunnan roolia tärkeänä tavoitteiden saavuttamisessa.

– Neuvottelukunta on tärkeä foorumi sen varmistamisessa, että uusi konserni saavuttaa tavoitteensa. Yhteistyöllä varmistamme, että pystymme tavoittelemaan vahvaa asemaa paitsi kansallisesti myös kansainvälisesti. Sen myötä onnistumme luomaan Vaasan alueelle sellaista osaamista, joka tukee sen elinkeinoelämää ja koko yhteiskuntaa, toteaa Mari Kiviniemi.

Neuvottelukunnan jäsenet 31.7.2027 saakka kestävälle kaudelle:

Vaasan yliopisto:

hallituksen puheenjohtaja Mari Kiviniemi

teknologiajohtaja Juha Kytölä, varapuheenjohtaja

rehtori Minna Martikainen

professori Marko Kohtamäki

professori Merja Koskela

Vaasan kaupunki:

kaupunginvaltuutettu Marko Heinonen

kaupunginvaltuutettu Harri Moisio

kaupunginvaltuutettu Matias Mäkynen, puheenjohtaja

kaupunginvaltuuston varavaltuutettu Monica Sirén-Aura

kaupunginjohtaja Tomas Häyry

Pohjanmaan kauppakamari:

johtaja Tuula Hautamäki

johtaja Mikael Hallbäck

toimitusjohtaja Jyrki Rantala

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab:

rehtori, toimitusjohtaja Hannu Vahtera

TKI-johtaja Marja-Riitta Vest

Vaasan yliopiston opiskelijoiden edustaja:

ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Jenni Hiltunen

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden edustaja:

opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Jimi Oosi

Vaasan yliopiston omistusosuus korkeakoulukonsernista on 70,4 % ja Vaasan kaupungin 29,6 %. Vaasan yliopisto toimii emo-organisaationa, jonka tytäryhtiö Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab on. Konsernissa yliopisto ja ammattikorkeakoulu toimivat itsenäisinä yksikköinä.