Suomen Palloliitto

Huuhkajien tiistain ja keskiviikon mediatilaisuuksien pelaajat

7.10.2025 09:25:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Suomi kohtaa MM-karsinnoissa Liettuan Helsingissä (9.10.) ja Hollannin Amsterdamissa (12.10.).

Huuhkajat järjestää tänään tiistaina mediatilaisuuden Kalastajatorpalla (Merisali 2) kello 14.45. Tilaisuudessa haastateltavissa ovat Naatan Skyttä, Juho Lähteenmäki, Casper Terho ja Joel Pohjanpalo.

Huom. aiemmasta tiedosta poiketen Adrian Svanbäck on haastateltavissa vasta keskiviikkona, ei tiistaina.

Keskiviikkona Olympiastadionilla kello 11.30 järjestettävässä kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa paikalla ovat päävalmentaja Jacob Friis ja Kaan Kairinen.

Kansainvälisen lehdistötilaisuuden lisäksi joukkue järjestää vielä keskiviikkona kello 15.00 Kalastajatorpalla mediatilaisuuden, jossa haastateltavissa ovat Adam Marhiev, Benjamin Källman, Santeri Väänänen ja Adrian Svanbäck.

Liettuan joukkueen kansainvälinen lehdistötilaisuus järjestetään Olympiastadionilla kello 17.30.

Liettua-ottelun jälkeisestä mediaohjelmasta tiedotetaan myöhemmin.

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Huuhkajien mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>

Suomi isännöi Liettuaa Helsingin Olympiastadionilla torstaina 9. lokakuuta kello 19.00, minkä jälkeen Huuhkajat kohtaa Hollannin Amsterdamissa Johan Cruijff Arenalla sunnuntaina 12. lokakuuta kello 19.00 Suomen aikaa.

Huuhkajien mediaohjelma

Tiistai 7.10.
11.30 Joukkueen harjoitus, Tapiolan urheilupuisto
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

14.45 Joukkueen tiedotustilaisuus, Kalastajatorppa (Merisali 2)
Skyttä, Lähteenmäki, Terho, Pohjanpalo

Keskiviikko 8.10.
11.30 Kansainvälinen tiedotustilaisuus, Olympiastadion
Friis, Kairinen

12.30 Joukkueen harjoitus, Olympiastadion
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

15.00 Joukkueen tiedotustilaisuus, Kalastajatorppa (Merisali 2)
Marhiev, Källman, Väänänen, Svanbäck

Muutokset mahdollisia

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

