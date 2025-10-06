Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun muodostamalle konsernille nimitettiin neuvottelukunta
Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun muodostama korkeakoulukonserni perustettiin 26.6.2025. Nyt konsernille on nimitetty neuvottelukunta, jossa on edustajia yliopistosta, ammattikorkeakoulusta, Vaasan kaupungilta, Pohjanmaan kauppakamarilta sekä molempien korkeakoulujen opiskelijoista. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kansanedustaja Matias Mäkynen.
Vaasan yliopiston ja ammattikorkeakoulun muodostaman korkeakoulukonsernin neuvottelukunnan tehtävänä on seurata korkeakoulukonsernin rakentamista ja kehittämistä, yhteistyön tiivistämistä sekä käsitellä kansalliseen korkeakoulupolitiikkaan liittyviä asioita Vaasan korkeakoulukonsernin kehittämisen näkökulmasta. Neuvottelukunta ei ole päätöksentekoelin, ja sen nimittämisestä vastaa Vaasan yliopiston hallitus.
– Vaasan yliopisto, ammattikorkeakoulu ja kaupunki ovat nyt läheisempiä kuin koskaan. Neuvottelukunnan avulla vahvistamme edelleen yhteistyötä korkeakoulujen, kaupungin ja alueen yritysten välillä Vaasan seudun vientiteollisuuden ja palveluiden vahvistamiseksi. Suomen korkeakoulukentässä tapahtuu suuria muutoksia ja tärkeä tehtävämme on vahvistaa Vaasan korkeakoulujen asemaa kansallisesti, sanoo neuvottelukunnan puheenjohtajana, kansanedustaja Matias Mäkynen.
Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtaja Mari Kiviniemi pitää neuvottelukunnan roolia tärkeänä tavoitteiden saavuttamisessa.
– Neuvottelukunta on tärkeä foorumi sen varmistamisessa, että uusi konserni saavuttaa tavoitteensa. Yhteistyöllä varmistamme, että pystymme tavoittelemaan vahvaa asemaa paitsi kansallisesti myös kansainvälisesti. Sen myötä onnistumme luomaan Vaasan alueelle sellaista osaamista, joka tukee sen elinkeinoelämää ja koko yhteiskuntaa, toteaa Mari Kiviniemi.
Neuvottelukunnan jäsenet 31.7.2027 saakka kestävälle kaudelle:
Vaasan yliopisto:
hallituksen puheenjohtaja Mari Kiviniemi
teknologiajohtaja Juha Kytölä, varapuheenjohtaja
rehtori Minna Martikainen
professori Marko Kohtamäki
professori Merja Koskela
Vaasan kaupunki:
kaupunginvaltuutettu Marko Heinonen
kaupunginvaltuutettu Harri Moisio
kaupunginvaltuutettu Matias Mäkynen, puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston varavaltuutettu Monica Sirén-Aura
kaupunginjohtaja Tomas Häyry
Pohjanmaan kauppakamari:
johtaja Tuula Hautamäki
johtaja Mikael Hallbäck
toimitusjohtaja Jyrki Rantala
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab:
rehtori, toimitusjohtaja Hannu Vahtera
TKI-johtaja Marja-Riitta Vest
Vaasan yliopiston opiskelijoiden edustaja:
ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Jenni Hiltunen
Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden edustaja:
opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Jimi Oosi
Vaasan yliopiston omistusosuus korkeakoulukonsernista on 70,4 % ja Vaasan kaupungin 29,6 %. Vaasan yliopisto toimii emo-organisaationa, jonka tytäryhtiö Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab on. Konsernissa yliopisto ja ammattikorkeakoulu toimivat itsenäisinä yksikköinä.
